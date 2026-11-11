El legendario actor Stacy Keach, conocido por interpretar a Mike Hammer en la televisión, fallece a los 85 años

El actor Stacy Keach falleció a los 85 años en Polonia a causa de una afección cardíaca (Wikipedia)

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El actor estadounidense Stacy Keach, conocido mundialmente por encarnar al detective Mike Hammer y por su participación en Prison Break, murió a los 85 años en su casa de Magdalenka, Polonia. Su esposa, Małgosia Tomassi, comunicó que el artista atravesaba una larga enfermedad cardíaca.

Tomassi sostuvo que Keach falleció rodeado de su familia después de una “larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca”. La información fue difundida inicialmente por Variety y retomada por medios como CNN y CBS News.

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“Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia”, expresó Tomassi en el comunicado. Además, aseguró que la ausencia del intérprete dejará “un vacío inmenso” en su entorno familiar.

Mike Hammer convirtió a Stacy Keach en una figura de la televisión

Keach consolidó su presencia en la televisión mediante el papel del detective privado Mike Hammer

La carrera de Keach se extendió por más de cinco décadas e incluyó trabajos en teatro, cine y televisión. Sin embargo, su personaje más asociado a la cultura popular fue el detective privado Mike Hammer, creado por el escritor Mickey Spillane.

El actor protagonizó la serie The New Mike Hammer entre 1984 y 1987. Más tarde retomó ese rol en el telefilme Mike Hammer: Murder Takes All, estrenado en 1989, y en la producción televisiva Mike Hammer, Private Eye, emitida entre 1997 y 1998.

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En sus memorias, All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage, publicadas en 2013, el intérprete explicó la identificación que mantenía con el personaje. “He sido y siempre seré Mike Hammer. Hay papeles que se quedan pegados a uno y me alegra que el mío sea Hammer”, escribió, de acuerdo con la reconstrucción de Variety.

La popularidad de esa serie no limitó su trabajo a un solo registro. El actor también interpretó personajes históricos y figuras de la literatura, una diversidad que, según admitió en una entrevista con la revista New York en 2012, pudo haber condicionado su recorrido profesional. “Mi objetivo era interpretar la mayor variedad de papeles posible. Probablemente eso perjudicó mi carrera”, manifestó entonces.

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El teatro fue una parte central de su trayectoria profesional

El repertorio teatral de Keach abarcó personajes clásicos de Shakespeare y el papel de Richard Nixon en Frost/Nixon (REUTERS/Regis Duvignau)

Stacy Keach nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, como Walter Stacy Keach Jr. Era hijo del actor, docente y director teatral Stacy Keach Sr., y hermano mayor del también actor James Keach.

Se graduó en la Universidad de California en Berkeley en 1963 y continuó su formación en la Escuela de Arte Dramático de Yale. También obtuvo una beca Fulbright que le permitió estudiar en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, precisó CNN.

Su vínculo con los escenarios comenzó temprano. En 1963 actuó en el Festival Shakespeare de Oregón y, dos años más tarde, debutó en Broadway con La muerte de Danton. A lo largo de su carrera recibió dos premios Obie y una nominación al Tony por su interpretación de Buffalo Bill en Indians, obra de Arthur Kopit.

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El repertorio de teatro clásico incluyó papeles como Hamlet, Ricardo III, Falstaff, Edmund y el rey Lear. Por este último personaje obtuvo el premio Helen Hayes en 2010, tras una producción de la Shakespeare Theatre Company. También encarnó al expresidente Richard Nixon en la gira nacional de Frost/Nixon.

De Prison Break a sus últimos trabajos en cine y televisión

El actor asumió el rol del alcaide Henry Pope durante las dos primeras temporadas de Prison Break

Para nuevas generaciones, Keach volvió a ganar notoriedad como Henry Pope, el alcaide de la prisión estatal Fox River en Prison Break. Participó en las dos primeras temporadas de la serie, emitidas entre 2005 y 2007, detalló Variety.

Su filmografía también incluyó títulos como Fat City, de John Huston; Nebraska, de Alexander Payne; La vida y los tiempos del juez Roy Bean y Forajidos de leyenda. En televisión sumó participaciones en Ray Donovan, Dos hombres y medio, Blue Bloods, Will & Grace, Brooklyn Nine-Nine y La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales. Además, prestó su voz para Los Simpson y narró el programa American Greed.

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En 2009 sufrió varios derrames cerebrales mientras protagonizaba una gira de Frost/Nixon, aunque pudo recuperarse y regresar al trabajo, señaló CNN. En 2017, padeció un infarto durante una función de Pamplona en Chicago, donde interpretaba al escritor Ernest Hemingway.

Su última aparición en cine fue en Jay Kelly, estrenada en 2025, donde asumió el papel del padre del personaje interpretado por George Clooney. Le sobreviven Tomassi, sus hijas Shannon y Karolina, y su hermano James.