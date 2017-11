La empresa Spider, all in one de desarrollos e inversiones inmobiliarias, se destaca a la hora de traccionar y vincular capital extranjero con oportunidades en ciudades de tendencia, donde el retorno no solo es económico sino también en términos de satisfacción y felicidad. El caso de Detroit es emblemático, por su historia y por la oportunidad única que representa "Actualmente es una de las ciudades que más renta y flujo brinda de todo EEUU y probablemente del mundo" sostiene Andrés.