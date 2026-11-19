Gemma Chan ha sido señalada como una de las posibles candidatas para convertirse en nueva chica Bond. (Reuters/Amr Alfiky)

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Una vez despejada la incógnita sobre quién asumirá el papel de James Bond, con Robert Pattinson confirmado como el nuevo agente 007, la atención comienza a centrarse en los personajes que lo acompañarán y enfrentarán en la próxima película. La elección de la nueva chica Bond y del villano será una de las decisiones pendientes para Amazon MGM Studios.

Entre los nombres que surgieron en las propuestas de seguidores aparece Gemma Chan, quien ya manifestó que aceptaría participar en la franquicia. La actriz británica podría encajar tanto en un papel ligado a MI6 como en el de una antagonista, tras su experiencia previa dentro del universo de Bond a través del videojuego 007 First Light.

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La actriz británica dijo que aceptaría “absolutamente” un papel junto a Robert Pattinson, anunciado esta semana como el nuevo agente 007.

Chan reaccionó a las propuestas de seguidores durante la presentación de la película Josephine en West Hollywood. “Me halaga”, afirmó al ser consultada sobre la posibilidad de encarnar a una nueva chica Bond, una figura de MI6 o incluso una villana en la próxima etapa de la saga.

A favor: Ya ha trabajado en el universo 007

La intérprete ya tiene un antecedente dentro del universo de 007. En el videojuego 007 First Light, da voz y presta su imagen a la doctora Selina Tan, responsable de simulaciones tácticas en MI6.

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La actriz Gemma Chan. (Reuters/Mario Anzuoni)

Selina Tan es una académica con formación en psicología, estrategia y tecnologías inmersivas. Su trabajo consiste en evaluar y preparar a los aspirantes de la agencia británica, incluido un Bond joven que aún busca alcanzar el estatus 00.

Ese papel coloca a Chan en una posición distinta a la de una acompañante ocasional del espía. La actriz ya interpreta a una funcionaria vinculada a la inteligencia británica, con capacidad de decisión y conocimientos que inciden en el recorrido del protagonista.

La actriz se dio a conocer en Doctor Who y participó en numerosas series británicas antes de desembarcar en Hollywood. Lo hizo con otra franquicia de espionaje, la de Jack Ryan y más tarde alcanzaría el reconocimiento por el éxito de Crazy Rich Asians. También forma parte del universo Marvel, ya que era una de las integrantes de Eternals. Su última película, a punto de estrenarse es Josephine, de Beth de Araújo.

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Un reparto aún por confirmar

La nueva película de Bond todavía no anunció a su elenco secundario. Robert Pattinson encabezará la producción de Amazon MGM Studios, dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight. Amy Pascal y David Heyman estarán a cargo de la producción.

Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

La búsqueda de una nueva chica Bond ocurre en un momento de renovación para la franquicia. Además de Chan, han surgido nombres como Zendaya, Emily Blunt, Florence Pugh, Marion Cotillard, Adria Arjona, Lily James, Gugu Mbatha-Raw, Isabela Merced, Hunter Schafer y Sydney Sweeney.

La opción de Chan reúne dos elementos que podrían jugar a su favor: su vínculo previo con la marca a través de 007 First Light y su disposición pública a participar. La actriz también dejó abierta la posibilidad de asumir un rol antagonista, una alternativa que ampliaría las opciones de su personaje dentro de la historia.

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