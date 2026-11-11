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Dustin Hoffman recordó su camino hacia la fama: “Yo era el fracaso designado”

El actor habló en el podcast de Conan O’Brien sobre su mal desempeño escolar y el motivo que lo acercó por primera vez a la actuación. Incluso, relató el accidente que lo apartó de Broadway y el impacto de su primer gran papel

Dustin Hoffman en esmoquin sostiene una estatuilla dorada frente a un micrófono y un telón rojo con luces desenfocadas.
Dustin Hoffman repasó en el programa de Conan O'Brien su evolución profesional y las inseguridades sobre su carrera (Instagram)
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En el primer tramo de Conan O’Brien Needs A Friend, el conductor Conan O’Brien, junto a Sona Movsesian y Matt Gourley, entrevistó al actor Dustin Hoffman. La charla se centró en el recorrido del reconocido actor desde la imagen de “fracaso” que tenía de sí mismo hasta su reconocimiento en el cine.

Hoffman, quien durante el diálogo dijo tener 89 años, vinculó sus empleos previos, la pérdida de un papel en Broadway y el impacto de The Graduate con una inseguridad que, según explicó, persistió después de alcanzar notoriedad.

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En ese sentido, según afirmó, su búsqueda del papel de Ratso Rizzo en Midnight Cowboy respondió a su intención de evitar que el público lo redujera a un solo personaje.

Un hombre de cabello canoso viste una camisa polo negra y gesticula con una mano frente a un micrófono de estudio
El actor asumió la condición de fracaso familiar en contraste con los logros escolares y deportivos de su hermano (YouTube/@TeamCoco)

Hoffman se definía como el “fracaso designado” de su familia

Antes de llegar al cine, Hoffman contó que se había visto a sí mismo en un lugar secundario dentro de su familia. Su hermano tenía buen desempeño escolar, practicaba deportes y había recibido una propuesta para integrar un equipo de béisbol.

En contraste, él se describió como el integrante del que nadie esperaba grandes logros. “Yo era el fracaso designado”, dijo en el programa.

Dustin Hoffman dice que filmar 'El graduado' fue una "terrible experiencia"
Hoffman comenzó a estudiar actuación porque le informaron que era una asignatura en la que nadie reprobaba (United Artists)

El actor aseguró que esa condición le resultaba cómoda y bromeó con que incluso había fallado en cumplirla. También recordó su mal desempeño escolar y explicó que se acercó a la actuación porque le dijeron que era una materia parecida a educación física, donde no se podía reprobar. Ese antecedente marcó el comienzo del relato sobre su trayectoria en el cine.

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Los trabajos ocasionales y una quemadura precedieron a su oportunidad teatral

Hoffman relató que, durante sus años en Nueva York, tuvo empleos alejados de la actuación. En Macy’s vendía juegos y entretenimientos para adultos, entre ellos mesas de hockey.

Contó que aprovechaba ese trabajo como ejercicio actoral e intentaba interpretar a un exjugador francés lesionado que vendía juguetes. Gene Hackman trabajaba en la misma sección de la tienda.

Cuatro personas sentadas en una mesa de madera con micrófonos frente a una pantalla con el texto Conan O'Brien Needs a Friend
En sus años en Nueva York, Dustin Hoffman vendió mesas de hockey en la tienda Macy’s junto a Gene Hackman (YouTube/@TeamCoco)

Una quemadura en una cocina le hizo perder un papel decisivo en Broadway. Intentó ocultar las lesiones, pero el dolor afectó su desempeño y la producción lo apartó de la obra.

Más adelante actuó en The Journey of the Fifth Horse. En la entrevista, O’Brien señaló que ese trabajo llamó la atención de Mike Nichols y antecedió a la llegada de Hoffman a The Graduate.

The Graduate le dio notoriedad, pero Hoffman quiso regresar al teatro

O’Brien recordó que Hoffman obtuvo el papel de Benjamin Braddock y sostuvo que la película se convirtió en un fenómeno cultural. El actor, en cambio, definió el rodaje como “la peor experiencia de mi vida”.

Dustin Hoffman dice que filmar 'El graduado' fue una "terrible experiencia"
El dolor provocado por quemaduras en una cocina causó la salida de Hoffman de un elenco teatral en Broadway (United Artists)

Explicó que se sintió una elección improbable para interpretar a un personaje al que describió como alto e integrante del equipo de debate, mientras él no se reconocía en esa imagen.

Hoffman contó que, al terminar la filmación, quiso volver al teatro. También afirmó que Nichols había llegado a creer que se había equivocado al elegirlo.

Tras el estreno, regresó a una oficina de desempleo para cobrar una ayuda de entre $50 y $55, según recordó. Para dar más validez a su argumentación, durante la entrevista mencionó una fotografía de Life Magazine que lo mostró en esa fila.

Ratso Rizzo fue su respuesta al encasillamiento como Benjamin Braddock

La notoriedad de The Graduate no resolvió la incomodidad de Hoffman con la exposición. El actor dijo que le irritaba que el público lo asociara solo con Benjamin Braddock y que buscó el papel de Ratso Rizzo en Midnight Cowboy para romper con esa asociación.

Dustin Hoffman dice que filmar 'El graduado' fue una "terrible experiencia"
El actor cobró el subsidio por desempleo tras el rodaje de la película The Graduate

“Quería vengarme del mundo”, afirmó durante la charla. Con esa decisión, buscaba demostrar que podía asumir un papel muy distinto.

Para convencer al director John Schlesinger, Hoffman recordó que acudió a una reunión en un restaurante de autoservicio, sin asearse y caracterizado como Ratso Rizzo.

Dijo que también observó a peatones para definir la forma de caminar del personaje, en particular el impulso de algunos neoyorquinos por cruzar primero cuando cambiaba el semáforo.

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