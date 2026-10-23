Celia Cruz tendrá su "Plaza Azúcar" en Miami: el tributo a la Reina de la Salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana

La ciudad de Miami presentó el proyecto de Plaza Azúcar at Celia Cruz Park en el barrio de la Pequeña Habana. (EFE/Carlo H. Bruch)

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Nadie en la Calle Ocho necesita que le expliquen quién fue Celia Cruz. Su voz sale por las ventanitas de café, rebota en los murales y se cuela en cada partida de dominó que se juega a la sombra de la Pequeña Habana. El miércoles 21 de octubre, el día en que la Guarachera de Cuba habría cumplido 101 años, la ciudad de Miami decidió que esa presencia invisible merecía un lugar concreto y presentó Plaza Azúcar at Celia Cruz Park, un nuevo espacio público dedicado a su vida, su música y un legado que lleva más de dos décadas sin bajar el volumen.

Desde temprano, la cuadra de Beacom Avenue entre Southwest Seventh Street y Southwest Sixth Street se transformó en una fiesta de barrio. Un torcedor armaba puros cubanos a mano, el humo del lechón asado de Sergio’s se mezclaba con el aire tibio de octubre y varias mesas de dominó esperaban a los visitantes. A las 18:30 arrancó Banda Cache con salsa en vivo y para cuando los vecinos ocuparon las primeras filas ya no quedaba duda: esa noche la Pequeña Habana celebraba a Celia.

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:En el 101 aniversario del nacimiento de Celia Cruz, la ciudad presentó un nuevo espacio cultural en la emblemática Calle Ocho. El parque, concebido para la memoria y la música, contará con una imponente escultura de mosaico como pieza central para mantener vivo el legado de la Reina de la Salsa. (Fuentes: @cacheband, @_laurasuarezmartinez_, @mayoreileenhiggins)

Entre los anuncios de la velada, el que más aplausos se llevó fue el de una escultura de mosaico que presidirá la plaza y que promete convertirse en nuevo punto de peregrinación de la calle Ocho.

Un parque para Celia Cruz, la Reina de la Salsa, en el corredor de la calle Ocho

La idea nació en enero de 2026, cuando el comisionado Ralph Rosado recorría la zona para organizar la tradicional parada de los Tres Reyes Magos y reparó en un terreno vacante en la calle 7 y la 27 avenida del suroeste, frente al edificio de Miami Dade College.

Las obras de construcción del parque iniciarán en enero de 2027 y la inauguración oficial ocurrirá antes del verano de ese año. (City Commissioner District 4)

“Celia Cruz es parte de lo que somos en Miami, especialmente aquí, en la Pequeña Habana”, dijo Rosado durante la presentación. “Queríamos crear un lugar digno de esa historia, donde las futuras generaciones puedan vivirla. Este parque será un pedacito de Celia en el corazón de nuestra ciudad”.

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El espacio público funcionará como un centro cultural para la memoria y no dispondrá de juegos infantiles ni zonas para mascotas. (Herrera Studios)

Plaza Azúcar no tendrá juegos infantiles ni áreas para mascotas: sus creadores la pensaron como un punto de encuentro cultural para residentes y visitantes.

El comisionado Ralph Rosado durante la presentación de Plaza Azúcar at Celia Cruz Park. "Este parque será un pedacito de Celia en el corazón de nuestra ciudad", afirmó. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

A diferencia de un parque tradicional, el espacio apuesta por la contemplación, la música y la memoria. Las obras están previstas para enero de 2027 y la inauguración se espera antes del verano de ese año.

“Azúcar Eterna”, la escultura de mosaico que será el corazón del parque

La pieza central de la plaza será una escultura de mosaico de ocho pies titulada “Azúcar Eterna”, obra del artista Alex Kaufman. La figura representa a Celia Cruz con una bata cubana y los brazos abiertos, en una pose inspirada en un retrato de 1994 tomado en Coral Gables que se convirtió en uno de los retratos más reproducidos de la cantante.

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La escultura de mosaico titulada "Azúcar Eterna", elaborada por Alex Kaufman, alcanzará una altura de ocho pies en el centro de la plaza. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

“‘Azúcar Eterna’ es una escultura de mosaico de ocho pies de altura (2,4 metros) creada como pieza central de la nueva Plaza Azúcar”, explicó Kaufman en declaraciones a Infobae. “El vestido de mosaico está inspirado en la salsa misma: lleno de color, ritmo, movimiento y energía. A lo largo de los aproximadamente 60 pies cuadrados (5,6 metros cuadrados) de mosaico hay referencias sutiles a la vida de Celia, su carrera, su herencia cubana y su vínculo con Miami”, agregó.

