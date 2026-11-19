Peter Farrelly dirige "I Play Rocky", un largometraje centrado en los obstáculos de producción que Sylvester Stallone enfrentó en 1976

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La historia de Rocky volverá al cine desde detrás de cámara: I Play Rocky reconstruye el camino que llevó a Sylvester Stallone a escribir, protagonizar y defender el papel que cambiaría su carrera. La película, dirigida por Peter Farrelly, se centra en las negociaciones, el bajo presupuesto y los obstáculos que rodearon al clásico de 1976, que este año celebra cinco décadas. “Fue la primera película verdaderamente inspiradora que vi”, afirmó Farrelly a TIME sobre el filme original.

El nuevo largometraje sigue a Stallone cuando todavía buscaba oportunidades en Hollywood y recibía papeles menores, con frecuencia vinculados a delincuentes. Antes de convertirse en una figura reconocida, había participado en producciones de escasa repercusión y atravesaba una situación económica precaria. En ese contexto escribió el primer borrador de Rocky en tres días y medio.

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Según informó TIME, los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff vieron potencial en el guion sobre un boxeador de Filadelfia que busca una oportunidad. Sin embargo, el estudio pretendía que el personaje principal fuera interpretado por un actor consolidado; entre los nombres considerados estaban Ryan O’Neal, Burt Reynolds y Clint Eastwood.

Stallone rechazó USD 360.000 para conservar el papel

La condición de Stallone fue constante durante las conversaciones: él debía interpretar a Rocky Balboa. La disputa por el reparto se convirtió en una parte central de la historia que narra I Play Rocky, escrita por Peter Gamble.

Los productores incrementaron de manera sucesiva la oferta por el libreto hasta alcanzar USD 360.000, una suma inusual para un guionista sin trayectoria consolidada durante la década de 1970. Stallone rechazó el dinero porque quería permanecer al frente de la película. “Con ofertas de tanto dinero, empezó a comprender que tenía algo especial”, dijo Gamble a TIME. El guionista sostuvo que el interés de los productores revelaba el valor que veían en la historia.

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Stallone rechazó una oferta de 360.000 dólares por los derechos del libreto para preservar su condición de protagonista (REUTERS/Carlos Osorio)

Finalmente, Winkler y Chartoff encontraron una alternativa para preservar la elección de Stallone. Si la producción costaba menos de USD 1 millón, podían decidir el reparto. El acuerdo redujo el pago del actor a unos USD 35.000 por el guion y el protagónico, aunque incluyó un porcentaje de las ganancias si la película tenía éxito.

La cláusula contractual imponía además una presión adicional. El rodaje debía completarse en 28 días y Stallone podía ser reemplazado si provocaba una demora de apenas una jornada. Durante la filmación sufrió lesiones en una pierna, se fracturó una mano al rodar la escena del frigorífico y también padeció gripe. En los cuatro casos recibió atención médica y volvió al trabajo el mismo día, de acuerdo con el relato recogido por el medio estadounidense.

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Anthony Ippolito consiguió el papel con una audición grabada en un sótano

El desafío de I Play Rocky fue encontrar a un intérprete capaz de representar a Stallone sin confundirlo con Rocky Balboa. La producción no llegó a iniciar la búsqueda internacional que había previsto Farrelly, porque el actor Anthony Ippolito tomó la iniciativa.

Tras conocer que el proyecto estaba en desarrollo, Ippolito grabó en el sótano de su abuela escenas de la película original y envió el material al director de reparto Rick Montgomery. Luego recibió fragmentos del nuevo guion para otra prueba, que llegó a manos de Farrelly. “La búsqueda había terminado. No lo encontramos nosotros; él nos encontró”, afirmó el director a TIME.

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Anthony Ippolito ganó el papel principal tras grabar audiciones caseras en un sótano y aumentó 20 kilos de masa muscular para el personaje

Para el cineasta, la interpretación funcionó porque Ippolito distinguió al actor de su personaje. Mientras Rocky es un púgil golpeado y con dificultades para expresarse, Stallone aparece como un hombre que intenta abrirse paso como autor e intérprete. El propio Stallone no tuvo una participación oficial en el largometraje, aunque dio su aprobación al proyecto. Farrelly contó que, tras ver la prueba de Ippolito con sus hijas, el actor afirmó que el joven no lo había imitado, sino que se había transformado en él.

Ippolito pesaba 66 kilos cuando fue elegido y tuvo un año y medio de entrenamiento para alcanzar una contextura similar a la que Stallone tenía durante la realización de Rocky, cerca de 82 kilos. El proceso le permitió aumentar unos 20 kilos de masa muscular. Stephan James, quien encarna a Carl Weathers, también se entrenó en el gimnasio Gleason’s de Brooklyn para las escenas de boxeo.

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La recreación replica escenas y detalles de la película de 1976

Farrelly y su equipo reprodujeron con precisión varias secuencias del rodaje original. El director de fotografía Sean Porter y la diseñadora de vestuario Amy Roth trabajaron con monitores que mostraban, a un lado, imágenes de Rocky y, al otro, la nueva toma.

El equipo técnico utilizó monitores de comparación simultánea para replicar de manera exacta los encuadres y vestuarios de la obra de 1976 (Créditos: Amazon MGM)

El objetivo fue reproducir encuadres y elementos mínimos, incluso un vaso de papel que cae sobre el cuadrilátero en una de las primeras escenas del filme de 1976. “Cuando veo ese vaso, pienso que cuidamos cada detalle”, afirmó Farrelly a TIME. Gamble explicó que construyó el guion a partir de periódicos, revistas, entrevistas radiales y televisivas, documentales y libros, con al menos dos o tres fuentes para cada dato relevante.

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El desenlace de aquella producción confirma la dimensión de la apuesta. Rocky se estrenó en Nueva York el 21 de noviembre de 1976 y tuvo lanzamiento amplio el 3 de diciembre. Recaudó USD 225 millones en todo el mundo, una cifra equivalente a más de USD 1.000 millones actuales, y fue la película más taquillera de ese año.

La obra recibió diez nominaciones al Oscar y ganó los premios a mejor montaje, mejor dirección y mejor película. Stallone fue nominado como actor y guionista, una doble candidatura que no se producía desde Orson Welles por Citizen Kane en 1941. El éxito derivó en cinco secuelas y, décadas después, en la expansión de la historia con la saga Creed.

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