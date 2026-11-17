Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter en la nueva producción de HBO. (Hbo Max)

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HBO difundió nuevas imágenes oficiales de las varitas de seis estudiantes de Hogwarts para acompañar el próximo estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, la serie que trasladará el primer libro de J.K. Rowling a la televisión. La producción llegará el 25 de diciembre de 2026 a HBO y HBO Max, según informó la compañía.

El material se concentra en objetos que acompañarán a Draco Malfoy, Neville Longbottom, Seamus Finnigan, Lavender Brown, Dean Thomas y Parvati Patil durante su primer año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Las imágenes permiten conocer los diseños elegidos para las varitas de personajes que integran la misma generación escolar de Harry Potter.

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Harry Potter y la piedra filosofal llegará a HBO y HBO Max el 25 de diciembre de 2026. (Hbo Max)

Las varitas anticipan el ingreso de seis alumnos a Hogwarts

La campaña visual incorpora a seis alumnos que tendrán presencia en la historia de la primera temporada. Draco Malfoy será uno de los primeros rivales de Harry en el colegio; Neville Longbottom, Seamus Finnigan, Lavender Brown, Dean Thomas y Parvati Patil formarán parte de la vida cotidiana de los estudiantes en Hogwarts.

Cada varita presenta rasgos propios en su diseño, de acuerdo con las fotografías publicadas por HBO. El anuncio no incluyó detalles sobre sus materiales, núcleos mágicos ni otras características que, dentro del universo creado por Rowling, suelen diferenciar estos objetos.

La primera temporada tendrá ocho episodios centrados en la historia de La piedra filosofal. (Hbo Max)

La elección de mostrar estos accesorios extiende la presentación del nuevo elenco infantil y juvenil antes del estreno. El foco está puesto en personajes secundarios de la primera novela, cuya incorporación ayuda a delinear las relaciones entre las casas, las clases y los pasillos del colegio.

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La primera temporada adaptará la historia de la Piedra Filosofal

La serie comenzará con Harry, un niño que vive con sus tíos y desconoce su origen mágico hasta que recibe una carta de admisión en Hogwarts al cumplir 11 años. A partir de entonces, conocerá a Ron Weasley y Hermione Granger, iniciará su formación y quedará vinculado con una amenaza relacionada con su pasado.

Draco Malfoy será uno de los alumnos de Hogwarts que aparecerán en la primera temporada. (Hbo Max)

La primera entrega tendrá ocho episodios, dedicados a la trama de Harry Potter y la piedra filosofal. La adaptación recuperará el punto de partida de la saga: el descubrimiento del mundo mágico, el viaje hacia el colegio y la investigación de los tres protagonistas sobre el objeto que da título a la historia.

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Dominic McLaughlin encabezará un elenco renovado

Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter en esta versión televisiva. Lo acompañarán Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, el trío central que atraviesa los hechos de la primera temporada.

John Lithgow asumirá el papel de Albus Dumbledore en la serie basada en los libros de J.K. Rowling. (HBO Max)

El reparto adulto contará con John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. La producción también anunció a los intérpretes de otros personajes vinculados con Hogwarts y el entorno familiar del protagonista.

La adaptación utilizará un elenco distinto al de las ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011, encabezadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. La nueva propuesta retoma los libros desde el comienzo y no continúa la historia de aquellas producciones cinematográficas.

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La adaptación televisiva contará con un elenco renovado para recrear el inicio de la saga. (HBO Max)

Francesca Gardiner escribe y produce la nueva adaptación

La guionista y productora ejecutiva Francesca Gardiner está a cargo del guion de la serie. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios, en una producción de HBO junto con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

Entre los productores ejecutivos figuran J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, por Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films. Heyman fue productor de la franquicia cinematográfica original.

Alastair Stout encarnarán a Ron Weasley en la serie Harry Potter y la piedra filosofal. (HBO Max)

Con las imágenes de las varitas, HBO sumó una nueva pieza de presentación de la serie a poco más de un mes de su debut. Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en HBO y HBO Max.

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