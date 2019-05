Respecto a qué cuestiones pueden jugar en contra en pos de conseguir el puesto, Granado dijo que lo que hay que evitar a toda costa es "no llegar tarde a la entrevista. Es fundamental. Y una vez que arranca la sesión grupal, es importante no interrumpir ni a los compañeros ni al selector cuando está comentando algo. No trates de imponer tu idea: muchas veces tenemos un pensamiento diferente con respecto a algo, pero lo importante es poder explicar tu punto de vista sin imponerlo".