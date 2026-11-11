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La vida que Tommy Lee Jones construyó lejos de Hollywood: “Me di cuenta de que podía vivir donde quisiera”

El actor de 80 años vive en San Saba, Texas, en una propiedad histórica de 2.400 hectáreas

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones reside junto a su esposa Dawn Laurel-Jones en un rancho de 2.400 hectáreas en San Saba, Texas. (REUTERS/Aude Guerrucci)
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Tommy Lee Jones vive retirado en un rancho en San Saba, el pueblo de Texas donde nació, con caballos, campos de polo y sin cámaras.

Su esposa dice que la fama lo aliena y, a sus 80 años, optó por el silencio de la pradera texana.

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El actor, conocido por su papel en Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men), reside en una propiedad histórica de unas 6.000 acres (aproximadamente 2.400 hectáreas) en San Saba, el pequeño pueblo donde nació, junto a su esposa, Dawn Laurel-Jones, de 62 años.

La propiedad cuenta con dos campos de polo y alberga 25 caballos que la pareja cría. La vivienda principal es una construcción de dos plantas levantada en 1856 como fuerte, cuando, según el propio Jones, “Sam Houston aún vivía”.

El interior combina historia y arte: dos mesas de pizarra firmadas por Frank Lloyd Wright, un sofá de 120 años del fabricante Gustav Stickley, una caja de aluminio de Donald Judd y una pintura del artista texano Kermit Oliver sobre el escritorio del actor.

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Tommy Lee Jones - Sin lugar para los débiles (No Country for Old Men)
La vivienda principal del rancho data de 1856 y alberga piezas de diseño de Frank Lloyd Wright, Gustav Stickley y Kermit Oliver. (Paramount Pictures)

Pese a la escala de la propiedad y al perfil de su dueño, no existen imágenes públicas del lugar.

“Llegó un momento en que me di cuenta de que podía vivir donde quisiera. Entonces, con buen criterio, volví a casa”, declaró Jones al The New York Times.

Dawn Laurel-Jones sostuvo que el rancho opera como refugio ante la exposición pública permanente.

“Es muy alienante para él ser objetivado de esa manera tan exhaustiva”, afirmó. “Incluso en los momentos más privados, no puede procesar nada sin estar bajo un microscopio”.

Jones creció principalmente en Midland, donde su padre trabajó como obrero en la industria petrolera de la cuenca del Pérmic.

Tommy Lee Jones - El fugitivo
El actor creció en Midland y compartió habitación en la Universidad de Harvard con el futuro vicepresidente estadounidense Al Gore. (Warner Bros.)

Estudió en Harvard, donde compartió habitación con quien sería luego vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, antes de iniciar su carrera en Nueva York en 1969 y construir durante décadas una trayectoria en Hollywood.

El regreso a Texas no estuvo exento de contratiempos. El actor reveló que una manada de jabalíes salvajes invade el jardín y complica sus planes para mantener la propiedad sin vallas.

“No quería ninguna cerca alrededor de la casa”, dijo. “Como pueden ver, la casa tiene una declaración arquitectónica que hacer”.

Además de la cría de caballos, la pareja organiza regularmente partidas de polo en el rancho. Jones comenzó a practicar ese deporte en la década de 1970; su esposa sigue compitiendo en la actualidad.

Los dos también comparten la vida cotidiana con dos galgos italianos llamados Emilio Fernández y L.Q. Jones, en homenaje a actores que el protagonista de Los Hombres de Negro (Men in Black) admira.

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La propiedad texana cuenta con dos campos de polo, veinticinco caballos de cría y dos galgos italianos. (Columbia Pictures)

La muerte de su hija Victoria Jones

Tras tres años de pausa, Tommy Lee Jones volvió a la pantalla con The Lowdown, una serie de comedia negra con tintes de crimen filmada en Oklahoma y ambientada en Tulsa, donde comparte elenco con Ethan Hawke.

En la producción, Hawke interpreta a un propietario de una librería de libros raros que actúa como periodista ciudadano e investiga la corrupción local; Jones da vida a su padre distanciado.

En octubre, el actor apareció en su primera alfombra roja desde la muerte de su hija Victoria Jones, ocurrida el 1 de enero, en el estreno de la segunda temporada de The Lowdown en Austin.

Victoria, de 34 años, fue hallada sin vida en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco.

La Oficina del Médico Forense Jefe de esa ciudad determinó que la causa de muerte fue una sobredosis accidental por “efectos tóxicos de la cocaína”.

Victoria, la hija de Tommy Lee Jones
La autopsia realizada en San Francisco determinó que su hija Victoria Jones falleció a causa de una sobredosis accidental de cocaína. (Europa Press)

Jones la tuvo con su exesposa Kimberlea Cloughley, con quien también tiene un hijo, Austin Jones, de 43 años.

Una fuente cercana al actor lo describió como “destrozado” y “sin ser él mismo” tras la pérdida.

“Para alguien duro y que siempre tiene todo bajo control, el estrés de perder a un hijo lo golpeó como un tren”, señaló la fuente.

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