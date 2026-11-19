Amazon busca un joven actor para dar vida a un nuevo 007 en una serie spin-off

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Amazon evalúa sumar un nuevo actor joven a su universo de James Bond para protagonizar una serie derivada centrada en la etapa adolescente del espía, en paralelo al debut cinematográfico de Robert Pattinson como el 007 adulto. La producción, que según asegura The Sun estaría basada en los libros Young Bond de Charlie Higson, requeriría de una estrella emergente que todavía no fue elegida ni anunciada. Amazon tiene previsto que esta serie se emita en simultáneo con el estreno de la nueva película de James Bond, programado para 2028. Pattinson, de 40 años, ya fue confirmado como el actor que reemplazará a Daniel Craig en el papel del agente secreto adulto. La precuela televisiva reconstruiría los orígenes del personaje antes de convertirse en el espía que el público conoce, con una ambientación de época distinta a la de las películas que protagonizará Pattinson.

Medios desde Reino Unido explican los motivos detrás de esta posible expansión de la franquicia. Según indican, “no había manera de que Amazon dejara pasar la oportunidad de hacer más versiones derivadas de Bond, y algún tipo de precuela es una elección natural”. La misma fuente agregó que circularon versiones sobre la posibilidad de que las nuevas películas de Bond no transcurrieran en la época actual, aunque esa opción ahora parece poco probable. Por eso, sostuvo, una serie centrada en un joven Bond le daría a la compañía “una historia retro de 007″.

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Los libros de Higson, quien es reconocido como autor oficial de James Bond y trabaja para Ian Fleming Publications, narran la llegada del futuro agente a Eton College durante su adolescencia. En esa etapa de su vida, Bond queda huérfano tras la muerte de sus padres, Andrew y Monique, y es reclutado por los jefes del servicio de espionaje. Esa circunstancia conecta con una línea ya presente en el universo cinematográfico de la saga: en la película Skyfall, el personaje de M remarca que “los huérfanos siempre son los mejores reclutas”.

La pantalla de Piccadilly Circus anuncia que el actor británico Robert Pattinson será el próximo James Bond en una próxima película de Amazon MGM Studios, en Londres, Reino Unido, el 16 de noviembre de 2026. Ocean Outdoor/Felix Ursell vía REUTERS.

Otras posibles ramificaciones de la franquicia

Esta no sería la primera vez que la plataforma explora el universo Bond más allá de las películas principales. Prime Video ya produjo el programa de desafíos 007: Road to a Million, que funcionó como un derivado directo de la franquicia. La compañía también incursionó este año en el formato de historias de origen con Young Sherlock, una precuela de Sherlock Holmes desarrollada por Guy Ritchie. Esa serie tuvo como protagonista a Hero Fiennes Tiffin en el papel de una versión adolescente del detective. El informante citado señaló que esos antecedentes refuerzan la lógica de apostar ahora por un spin-off centrado en un joven James Bond, siguiendo un camino similar al transitado con el personaje de Arthur Conan Doyle.

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Además del proyecto sobre un Bond adolescente, Amazon tendría a disposición otras alternativas para seguir expandiendo el universo creado por Ian Fleming. Entre ellas se mencionó la posibilidad de desarrollar series centradas en otros agentes con licencia para matar, identificados con la designación 00. También se planteó la opción de una producción enfocada en Q, el personaje encargado de proveer al agente británico con el equipamiento tecnológico que utiliza en sus misiones dentro del servicio de inteligencia MI6. Ninguna de estas alternativas fue confirmada oficialmente por la plataforma, que hasta el momento solo definió el nombre del actor que encarnará al Bond adulto en la próxima entrega cinematográfica.

El anuncio sobre quién interpretará al joven 007 en la serie, en caso de concretarse el proyecto, todavía no tiene fecha estimada. Tampoco se precisó si la producción contará con la participación directa de Higson en el desarrollo del guion, pese a su rol como autor oficial de los libros en los que se basaría la historia. Mientras tanto, la atención del público sigue puesta en el rodaje de la nueva película protagonizada por Pattinson, cuyo estreno está previsto para 2028 y marcará el regreso de James Bond a la pantalla grande tras la salida de Craig del personaje.

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