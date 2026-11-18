Victoria Beckham inició los trámites para devolver a sus hijos los derechos comerciales sobre sus nombres.(AP/Vianney Le Caer)

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Victoria Beckham habría dado un paso para intentar acercarse a su hijo mayor, Brooklyn Beckham, en medio del distanciamiento familiar que atraviesa la familia desde hace casi un año. La diseñadora completó los trámites legales para transferir a sus hijos varones la titularidad de las marcas registradas de sus respectivos nombres, una decisión que permitirá que cada uno gestione esos derechos comerciales de manera independiente.

La medida incluye a Brooklyn, de 27 años, quien en enero de 2026 acusó públicamente a sus padres de intentar presionarlo para que renunciara a los derechos sobre su nombre antes de su boda con Nicola Peltz.

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Según informó The Sun el 11 de noviembre, la exintegrante de las Spice Girls se ocupó personalmente de terminar el proceso con celeridad. Una fuente citada por el medio británico explicó que los registros pasarán a manos de los hijos en diciembre, cuando llegue el momento de su renovación.

“Esto no fue simplemente una renovación pasiva; Victoria se aseguró activamente de que la transferencia de las marcas registradas se realizara sin contratiempos tan pronto como recibió las solicitudes de documentación”, señaló el informante.

En diciembre de 2026, Brooklyn, Romeo y Cruz podrán renovar los registros de sus nombres bajo su propia titularidad y con sus respectivos equipos legales.((Instagram/@victoriabeckham))

La decisión también alcanza a Romeo y Cruz Beckham, quienes, al igual que su hermano mayor, podrán administrar sus nombres como marcas comerciales. Harper, la menor de los cuatro hijos de David y Victoria, tendrá ese derecho cuando cumpla 18 años.

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El origen de los registros y el reclamo de Brooklyn Beckham

La titularidad de los nombres de los hijos fue establecida en diciembre de 2016, cuando Victoria registró las marcas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido. De acuerdo con los documentos citados por Daily Mail, la intención era proteger los intereses comerciales de los menores y evitar que terceros obtuvieran beneficios económicos mediante el uso de sus identidades.

Los registros abarcan distintas categorías, entre ellas cosméticos, lociones para después del afeitado, ropa, calzado, indumentaria deportiva, sombreros, juguetes, programas de televisión y música.

Sin embargo, el asunto se convirtió en un punto de contienda para Brooklyn. En una extensa publicación en Instagram, difundida en enero, el joven aseguró que sus padres querían que él cediera los derechos sobre su nombre antes de su casamiento con Nicola Peltz, celebrado en abril de 2022.

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En enero de 2026, Brooklyn hizo públicas sus diferencias familiares y cuestionó la importancia que sus padres daban a la marca Beckham frente a los vínculos personales (REUTERS/Yves Herman)

“Semanas antes del gran día, mis padres me presionaron repetidamente y trataron de sobornarme para que firmara y renunciara por escrito a los derechos que me corresponden por nacimiento, lo que me afectaría a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos”, afirmó. “Mi resistencia afectó el pago que debía recibir y, desde entonces, nunca me han tratado igual”.

David y Victoria, por su parte, siempre han rechazado las acusaciones. Según una fuente cercana a la pareja citada por Page Six, el acuerdo que le propusieron a Brooklyn buscaba proteger sus derechos frente a los compromisos comerciales que sus padres mantenían con terceros.

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Actualmente, la relación familiar continúa deteriorada. Brooklyn y sus padres dejaron de seguirse en Instagram en diciembre de 2025. Tampoco mantiene contacto público con sus hermanos Romeo y Cruz a través de esa plataforma.

La expectativa de una reconciliación, sin embargo, sigue presente entre los allegados a David y Victoria. Una fuente consultada por The Sun expresó que esperan que el trámite de marca registrada contribuya a resolver parte de las diferencias. “Obviamente, Brooklyn ha expresado sus frustraciones anteriormente, pero esperamos que esto permita dejar todo ese asunto atrás. En Navidad, como siempre, por supuesto, sigue existiendo la esperanza de que con el tiempo se produzca una reconciliación significativa”, expresó el insider.

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