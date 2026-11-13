Rosalía hace historia en los Latin Grammy y gana por tercera vez el álbum del año por ‘LUX’: “Este disco era un salto al vacío, es mi verdad”

La cantante española deslumbró al público con los éxitos de Lux

Guardar

Rosalía se consagró como la gran triunfadora de los 27° Premios Latin Grammy, celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, al obtener el premio a álbum del año por LUX y el de canción del año por La Perla. Se trata de la tercera vez que la cantante catalana gana la categoría principal de la noche, tras los triunfos de El Mal Querer en 2019 y Motomami en 2022.

Rosalía comenzó su discurso de aceptación entre lágrimas. “Esta es la tercera vez que gano este premio, y así como El Mal Querer se sintió como un sueño, o Motomami fue una apuesta arriesgada, LUX ha sido, para mí, un salto al vacío”, afirmó la artista. “Creo que es muy importante decir tu propia verdad y que otros puedan decir la suya; este álbum es mi verdad”.

PUBLICIDAD

El premio le fue entregado por el cantante colombiano Juanes, lo que supuso un momento cargado de significado para Rosalía, que se emocionó al recordar el respaldo del artista en los inicios de su carrera. “Me ayudaste mucho al principio de mi carrera, y sigues estando ahí”, le dijo.

La artista cerró su intervención con una reflexión sobre lo que todavía le queda por hacer: “Sé que tengo mucho que aprender. Probablemente todavía no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo lo necesario para hacerlo mejor”.

Lo que le ha aportado ‘LUX’

LUX, publicado en noviembre de 2025, se describe como un disco de art pop ambicioso que combina su formación clásica con grandes movimientos orquestales, inspirado en las vidas de santas y cantado en 14 idiomas. El álbum alcanzó el número uno en la lista Top Latin Albums de Billboard y se convirtió en el álbum más escuchado en streaming por una artista hispanohablante en la historia.

PUBLICIDAD

Rosalía en un momento de su actuación en Lyon donde ha abierto su gira 'Lux Tour'

En abril, Rosalía relanzó el disco bajo el nombre Complete Works, una edición digital ‘deluxe’ que sumó tres temas que hasta entonces solo estaban disponibles en la versión física. La artista llevó después el material de gira con el Lux Tour, que concluyó en septiembre tras cerca de 60 conciertos.

El disco llegó a esta edición de los Latin Grammy con siete nominaciones, entre ellas álbum del año, canción del año, mejor canción pop y mejor canción en portugués por Memoria. Finalmente, además de los dos premios principales, Rosalía sumó estatuillas en las categorías de mejor canción pop, mejor álbum alternativo y mejor video musical de formato corto.

PUBLICIDAD

Antes de la ceremonia, en una entrevista en la alfombra roja, la cantante había hablado sobre el proceso de creación del disco y la gira. “Lo que más aprendí fue a soltar. A no tener miedo”, dijo en español. También reveló el ritual que realiza antes de cada actuación: “Rezar. No puedo subirme al escenario si no rezo antes”.

Las actuaciones de Rosalía en los Latin Grammy

Rosalía fue la encargada de abrir la gala con un popurrí de tres temas de LUX: La Rumba Del Perdón, La Perla y Dios es un stalker. La interpretación incluyó bailarines con halos sobre un escenario diseñado para simular nubes celestiales.

PUBLICIDAD

Se trató de la primera actuación de la artista en los Latin Grammy en tres años: la última vez que había subido al escenario del certamen fue en 2023, cuando interpretó una versión de Rocío Jurado durante la ceremonia celebrada en España. No interpretaba una canción propia en el escenario de los Grammy desde 2022, cuando presentó Despechá.

Rosalía junto a Juanes al ganar el mejor disco del año por 'Lux'. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el premio a canción del año por La Perla, Rosalía agradeció a México e invitó a subir al escenario a sus colaboradores en el tema, el trío estadounidense de sierreño urbano Yahritza y Su Esencia.

Rosalía debutó en 2017 con Los Ángeles, un disco de raíz flamenca que le valió su primera nominación a mejor nueva artista en los Latin Grammy. Al año siguiente llegó El Mal Querer, su proyecto de fin de carrera en musicología, que combinó flamenco con R&B y la llevó a ganar el álbum del año en 2019, además de un Grammy a mejor álbum de rock, urbano o alternativo latino en 2020.

PUBLICIDAD

En 2022 publicó Motomami, un giro experimental hacia el reggaetón y la música electrónica que la convirtió en la primera mujer en ganar dos veces el álbum del año en los Latin Grammy. El disco también le valió un Grammy a mejor álbum de rock o alternativo latino en 2023.

Con los premios obtenidos por LUX, Rosalía acumula un total de 11 estatuillas Latin Grammy sobre 38 nominaciones recibidas a lo largo de su carrera. A ello se suman dos premios Grammy, un BRIT Award, cuatro MTV Video Music Awards y dos MTV Europe Music Awards, entre otros reconocimientos.

PUBLICIDAD