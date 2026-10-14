Estados Unidos

¿Por qué borraron el icónico mural de Celia Cruz y las leyendas de la salsa en la Calle Ocho de la Pequeña Habana?

Tres años después de su inauguración, la pintura que rendía homenaje a los grandes referentes de la música caribeña desapareció de una de las esquinas más transitadas de Miami. La decisión tomó por sorpresa a la comunidad latina de la ciudad

El dueño del edificio tapó la pintura del artista venezolano Pedro Aguiar tras sentirse defraudado por las autoridades de Miami. El comisionado del distrito analiza opciones para recuperar el tributo a los grandes referentes de la música caribeña. (Fuente: Telemundo 51)
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El mural “Las leyendas más grandes de la salsa”, que representaba los rostros de Celia Cruz, Héctor Lavoe, Tito Puente y otras figuras de la música latina, desapareció de la esquina de la Calle Ocho y la avenida 19 de la Pequeña Habana en Miami. El responsable de cubrirlo fue Santos Campaneria, propietario del inmueble, quien tomó la decisión tras sentirse defraudado por la ciudad ante las exigencias municipales que debió afrontar para mantener su negocio en funcionamiento.

Campaneria explicó que gastó aproximadamente USD 50.000 para cumplir con requisitos vinculados a la inspección de los 40 años del edificio, que consideró excesivos e injustificados. Según declaró al mismo medio, la ciudad le impuso condiciones de manera continua: “Todas las promesas que me hicieron de ayuda no me sirvieron. Lo que hicieron fue ponerme más requerimientos y más requerimientos para que yo operara, si no tenía que cerrar mi negocio”.

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El propietario sostuvo que no encontró justo haber cedido la pared para un proyecto cultural sin patrocinio municipal mientras las autoridades le seguían imponiendo obligaciones.

El dueño del edificio cubrió el mural ante requisitos municipales que no pudo sostener

La decisión de Campaneria puso fin a una obra que nunca contó con financiamiento de la ciudad. El mural fue posible gracias al trabajo y los recursos propios del artista Pedro Aguiar y de Walter Santiago, de la Fundación Kcull Life, quienes aportaron su tiempo y dinero al proyecto sin respaldo institucional. En ese contexto, el propietario aseguró que la falta de apoyo real por parte de las autoridades fue el factor determinante para cubrirlo.

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Mural en una pared exterior con retratos en blanco y negro de músicos, cortinas rojas en la parte superior y luces de colores
Santos Campaneria cubrió el mural de la salsa en la Calle Ocho tras afrontar costos por inspecciones municipales en su inmueble. (Telemundo 51)

El comisionado municipal del distrito, Rolando Escalona, afirmó que desconocía que la obra había sido eliminada y lamentó no haber tenido oportunidad de intervenir. “Me entristece que no tuve la oportunidad de ayudarlo porque dentro del marco de la ley yo hubiera podido ayudarlo con algún tipo de asistencia”, declaró Escalona según recogió Telemundo 51.

El funcionario señaló que habría podido explorar vías de asistencia para Campaneria si hubiera sido notificado a tiempo.

El mural fue inaugurado en marzo de 2023 por el artista Pedro Aguiar con apoyo de la Fundación Kcull Life

La obra fue presentada el 16 de marzo de 2023 en la esquina de la avenida 19 y la Calle Ocho, al momento de su inauguración. Aguiar, de origen venezolano, dedicó casi un mes a su ejecución, con jornadas que se extendían principalmente durante la noche. La Fundación Kcull Life, a través de Santiago, colaboró tanto en la logística como en el financiamiento de los materiales.

Un hombre con barba, gorra negra y camiseta habla frente a un micrófono ante una cerca de malla metálica
El artista Pedro Aguiar y la Fundación Kcull Life financiaron y elaboraron el proyecto cultural sin apoyo económico de la ciudad de Miami. (Telemundo 51)

El artista tuvo conocimiento de la desaparición del mural a través de las redes sociales. En declaraciones recogidas por Telemundo 51, Aguiar describió el peso personal que tenía la obra: “Para mí, siendo hispano-venezolano, esto ha representado mucho para mí porque representa mi cultura”. A pesar de la pérdida, el artista manifestó su disposición a volver a pintar el mural y aseguró que hoy se considera mejor artista que cuando realizó la versión original.

El mural de Celia Cruz y las leyendas de la salsa en la Calle Ocho tenía un valor simbólico para la identidad latina de Miami

La Pequeña Habana es uno de los principales referentes del exilio cubano y de la comunidad latina en Estados Unidos, con una identidad construida durante décadas alrededor de la música, el arte callejero, la gastronomía y los negocios de sucesivas generaciones de inmigrantes. En ese entramado cultural, Celia Cruz ocupa un lugar central: en 1991 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de la Calle Ocho, un reconocimiento que sus seguidores aún recuerdan como uno de los homenajes más significativos a la Reina de la Salsa.

Un hombre pinta un muro negro sobre una plataforma de tijera verde junto a un mural en blanco y negro con el rostro de una persona con gafas
El muralista Pedro Aguiar se enteró de la desaparición de la pintura mediante redes sociales y manifestó su intención de volver a realizarla. (Telemundo 51)

La tradición de rendir tributo mediante murales a figuras de la cultura cubana y latina tiene antecedentes en la misma avenida. En abril de 2021, la artista Miss Lushy y el colectivo KCULL Life inauguraron otra obra con el rostro de Cruz frente a su estrella del Paseo de la Fama.

En octubre de 2022, un mural celebró los 50 años de carrera de Willy Chirino. Según detalló CiberCuba, estos reconocimientos forman parte de un recorrido en el que conviven el Paseo de la Fama, galerías de arte, establecimientos históricos y el Parque Máximo Gómez, conocido como el Parque del Dominó.

El comisionado Rolando Escalona evalúa restaurar el mural en la Calle Ocho o trasladarlo a otro espacio

Tras conocerse la noticia, Escalona anunció que se reunirá con Campaneria para explorar si el propietario permite que la obra sea restaurada en su ubicación original. Si esa alternativa no prospera, el comisionado se comprometió a identificar otro espacio en la Calle Ocho donde pueda realizarse nuevamente el homenaje a las leyendas de la salsa.

Por su parte, Aguiar reiteró su disposición a volver a pintar el mural. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había concretado ningún acuerdo entre las partes ni se había definido una nueva ubicación para la obra.

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