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‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

La comedia romántica de 1998 tendrá una nueva adaptación, aunque todavía no se han anunciado sus protagonistas

Warner Bros. prepara el remake de ‘Tienes un e-mail’.
Warner Bros. prepara el remake de ‘Tienes un e-mail’.
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Warner Bros. trabaja en una nueva versión de Tienes un e-mail, la comedia romántica de 1998 protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan.

El proyecto contará con Jason Orley como director, quien también está a cargo de desarrollar el guion a partir de una versión previa escrita por Deborah Kaplan y Harry Elfont, según confirmó la revista Variety.

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Por el momento, los detalles de la historia se mantienen bajo reserva, por lo que todavía no se ha informado si la nueva producción conservará la trama original o presentará una historia adaptada a las formas actuales de comunicación y las relaciones personales.

La película será producida por Neal Moritz y Tania Landau, bajo el sello de Original Film.

La cinta original fue dirigida por Nora Ephron y presentó una historia centrada en Joe Fox, interpretado por Hanks, un empresario del sector editorial que amenaza con desplazar del mercado a Kathleen Kelly, personaje de Meg Ryan, propietaria de una pequeña librería independiente especializada en literatura infantil.

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Tiene un e-mail
Tom Hanks y Meg Ryan interpretan a dos rivales del mundo editorial que se enamoran. (The Grosby Group)

Aunque ambos mantienen una relación conflictiva cuando se encuentran en persona, comienzan a desarrollar un vínculo sentimental a través de mensajes intercambiados de manera anónima mediante AOL Messenger, un servicio de mensajería instantánea que tuvo popularidad durante la década de los noventa.

La historia exploró las posibilidades de las relaciones a través de internet en una época en la que la comunicación digital comenzaba a incorporarse a la vida cotidiana.

Esta película supuso la tercera colaboración entre Hanks y Ryan, después de Joe contra el volcán y Algo para recordar

El elenco también estuvo integrado por Greg Kinnear, Parker Posey, Jean Stapleton y Steve Zahn.

Estrenada durante la temporada navideña de 1998, Tienes un e-mail obtuvo una recaudación aproximada de 250 millones de dólares en taquilla mundial, frente a un presupuesto estimado de 65 millones.

Tienes un e-mail acumuló 260 millones de dólares en la taquilla mundial. (Captura de video)
Tienes un e-mail acumuló 260 millones de dólares en la taquilla mundial. (Captura de video)

La producción se convirtió en uno de los títulos representativos de las comedias románticas de finales del siglo XX.

La película de Ephron, además, tuvo como inspiración la obra teatral Parfumerie, escrita en 1937 por el dramaturgo húngaro Miklós László. Esta misma historia había llegado anteriormente al cine con The Shop Around the Corner, una comedia de 1940 protagonizada por James Stewart y Margaret Sullavan.

La nueva adaptación estará encabezada por Jason Orley, cineasta que recientemente concluyó la posproducción de Close Personal Friends, una comedia de Amazon que cuenta con Brie Larson, Jack Quaid, Lily Collins y Henry Golding entre sus protagonistas.

Orley debutó como director de largometrajes en 2019 con Big Time Adolescence, película protagonizada por Pete Davidson. Posteriormente dirigió I Want You Back, estrenada en 2022, otra comedia que aborda las relaciones sentimentales y las dificultades de las rupturas amorosas.

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Jason Orley attends "The Intern" New York Premiere at Ziegfeld Theater on September 21, 2015 in New York City. (Photo by Neilson Barnard/FilmMagic)
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Jason Orley attends "The Intern" New York Premiere at Ziegfeld Theater on September 21, 2015 in New York City. (Photo by Neilson Barnard/FilmMagic)

Su trayectoria también incluye trabajos para televisión. En 2023 dirigió seis episodios de Bupkis, serie de Peacock protagonizada por Pete Davidson, con quien también colaboró en tres especiales de comedia.

Aunque Warner Bros. todavía no ha anunciado el reparto de la nueva versión, la elección de Orley confirma el inicio de una nueva etapa para el proyecto. Tampoco se han dado a conocer fechas de rodaje, estreno o posibles incorporaciones al elenco.

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