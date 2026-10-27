Esta es la sorprendente cantidad que ha ganado Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, desde que abrió su cuenta de OnlyFans

Erika Eleniak aumenta sus ingresos tras abrir su cuenta de OnlyFans. (Instagram/@officialerikaeleniak/Captura de video)

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Erika Eleniak, reconocida por interpretar a Shauni McClain en la serie Baywatch, habría obtenido cerca de 300 mil dólares en sus primeros tres meses en OnlyFans, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Según fuentes cercanas a la intérprete citadas por el portal, los resultados económicos de su cuenta apuntan a la posibilidad de alcanzar ingresos de un millón de dólares durante su primer año en la plataforma.

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La cifra representa un incremento respecto a los ingresos semanales que la actriz habría obtenido durante las primeras semanas de actividad.

Según reportes anteriores de TMZ, poco después de abrir su perfil, la actriz generaba aproximadamente 10 mil dólares por semana y contaba con más de 1,100 suscriptores.

Eleniak, de 56 años al momento de incorporarse a la plataforma, anunció su llegada a OnlyFans en agosto. Su propuesta contempla la publicación de fotografías, videos y contenido relacionado con la playa, además de imágenes en las que aparece descalza.

Erika Eleniak basa su contenido en fotografías en la playa. (Instagram/@officialerikaeleniak)

La iniciativa fue presentada como una forma de compartir con sus seguidores una faceta más personal, distinta de la imagen que construyó durante su trayectoria televisiva.

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Cabe recordar que Erika Eleniak alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Baywatch, serie televisiva centrada en las actividades de un equipo de socorristas en las playas de California.

La actriz interpretó a Shauni McClain entre 1989 y 1992, periodo durante el cual formó parte del elenco de las primeras temporadas de la producción.

La serie se convirtió en uno de los trabajos más asociados con su carrera y contribuyó a consolidar su imagen pública.

Erika Eleniak interpretó a Shauni McClain entre 1989 y 1992

La incorporación de Eleniak a OnlyFans también se enmarca en la participación de otras figuras del entretenimiento en plataformas de suscripción. Entre ellas se encuentra Donna Mills, actriz de 85 años conocida por su trabajo en la serie Knots Landing.

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La intérprete explicó que utilizará el servicio para compartir contenido relacionado con su vida cotidiana y mantener una comunicación más directa con las personas que han seguido su trayectoria profesional.

En un comunicado enviado a Variety, Mills señaló que la decisión responde a su interés por ampliar las formas de interacción con sus seguidores, luego de años utilizando las redes sociales como un espacio de comunicación.

“Siempre he apreciado el increíble apoyo y aliento que he recibido de mis seguidores a lo largo de los años. Las redes sociales han sido una forma maravillosa de mantenernos conectados, pero me entusiasma unirme a OnlyFans porque ofrece la oportunidad de tener una conexión más personal y directa”, expresó.

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Donna Mills aseguró que OnlyFans le permitirá conectarse mejor con sus fans. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La famosa explicó que, a través de su nueva cuenta, compartirá distintos aspectos de su rutina y de su trabajo, además de interactuar con quienes la han acompañado durante su carrera.

“Compartiré momentos de mi vida diaria, imágenes detrás de cámaras e interactuaré con los seguidores de una manera más significativa. Simplemente es otra plataforma para pasar tiempo de calidad con las personas que me han apoyado durante toda mi carrera, manteniéndome fiel a quien soy”, indicó.