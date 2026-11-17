La editorial Doubleday compró los derechos iniciales de Carrie por 2.500 dólares en 1973 a través de un telegrama - (Prime Video)

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Stephen King relató cómo la venta de los derechos de Carrie le permitió dejar la docencia y retirar a su madre enferma del trabajo, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El autor, de 79 años, se encontraba en una situación económica ajustada cuando escribió su primera novela a comienzos de los años 70: era profesor de inglés en el estado de Maine, estaba casado con la también escritora Tabitha King y tenía dos hijos pequeños.

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Para sostenerse, enviaba relatos cortos a revistas especializadas, por los que cobraba entre USD 200 y USD 500 por entrega. “Una vez cobré 500 dólares. Fue un pago enorme. Compré muchos víveres con eso”, recordó King en diálogo con la publicación.

Stephen King trabajaba como profesor de inglés y vendía relatos breves a revistas antes del lanzamiento de Carrie.

La venta de Carrie llegó por telegrama porque el matrimonio no tenía teléfono

En 1973, la editorial Doubleday adquirió los derechos de Carrie por USD 2.500. Dado que el matrimonio King no disponía de teléfono en ese momento, la noticia llegó a través de un telegrama. El anticipo inicial no era suficiente para abandonar la enseñanza, pero el panorama cambió radicalmente tras el lanzamiento en tapa dura: la editorial New American Library ofreció USD 400.000 por los derechos de la edición en rústica. Doubleday retuvo la mitad del monto, pero la parte restante resultó suficiente para que King dejara su empleo como docente.

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La madre del escritor atravesaba entonces una enfermedad oncológica y aún seguía trabajando. Con el dinero en mano, King se presentó en el lugar donde ella prestaba servicios. “Fui al lugar donde trabajaba y le dije: ‘Terminaste’”, contó el autor. “Ella lloró. Fue un momento grandioso, grandioso”, añadió en la misma entrevista.

"Carrie", la película de 1976 dirigida por Brian De Palma, escrita por Lawrence D. Cohen y basada en la novela de Stephen King

Tabitha King rescató el manuscrito de la basura antes de que se convirtiera en un fenómeno

La novela estuvo a punto de no existir. King ha reconocido públicamente que descartó el manuscrito por considerar que no dominaba suficientemente el universo de las adolescentes. “No sabía si había dispensadores de monedas para las toallitas. Ni siquiera sabía qué eran las toallitas, por Dios”, señaló el autor. Fue Tabitha King quien rescató las páginas del tacho de basura y lo instó a continuar. “Tabby lo sacó y me dijo: ‘Sabes, esto es muy bueno, así que sigue adelante’”, recordó King.

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Carrie fue publicada en 1974 y narra la historia de Carrie White, una adolescente marginada que descubre poseer poderes telequinéticos. La novela fue concebida originalmente como un cuento breve, pero creció hasta convertirse en el primer gran éxito de su autor.

La editorial Doubleday compró los derechos iniciales de Carrie por 2.500 dólares en 1973 a través de un telegrama.

King supo que la adaptación cinematográfica era un éxito durante una proyección en Boston

La novela fue llevada al cine por primera vez en 1976, con Sissy Spacek en el papel protagónico. King recordó haber asistido a una función de prestreno junto a Tabitha en Boston, donde la película se proyectaba en un programa doble junto al film Norman… Is That You?. El público presente era mayoritariamente afroestadounidense, lo que generó dudas iniciales en el escritor sobre la recepción de la historia.

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“Pensé para mí mismo: ‘Este público no va a preocuparse por esta chica blanca con sus problemas menstruales’”, confesó King al Hollywood Reporter. Sin embargo, la reacción de la sala durante la célebre escena final disipó cualquier duda: “Pensé: ‘Bueno, tenemos un éxito’”, concluyó el autor.

El director Mike Flanagan adaptó la historia de Carrie en una serie televisiva estrenada en 2026 por Prime Video. (Prime Video)

La historia de Carrie llega a la televisión en 2026 con el sello de Mike Flanagan

Desde aquella primera adaptación, Carrie ha sido llevada a la pantalla en múltiples ocasiones: una versión televisiva en 2002, una película en 2013 con Chloë Grace Moretz en el rol central y un polémico musical de Broadway. En 2026, Prime Video estrenó una nueva serie televisiva protagonizada por Summer H. Howell y dirigida por Mike Flanagan, quien también estuvo detrás de Doctor Sleep (2019).

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Flanagan explicó durante la San Diego Comic-Con de julio pasado que abordó el proyecto con escepticismo inicial. “¿Por qué esta historia? Esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta que creo que todos tienen: ¿por qué hacer Carrie otra vez? ¿Y por qué hacerlo así?”, planteó el cineasta. Su respuesta fue despojar la historia original de sus capas para reconstruirla desde sus elementos esenciales. Según declaró King al mismo medio, esa aproximación generó su apoyo entusiasta al proyecto.