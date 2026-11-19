Robert Pattinson y Pierce Brosnan en 'Recuérdame'

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El anuncio de Robert Pattinson como James Bond ha devuelto a la conversación una película de 2010 en la que compartió pantalla con uno de sus antecesores: Recuérdame. En el drama romántico, Pattinson interpretó al hijo de Pierce Brosnan, quien encarnó a 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002.

La conexión cobró fuerza después de que Brosnan felicitara al actor británico por asumir el papel. El intérprete irlandés recordó con afecto el rodaje de Recuérdame y le deseó que disfrutara la experiencia de sumarse a una franquicia que marcó parte de su carrera.

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Dirigida por Allen Coulter y escrita por Will Fetters, Recuérdame se estrenó en 2010 como una producción de Summit Entertainment. La película reunió a Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper, Lena Olin, Ruby Jerins y Pierce Brosnan.

Pattinson encarnaba a Tyler Hawkins, un joven de Nueva York que mantenía una relación conflictiva con su padre, Charles Hawkins. Brosnan interpretaba a ese abogado de Wall Street, distante de sus hijos tras una tragedia familiar que afectó de forma profunda a los Hawkins.

De qué va ‘Recuérdame’

La historia se desarrollaba durante el verano de 2001. Tyler conocía a Ally Craig, personaje de De Ravin, después de un incidente que también involucraba a Neil Craig, el padre de ella y un agente de policía interpretado por Cooper.

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Ambos personajes arrastraban experiencias personales marcadas por la pérdida. La relación entre Tyler y Ally ocupaba el centro del relato, mientras el guion construía los conflictos de dos familias atravesadas por duelos, tensiones entre padres e hijos y la dificultad de expresar afecto.

Robert Pattinson y Pierce Brosnan en 'Recuérdame'

Pattinson también recibió crédito como productor ejecutivo de la película. Para entonces, el actor venía de alcanzar proyección internacional con la saga Crepúsculo, y Recuérdame le ofreció un papel alejado de Edward Cullen, el personaje con el que había consolidado su popularidad.

Recuérdame tuvo un presupuesto estimado de 16 millones de dólares y recaudó 56 millones en salas de cine de todo el mundo. En Estados Unidos y Canadá, obtuvo alrededor de 19 millones, de acuerdo con los registros de taquilla publicados por IMDb.

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La respuesta de la crítica fue dividida. El sitio Rotten Tomatoes registró un 27% de aprobación entre 132 reseñas y resumió que sus protagonistas resultaban atractivos, aunque cuestionó el tono melodramático del guion y el giro final de la trama.

La película sitúa su desenlace en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Esa decisión narrativa generó reparos entre varios críticos, que consideraron que el uso de un hecho histórico real modificaba la lectura del drama íntimo planteado hasta entonces.

Robert Pattison en la librería Strand de Nueva York en la película "Remember me"

Variety señaló en su crítica de 2010 que Brosnan lograba transmitir la frialdad de Charles Hawkins, un empresario concentrado en su trabajo y emocionalmente alejado de su hijo. La publicación también describió la relación familiar como uno de los núcleos del conflicto de Tyler.

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El reencuentro público entre ambos actores, 16 años después del estreno, le dio una nueva lectura al filme: Recuérdame va a quedar asociada a la relación entre un actor que ya había interpretado a Bond y otro que acaba de incorporarse a esa lista.

Pierce Brosnan, un 007 veterano

Pierce Brosnan interpretó a James Bond en cuatro películas: GoldenEye en 1995, El mañana nunca muere en 1997, El mundo nunca es suficiente en 1999 y Muere otro día en 2002.

Su llegada a la franquicia se produjo después de seis años sin una película de Bond, desde Licencia para matar, protagonizada por Timothy Dalton en 1989. GoldenEye presentó una versión de 007 adaptada al escenario posterior a la Guerra Fría.

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Brosnan cerró su ciclo como el agente británico con Muere otro día. Daniel Craig tomó el relevo en 2006 con Casino Royale y permaneció en el papel hasta Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

Ahora, Pattinson sucederá a Craig en la próxima película oficial de la saga. Denis Villeneuve dirigirá la producción y Steven Knight escribirá el guion, mientras Amazon MGM Studios prepara una nueva etapa para el personaje creado por Ian Fleming.

Tras confirmarse el fichaje, Brosnan escribió a Pattinson: “Bienvenido al mundo de Bond”. También recordó su trabajo conjunto en Recuérdame y le recomendó disfrutar el recorrido que comienza como el nuevo agente 007.

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