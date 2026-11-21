El Innocence Project presentó un recurso de hábeas corpus en Dallas para revisar la condena a muerte de Darlie Routier. (AP Photo/Ron Heflin, File)

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El Innocence Project y la Oficina de Escritos Capitales y Forenses de Texas presentaron el jueves 19 de noviembre de 2026 un recurso de hábeas corpus ante una corte del condado de Dallas en favor de Darlie Routier, quien desde febrero de 1997 cumple condena en el corredor de la muerte de Texas por el asesinato de su hijo de cinco años. El escrito cita nuevas pruebas de ADN de un hombre no identificado halladas en una media recuperada en el callejón trasero de la vivienda familiar, junto con huellas dactilares que los análisis forenses modernos no atribuyeron ni a Routier ni a su entonces esposo, Darin.

El caso se remonta al 6 de junio de 1996, cuando Routier llamó al 911 desde su casa en Rowlett, Texas, para reportar que un intruso había ingresado al domicilio y atacado a su familia. Sus hijos Damon, de cinco años, y Devon, de seis, murieron a causa de las heridas. Routier sobrevivió con cortes en el cuello, el hombro y el brazo.

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Tras una investigación que inicialmente contempló la hipótesis del intruso, las autoridades centraron la pesquisa en la madre. Un jurado la declaró culpable del asesinato de Damon y un tribunal la condenó a muerte. Nunca fue juzgada por la muerte de Devon.

ADN masculino en la media del callejón, clave de la nueva presentación de Darlie Routier

El recurso de hábeas corpus detalla que análisis de ADN —tecnología inexistente en 1996— identificaron material genético de un hombre no identificado en una media con sangre de los niños que investigadores encontraron en el callejón detrás de la casa de los Routier, según informó CBS News Texas. La procedencia de esa media y su relación con el ataque no fueron esclarecidas durante el juicio original.

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El ataque ocurrió el 6 de junio de 1996 en Rowlett y causó la muerte de los niños Damon y Devon Routier.

La abogada del Innocence Project Vanessa Potkin sostuvo en un comunicado recogido por NBC Dallas-Fort Worth que las pruebas actuales “desmantelan la narrativa falsa que el Estado utilizó para condenar erróneamente a Routier” y que las autoridades “suprimieron pruebas exculpatorias y presentaron testimonios falsos en el juicio”. Ninguna de estas afirmaciones ha sido corroborada por una instancia judicial.

Huellas sin identificar en el cuchillo y en la puerta del cuarto de servicio

Más allá del ADN, el escrito judicial incluye un análisis pericial de huellas dactilares que excluye a Darlie y a Darin Routier como autores de las impresiones halladas en la hoja del cuchillo utilizado en el ataque y en la puerta del cuarto de servicio —una de ellas, en sangre—. Los peritos aclararon, no obstante, que los nuevos análisis no determinan a quién pertenecen esas huellas, según el affidávit presentado junto al recurso y citado por NBC Dallas-Fort Worth.

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Los análisis forenses detectaron ADN de un hombre no identificado en una media recuperada detrás de la vivienda.

La defensa también impugna la prueba forense que vinculó una fibra del cuchillo de cocina con la tela de una mosquitera cortada, y argumenta que esa fibra pudo haber provenido de un pincel para huellas usado durante la inspección del sitio.

El crimen de Rowlett en 1996 y el juicio que condenó a Darlie Routier

El 6 de junio de 1996, Routier alertó a los servicios de emergencia y describió a un intruso que escapó hacia el callejón trasero. Los primeros investigadores contemplaron esa versión, pero la descartaron tras examinar el escenario del crimen y detectar, según el entonces teniente de la Policía de Rowlett David Nabors en declaraciones a NBC Dallas-Fort Worth durante el 20° aniversario del caso, inconsistencias entre el relato de la acusada y las huellas físicas dejadas por el ataque.

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Las pericias dactilares descartaron a Darlie y a Darin Routier en las marcas halladas en el cuchillo y en la puerta. (Dallas County Court Records)

La condena llegó en febrero de 1997. Desde entonces, Routier ha presentado sucesivos recursos sin obtener un nuevo juicio. La presentación del 19 de noviembre de 2026 es la más reciente de esas impugnaciones y la primera en incorporar estas pruebas forenses avanzadas.

Policía y fiscales defienden el juicio mientras la defensa acusa ocultamiento de pruebas

En coberturas anteriores, policías y fiscales habían defendido tanto la solidez de la investigación como la regularidad del juicio, de acuerdo con NBC Dallas-Fort Worth.

La defensa impugnó el peritaje sobre la fibra del arma homicida y señaló una posible contaminación con instrumental policial.

El recurso presentado por el Innocence Project y la Oficina de Escritos Capitales y Forenses de Texas enumera cinco argumentos: nuevas pruebas científicas, testimonios falsos, ocultamiento de pruebas, violaciones al debido proceso e inocencia real. Potkin afirmó que Routier “ha pasado casi 30 años en el corredor de la muerte de Texas por un crimen cometido por otra persona, del que ella misma fue víctima”.

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El recurso de hábeas corpus no anula la condena ni garantiza un nuevo juicio

La presentación de un recurso de hábeas corpus no implica por sí sola la revocación de la sentencia ni otorga automáticamente el derecho a un nuevo juicio. Es un mecanismo procesal que permite al condenado cuestionar la legalidad de su detención ante los tribunales, los cuales deben evaluar si los argumentos planteados justifican una revisión formal del caso.

La defensa solicita al Tribunal de Apelaciones Penales de Texas que remita el expediente a un tribunal de distrito para que ese órgano analice el peso de las nuevas pericias.

La decisión sobre si se abre esa instancia queda en manos del tribunal de alzada.