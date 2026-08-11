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Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, debuta en OnlyFans a los 56 años con una insólita promesa: “Los pies que todos están pidiendo”

La actriz que dio vida a Shauni McClain explicó que quiere divertirse y compartir material cotidiano en sus propios términos

Erika Eleniak, estrella de "Baywatch", debuta en OnlyFans a los 56 años
Erika Eleniak anunció su ingreso a OnlyFans a los 56 años con contenido personal, sin filtros y fotos de pies para sus seguidores (Instagram/@officialerikaeleniak/Captura de video)
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Erika Eleniak, la actriz que interpretó a la salvavidas Shauni McClain en la serie Baywatch, anunció su ingreso a OnlyFans a los 56 años, con la promesa de ofrecer contenido personal, sin filtros y con fotos de pies para los seguidores que se lo vienen pidiendo desde hace tiempo.

“Básicamente crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que esto se siente como cerrar un círculo, excepto que ahora soy yo quien toma las decisiones”, declaró a TMZ al dar a conocer su incorporación a la plataforma de suscripción.

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Y agregó “Los fans van a recibir mi vida real, mis fotos y videos personales, muchos días de playa y, sí, los pies que todos siguen pidiendo”.

La recordada estrella de televisión también hizo énfasis en el componente de autenticidad que busca con este paso.

Erika Eleniak, estrella de "Baywatch", debuta en OnlyFans a los 56 años
La actriz de "Baywatch" dijo que su cuenta de OnlyFans le permite mostrar su vida real, con fotos, videos personales y días de playa (Instagram/@officialerikaeleniak)

“He sido Erika de Baywatch durante décadas, pero OnlyFans les da un lado de mí que la gente no ha visto”, sostuvo en declaraciones a TMZ. “Es personal, juguetón y sin filtros; y si vinieron por los pies descalzos en la arena, les prometo que no se van a decepcionar”.

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Eleniak formalizó el anuncio el lunes a través de su cuenta de Instagram, donde repasó su trayectoria antes de abrir esta nueva etapa.

“A los 56 años, estoy abrazando exactamente quién soy hoy”, escribió. “De Baywatch a Playboy y todo lo que hubo en el medio, han estado conmigo a lo largo de tantos capítulos de mi vida y mi carrera. Ahora estoy abriendo uno completamente nuevo”.

Erika Eleniak, estrella de "Baywatch", debuta en OnlyFans a los 56 años
Eleniak sostuvo que la plataforma le ofrece un lado de su vida que el público no vio durante décadas como figura de televisión (Instagram/@officialerikaeleniak)

La artista agregó que la iniciativa apunta a “divertirse, ser sin filtros, compartir fotos y videos exclusivos y, sobre todo, conectar directamente” con su audiencia.

Erika Eleniak participó en Baywatch entre 1989 y 1992, durante las dos primeras temporadas del programa. Ahora prepara un cameo en el reboot de la serie para la cadena Fox, previsto para enero, que protagonizarán Brooks Nader, Stephen Amell y Livvy Dunne, entre otros.

Su personaje regresa a la playa como concejala de la ciudad de Santa Mónica para dar inicio a los “Beach Games” anuales entre los salvavidas de Baywatch y la Guardia Costera.

Erika Eleniak, estrella de "Baywatch", debuta en OnlyFans a los 56 años
La propuesta de OnlyFans de Erika Eleniak busca compartir fotos y videos exclusivos y conectar de forma directa con su audiencia (Instagram/@officialerikaeleniak)

La tendencia de los famosos en OnlyFans

Erika Eleniak no es la única figura del entretenimiento que apostó por la plataforma en los últimos años. Su incorporación coincide con la de otras veteranas de Hollywood, entre ellas Donna Mills, la estrella de Knots Landing que lanzó su cuenta el mes pasado a los 85 años.

Mills también recibió solicitudes relacionadas con sus pies. La actriz reveló a Entertainment Tonight que el pedido “más extraño” que recibió fue que filmara cómo pisaba uvas en su viñedo.

“Hay mucha gente que se excita con los dedos de los pies, supongo”, dijo al medio. Ante la consulta de si accedería al pedido, respondió con entusiasmo: “¡Por supuesto que sí!”.

La lista de celebridades con cuentas en OnlyFans se extiende por distintos ámbitos. Bella Thorne fue una de las primeras en llamar la atención masiva sobre la plataforma cuando se unió en agosto de 2020 y anunció haber obtenido 2 millones de dólares en menos de dos semanas.

Ese mismo mes, la rapera Cardi B abrió su cuenta en paralelo al lanzamiento de su sencillo “WAP”, con contenido exclusivo y material detrás de cámaras.

Cinco personas en una sala de reuniones con grandes ventanas; una mujer sostiene una tablet con el logo de OnlyFans y otros tienen tablets con retratos individuales.
Cada vez crece más la tendencia de celebridades que alternan sus carreras artísticas con una cuenta en OnlyFans que brinde contenido íntimo y exclusivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carmen Electra, otra ex integrante del elenco de Baywatch, ya había dado ese paso en mayo de 2022. Ese mismo año, Denise Richards y su hija Sami Sheen abrieron cuentas de forma simultánea.

Otros nombres que se incorporaron a la plataforma incluyen a la cantante Iggy Azalea, quien lanzó en enero de 2023 su proyecto multimedia Hotter Than Hell; al actor Tyler Posey, conocido por Teen Wolf; y a la cantante británica Lily Allen, que se unió en junio de 2024 con contenido centrado principalmente en fotos de pies.

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