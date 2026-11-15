La esposa de Russell Brand rompe el silencio tras la condena de 10 años de prisión del actor: “Confíamos en Dios”

Laura Brand reconoce el difícil cambio que enfrentará tras la condena de Russell Brand. (Reuters)

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Laura Brand, esposa de Russell Brand, se pronunció públicamente sobre la condena de prisión de su marido y explicó que continuará con el programa semanal que ambos presentaban en YouTube, a pesar de que él ya no podrá participar debido a su situación judicial.

Durante la emisión del domingo 15 de noviembre de Sunday Service with the Brands, espacio que compartían semanalmente, Laura, de 39 años, abordó los cambios que experimentará el proyecto tras la sentencia contra el también expresentador de televisión.

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En su intervención, también hizo referencia a sus creencias religiosas y a la manera en que enfrenta las circunstancias actuales.

“Este programa puede verse diferente, pero las ambiciones siguen siendo prácticamente las mismas. Confiamos en Dios, confiamos en su plan y confiamos en todo lo que está haciendo ahora mismo, aunque sea doloroso”, afirmó.

Laura Brand afirmó que pese a la condena de Russell Brand su podcast seguirá. (REUTERS/Toby Shepheard)

Laura reconoció que continuar con las transmisiones sin la presencia de su esposo representará un cambio importante, debido a que ambos estaban acostumbrados a compartir el espacio.

“Me llevará un tiempo acostumbrarme a sentarme aquí sin mi compañero, sin mi persona, a mi lado”, comentó.

Después de estas declaraciones, Laura Brand publicó un episodio previamente grabado en el que Russell Brand participa en una conversación de aproximadamente una hora.

El material fue filmado durante el proceso judicial, pero no había sido difundido hasta ahora. En la grabación, el comediante abordó asuntos relacionados con la religión, la moralidad y la identidad personal.

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“Esta es una cultura que tiene una moral flexible y plástica porque necesita usarla como una red para controlar”, dijo en un momento del video, y agregó que cree que muchas personas buscan erróneamente en la cultura en general respuestas a preguntas sobre propósito e identidad personal.

Russell Brand criticó la moral de la sociedad actual. (Netflix)

La publicación del episodio se produjo pocos días después de que Brand recibiera una condena de 10 años y seis meses de prisión por delitos sexuales cometidos contra cuatro mujeres.

El comediante, de 51 años, fue declarado culpable el 5 de noviembre por un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, después de un juicio de cuatro semanas celebrado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Brand se había declarado inocente de los cargos.

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De acuerdo con la Fiscalía de la Corona británica, los delitos ocurrieron entre 2004 y 2009, periodo en el que el acusado consolidaba su trayectoria como figura destacada de la televisión y la radio del Reino Unido.

El 9 de noviembre, el juez Joel Bennathan dictó la sentencia de 10 años y medio de prisión. Además, Brand deberá permanecer inscrito de por vida en el registro británico de delincuentes sexuales.

Russell Brand fue condenado a 10 años de prisión. (REUTERS/Hannah McKay) (Reuters)

El proceso judicial también estuvo marcado por la atención mediática debido a la trayectoria pública del comediante y a la naturaleza de los delitos por los que fue condenado.

El 5 de noviembre, Brand acudió al Tribunal de la Corona de Southwark acompañado por su esposa, Laura, durante una de las jornadas del procedimiento.

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Laura, cuyo apellido de nacimiento es Gallacher, y Russell Brand contrajeron matrimonio en 2017. La pareja tiene tres hijos en común: Mabel de 10 años, Peggy de 8 años y un niño que nació en 2024.