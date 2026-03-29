Kim Novak no quiere que Sydney Sweeney la interprete en el cine: “Sobresale demasiado por encima de la cintura”

Kim Novak, de 93 años, cuestiona la elección de Sydney Sweeney para interpretarla en el cine (REUTERS)

La actriz estadounidense Kim Novak, de 93 años, criticó abiertamente la elección de Sydney Sweeney, de 28, para interpretarla en la próxima película Scandalous!, un drama que aborda su romance con el cantante Sammy Davis Jr. a finales de la década de 1950.

Las declaraciones, recogidas por The Times of London, pusieron nuevamente en primer plano un proyecto que aún no ha comenzado a filmarse.

“Nunca lo hubiera aprobado”, afirmó Novak en la entrevista, refiriéndose tanto al casting como a la realización del filme en general.

La protagonista de Vértigo cuestionó la idoneidad de Sweeney para el papel al señalar que la joven estrella “sobresale demasiado por encima de la cintura”.

Fue más directa aún al concluir: “Fue totalmente equivocada para interpretarme”.

La actriz critica la idoneidad física de Sweeney e insiste en que no habría aprobado el casting para interpretarla en la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

La principal preocupación de la veterana artista no es solo física: teme que la película derive hacia una representación excesivamente sexual de su relación con Davis Jr., minimizando lo que, según ella, fue el verdadero fundamento del vínculo entre ambos.

“No habría manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney parece sexy todo el tiempo”, sostuvo.

En contraste, Kim Novak insistió en que ella y Sammy Davis Jr. “tenían tanto en común”, incluyendo, según explicó a The Guardian en agosto pasado, “esa necesidad de ser aceptados por quiénes somos y lo que hacemos, y no por cómo nos vemos”.

No es la primera vez que Novak expresa sus reparos sobre el proyecto. En aquella misma entrevista con el diario británico, la actriz ya había adelantado su malestar: “No creo que la relación fuera escandalosa. Él es alguien de quien realmente me importaba. Pero me preocupa que lo vayan a hacer todo por razones sexuales”.

Scandalous! narrará el romance que Novak y Davis Jr. mantuvieron en 1957, una relación que llegó a su fin tras la presión ejercida por Henry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures, quien tenía a la estrella de cine bajo contrato.

"Scandalous!" relatará el romance interracial de 1957 entre Kim Novak y Sammy Davis Jr., marcado por la presión de Henry Cohn, jefe de Columbia Pictures (Captura de video)

Según múltiples informes, Cohn consideraba que la relación interracial de ambos sería perjudicial para los negocios, y habría llegado a amenazar a Davis Jr. con violencia de parte del crimen organizado. Davis Jr. falleció en 1990 a los 64 años.

La dirección de la película recaerá en Colman Domingo, quien actuó en Euphoria junto a Sweeney y para quien este proyecto supone su debut como realizador.

El papel de Sammy Davis Jr. será interpretado por el actor británico David Jonsson. Sydney Sweeney, además de protagonizar el filme, figura como productora.

Fue precisamente Sweeney quien convenció a Domingo de ponerse detrás de las cámaras.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz relató que mientras armaba el proyecto y evaluaba distintos directores, llegó a la conclusión de que solo él podía contar la historia “de la manera en que necesita ser contada bellamente”.

A pesar del rechazo de Kim Novak, los responsables de la película afirman mantener contacto con ella y defienden la relevancia histórica de su historia con Sammy Davis Jr. (REUTERS/Remo Casilli)

“Lo llamé y le dije: ‘Oye, no sé si quieres dirigir, pero hay un guion que me encantaría enviarte. Y si te gusta, es tuyo’”, recordó.

Colman Domingo habría leído el guion en pocas horas y respondió que era exactamente el tipo de proyecto que había estado buscando.

Pese al rechazo de Kim Novak, Sweeney ya ha dado señales de su compromiso con el rol.

En la Gala Met de 2025 lució un vestido largo de lentejuelas negras de Miu Miu con un broche dorado inspirado en el atuendo que Novak llevó en la película de 1967 La leyenda de Lylah Clare, según explicó la propia actriz a la revista Vogue en la alfombra del evento.

En octubre pasado, Sweeney declaró a la revista People que se siente “increíblemente honrada” de interpretar a Novak y que considera su historia “muy relevante aún hoy”.

Sobre si ambas han tenido contacto directo, no respondió de manera explícita, aunque señaló que Domingo y Novak mantienen “una relación muy hermosa” y que el equipo del largometraje los conectó.