La intérprete cubana Celia Cruz posa con los brazos abiertos y un vestido verde de volantes en un jardín exterior con palmeras. (Alexis Rodríguez-Duarte)

Kaufman señaló que la obra aún se encuentra en desarrollo. “Sigo reuniéndome con personas que la conocieron y aprendiendo más sobre su historia”, dijo. Y agregó: “El objetivo es claro: honrar a un ícono con una obra pública que sea igual de alegre, distintiva, colorida y llena de vida, algo que la comunidad pueda abrazar y que las futuras generaciones sigan disfrutando por años”.

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La voz de Celia Cruz volvió a sonar en la Pequeña Habana

Después de las intervenciones, la cuadra se quedó en silencio. De los parlantes salió una voz que muchos reconocieron de inmediato: la de Celia Cruz, la cantante nacida en La Habana en 1925 y fallecida en 2003, recreada con inteligencia artificial (IA). El tributo duró cerca de un minuto y medio y fue, para buena parte del público, el momento más emotivo de la noche.

La compañía ElevenLabs recreó la voz de la cantante cubana mediante tecnología de inteligencia artificial durante el homenaje. (EFE/Domenech Castello)

La tecnología detrás de esa voz estuvo a cargo de ElevenLabs, la misma empresa que ya había trabajado con la voz de la poeta Maya Angelou, según explicó Omer Pardillo, presidente de la Fundación Celia Cruz y albacea de su patrimonio, en una entrevista con la agencia EFE publicada en junio.

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Vecinos de la Pequeña Habana y visitantes ocuparon la cuadra de Beacom Avenue durante la presentación de Plaza Azúcar at Celia Cruz Park, el día en que la cantante cubana habría cumplido 101 años. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

Un torcedor con sombrero blanco enrolla hojas de tabaco de forma manual sobre una mesa dispuesta en un espacio exterior. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

“Celia habría quedado profundamente conmovida al ver un lugar llamado Azúcar en su honor en la ciudad de Miami, una ciudad que amó y que la acogió con tanto cariño”, remarcó durante el acto.

Melissa Cruz, “Quimbara” y una moneda de 25 centavos para llevar a casa

Antes del tributo con IA pasaron por el escenario la alcaldesa Eileen Higgins, el comisionado Rolando Escalona, Madeline Pumariega —presidenta de Miami Dade College— y Thomas Falcon de Kiwanis, junto a Pardillo y Rosado.

La cantante Melissa Cruz interpretó temas emblemáticos del repertorio salsero como "Quimbara" y "La vida es un carnaval" ante los vecinos. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

Pero la noche cambió de temperatura cuando Melissa Cruz tomó el micrófono. Arrancó con “Quimbara” y el público respondió de pie; siguieron “La vida es un carnaval”, “Que le den candela” y “Bemba colorá”, cuatro clásicos que convirtieron la cuadra en pista de baile a cielo abierto.

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Los acordes de Banda Cache recibieron a los vecinos y visitantes que se acercaron a la Calle Ocho para la presentación del proyecto Plaza Azúcar at Celia Cruz Park. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

Banda Cache tocó en vivo durante la llegada de los asistentes al acto de presentación de Plaza Azúcar at Celia Cruz Park, en la Pequeña Habana de Miami, el 21 de octubre de 2026. (Cortesía/Jennifer Torna Photographer)

Al irse, cada asistente se llevó en el bolsillo una moneda estadounidense de 25 centavos con el rostro de Celia Cruz, acuñada en 2024 dentro del programa American Women Quarters. Esa emisión convirtió a la cantante en la primera artista afrolatina representada en una moneda de Estados Unidos.

Otros homenajes públicos a Celia Cruz en Estados Unidos

La nueva plaza se suma a otros reconocimientos que la cantante ha recibido en territorio estadounidense. En Miami Beach existe la calle Celia Cruz Way, inaugurada en octubre de 2023, y en Union City, Nueva Jersey, el Celia Cruz Park cuenta con un paseo dedicado a figuras de la música latina. En la propia calle Ocho, la artista recibió una estrella en el Paseo de la Fama en 1991.

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La intérprete cuenta con otros reconocimientos públicos en el país, como una calle en Miami Beach y un parque conmemorativo en Union City.

A las 21:30, Beacom Avenue reabrió al tránsito. Los vendedores recogieron sus puestos, el escenario se desarmó y la cuadra volvió a ser una calle más de la Pequeña Habana. Pero en el bolsillo de cada vecino que estuvo ahí quedó una moneda con la cara de Celia. Y en el aire, la promesa de que antes del verano de 2027 habrá un lugar donde su grito de “¡Azúcar!” tenga casa propia.