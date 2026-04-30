Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Bolivia por la fecha 3 del Sudamericano Sub17 de Paraguay.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego, en donde la “Tricolor” buscará su primera victoria.
Convocadas de la selección Colombia en el Sudamericano Sub17
- Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.
- Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali
- Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional
- Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional
- Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá
- Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C
- Izabela Cortés Rodríguez – Independiente Santa Fe
- Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)
- Juanita Parga Valencia – América De Cali
- Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá
- Lauren Chamorro López – América De Cali
- Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe
- Maura Henao Restrepo – América De Cali
- Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.
- Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga del Valle de Cauca)
- Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.
- Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.
- Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.
- Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.
- Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
- Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la Selección Colombia Femenina Sub-17 contra la Selección de Chile en el Campeonato Sudamericano Femenino de la categoría, disputado en Paraguay.
La “Tricolor” buscará su primera victoria en el Sudamericano
El partido se jugará el 30 de abril de 2026 en el estadio Carfem de Ypané a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Deportes RCN y del canal Dsports Plus (613-1613).
La árbitra del encuentro será la ecuatoriana Daniela Arroyo.
La “Tricolor” viene de empatar el 28 de abril de 2026 sin goles ante Chile en el estadio de Ypané.
El mismo día, Bolivia sufrió una goleada por 3-0 ante Argentina con los goles de Lola Conde al minuto 43, de Agustina Maldonado al 53 y Lola Hernández al 73 de partido.