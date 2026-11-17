Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

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Matt Damon reveló en un evento especial que, durante todo el rodaje de La Odisea, nunca tuvo que regresar a un estudio para regar ninguna línea de diálogo, gracias a la política de trabajo de Christopher Nolan, quien prohíbe el uso del ADR —reemplazo automatizado de diálogo— en sus producciones. La confesión sorprendió al actor, que calificó el logro de “magia”.

La revelación ocurrió el martes 10 de noviembre en una proyección especial de la película en Universal City, California, donde Damon compartió escenario con Willie D. Burton, diseñador de sonido de Nolan desde Tenet (2020). Lejos de ser una anécdota menor, el intercambio puso en evidencia uno de los principios más peculiares —y exigentes— del director británico: capturar el audio de manera definitiva durante el rodaje, sin importar las condiciones del set.

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El director Christopher Nolan descarta el uso del ADR para conservar la interpretación original captada en el set de filmación. (Warner Bros.)

Nolan rechaza el ADR como elección artística, no técnica

El ADR, o reemplazo automatizado de diálogo, es un procedimiento estándar en la industria cinematográfica. Consiste en que los actores graben sus líneas en una cabina de sonido profesional durante la posproducción, con el objetivo de limpiar interferencias captadas en el set: viento, ruido de cámaras, tráfico o simplemente una interpretación técnicamente imperfecta. Es una práctica tan habitual que la mayoría de las producciones de Hollywood la presupuestan desde el inicio.

Nolan, sin embargo, la descarta por motivos estéticos. “Me gusta usar la interpretación que se dio en el momento, en lugar de que el actor la revocalice más tarde”, explicó el director en una entrevista con Insider durante la promoción de Oppenheimer. “Es una elección artística con la que algunas personas no están de acuerdo, y tienen todo el derecho”, admitió, según reprodujo IGN.

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Esta postura no es nueva. Peter Albrechtsen, diseñador de sonido que trabajó con el director en Dunkirk, ya había señalado a Variety que Nolan raramente recurre al ADR, lo que implica que el diálogo de sus películas se basa casi por completo en el sonido de producción. “Esto significa que el diálogo puede ser un poco más áspero”, reconoció Albrechtsen, “pero también se siente extremadamente real”, según publicó la revista.

Matt Damon confirmó que la producción de La Odisea prescindió del reemplazo automatizado de diálogo por decisión de Christopher Nolan.

Burton pasó dos meses grabando sonido bajo cubierta en un barco real

El desafío alcanzó una dimensión nueva durante el rodaje de La Odisea, la primera película de larga duración filmada íntegramente con cámaras IMAX. Gran parte del rodaje se realizó en alta mar, a bordo de un barco real, en condiciones que Burton describió sin eufemismos: el capitán de la embarcación advirtió en el briefing de seguridad que “todo en este barco puede matarte”.

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Burton pasó dos meses en la bodega del navío, grabando y mezclando en tiempo real todo lo que ocurría sobre cubierta. Mientras el equipo de filmación operaba en la superficie expuesta al viento, las olas y lluvias simuladas, el diseñador de sonido protegía su equipo de las filtraciones de agua colocando su impermeable sobre los aparatos. El resultado fue que Damon no regrabó ni una sola línea.

El diseñador de sonido Peter Albrechtsen afirmó que la captura directa de las voces aporta realismo a las escenas.

“¿Cómo es posible que no haya hecho loop de ninguna línea para esta película?”, le preguntó el actor a Burton durante el evento. “Ya lo hiciste conmigo en Oppenheimer. Tuvimos tormentas horribles en el desierto de Nuevo México y yo pensaba: ‘No hay forma de que no tenga que hacer ADR de esto’. Y no hubo nada. Nunca vi algo igual a lo que fuiste capaz de capturar”, afirmó Damon, según recogió People.

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Para lograr ese resultado, Burton y su equipo trabajan con entre 90 y 120 metros (300 a 400 pies) de cable en cada rodaje de Nolan, buscando posicionarse en los puntos de mejor captación de audio posible. “Tengo un gran equipo y trabajamos muy duro para capturar el sonido limpio”, indicó el especialista.

El especialista Willie D. Burton registró el audio de La Odisea desde la bodega de un barco en alta mar durante dos meses. (Universal Pictures)

Las cámaras IMAX silenciosas, una innovación para La Odisea

Uno de los factores que facilitó el trabajo de sonido en La Odisea fue el desarrollo de nuevas cámaras IMAX de menor ruido mecánico, diseñadas específicamente para permitir que Nolan filmara sin sacrificar la calidad del audio. La película es la primera producción de largo metraje rodada en su totalidad con este formato, y la empresa IMAX fabricó los equipos con ese objetivo concreto.

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Nolan mismo había anticipado esta evolución tecnológica. “IMAX está fabricando nuevas cámaras que serán aún más silenciosas”, señaló el director, y agregó: “El verdadero avance está en la tecnología de software que permite filtrar el ruido de las cámaras. Eso mejoró enormemente en los 15 años que llevo usando estos equipos”, según reprodujo IGN.

La empresa IMAX fabricó cámaras con menor emisión de ruido y carcasas aislantes para facilitar el registro sonoro de la película.

Burton también destacó el rol del “blimp” —una carcasa aislante que cubre la cámara— como herramienta clave en La Odisea: “El blimp de la cámara facilitó mucho la obtención de buen sonido”, explicó. “En otras películas de Chris hacíamos muchas grabaciones en paralelo y repetíamos escenas para capturar el sonido sin el ruido de la cámara”.

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Una política de sonido que genera debate en la industria

La decisión de Nolan de prescindir del ADR no ha estado exenta de polémicas. Las críticas más resonantes apuntaron a Interstellar (2014), donde varios colegas del director le llamaron para señalar que el diálogo era inaudible. También generaron controversia los parlamentos amortiguados de Tom Hardy como Bane en The Dark Knight Rises (2012), y la mezcla de audio de Tenet (2020), que dividió al público entre quienes la encontraron frustrante y quienes la celebraron.

Christopher Nolan cuestionó la postura conservadora de los espectadores y de la industria cinematográfica frente al diseño sonoro. (Universal Pictures)

Nolan defendió en todos los casos sus decisiones. “Siempre me sorprende lo conservadora que es la gente respecto al sonido”, declaró. “Puedes hacer una película que se vea como quieras, filmar con tu iPhone, y nadie se quejará. Pero si mezclas el sonido de cierta manera, la gente se alarma”, afirmó en el libro The Nolan Variations (2020), según reprodujo People.

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La Odisea, que se estrenó en julio y permanece en cartelera, suma así una nueva marca técnica a la filmografía de Nolan: la primera producción íntegramente IMAX en prescindir por completo del ADR, rodada en locaciones a lo largo de Europa y en alta mar, donde cada línea de diálogo capturada fue, definitivamente, la definitiva.