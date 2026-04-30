Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Colombia viene de dos igualdades de forma consecutiva-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Bolivia por la fecha 3 del Sudamericano Sub17 de Paraguay.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego, en donde la “Tricolor” buscará su primera victoria.