Qué fue de los protagonistas de “Charlie y la fábrica de chocolate” 21 años después de su estreno

"Charlie y la fábrica de chocolate", la versión de Tim Burton de 2005, sigue bajo observación 21 años después de su estreno

El reparto de Charlie y la fábrica de chocolate sigue bajo observación 21 años después del estreno de la versión de Tim Burton, una película de 2005 que, según Entertainment Weekly, conservó un lugar propio entre los seguidores del director y también encontró un público fiel entre la generación Z.

Desde su publicación en 1964, la historia de Roald Dahl ha dado pie a adaptaciones para cine, televisión y videojuegos. Tras la asociación duradera con la película musical de 1971 protagonizada por Gene Wilder, Burton ofreció en 2005 una lectura distinta, con un tono más oscuro y un Johnny Depp inquietante en el papel de Willy Wonka.

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La cinta figuró entre las más taquilleras de 2005 y dio un impulso visible a la carrera de Freddie Highmore como Charlie Bucket. Más tarde, Timothée Chalamet asumió su propia versión de Willy Wonka en la precuela musical Wonka de 2023, y una adaptación animada llegará a Netflix en 2027, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Johnny Depp - Willy Wonka

Johnny Depp consolidó su alianza con Tim Burton tras "Charlie y la fábrica de chocolate" y sumó más películas juntos, además de cinco entregas de "Piratas del Caribe" (Imagen Ilustrativa Infobae)

No sorprendió que Burton recurriera a Depp para otro personaje excéntrico y de vestuario llamativo. Ambos ya habían trabajado juntos en El joven manos de tijera (1990), Ed Wood (1994) y La leyenda del jinete sin cabeza (1999).

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Después de Charlie y la fábrica de chocolate, Depp mantuvo esa línea de personajes extravagantes en más filmes de Burton, entre ellos El cadáver de la novia (2005), Sweeney Todd: El Barbero Demoniaco (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012).

También pasó más de una década en la saga Piratas del Caribe, con cinco películas entre 2003 y 2017, y recibió tres nominaciones al Oscar por Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra (2003), Descubriendo el país de Nunca Jamás (2004) y Sweeney Todd.

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Depp tiene dos hijos de su relación anterior con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis: Lily-Rose Depp y Jack.

Freddie Highmore - Charlie Bucket

Freddie Highmore dejó los papeles infantiles después de "Charlie y la fábrica de chocolate", estudió en Emmanuel College y lideró "Bates Motel" y "The Good Doctor" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Freddie Highmore, que dio vida al decidido Charlie Bucket, dejó atrás los papeles infantiles para consolidarse en televisión. Su despegue llegó a los 12 años con Descubriendo el país de Nunca Jamás (2004), también junto a Depp, quien quedó impresionado con su trabajo y lo recomendó a Burton para el papel de Charlie.

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Tras seguir unos años más en el cine con títulos como August Rush: escucha tu destino (2007) y Las crónicas de Spiderwick (2008), estudió en Emmanuel College entre 2010 y 2014. Allí cursó español y árabe, desarrolló interés por las finanzas y llegó a pensar en ser abogado antes de volver a la actuación.

A su regreso, encabezó dos series de amplia repercusión. Primero fue Bates Motel, precuela de Psicosis que duró cinco temporadas, y luego el drama médico de ABC The Good Doctor, iniciado en 2017 y cerrado en 2024 tras siete temporadas, trabajo que le valió una nominación al Globo de Oro.

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Por otra parte, Highmore se casó con la diseñadora web Klarissa Munz en 2021.

David Kelly - Abuelo Joe

David Kelly, recordado como el abuelo Joe en "Charlie y la fábrica de chocolate", cerró su carrera en cine con "Stardust: El misterio de la estrella" y murió en 2012 (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kelly encarnó al entregado abuelo Joe y ya era conocido por su trabajo en la televisión británica, con créditos como la comedia Robin’s Nest en los años 70 y su recordada aparición como el constructor Mr. O’Reilly en Fawlty Towers.

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Charlie y la fábrica de chocolate figuró entre sus últimas películas. Su último trabajo en pantalla fue la aventura fantástica Stardust: El misterio de la estrella (2007), junto a Charlie Cox y Robert De Niro.

Kelly estuvo casado con la actriz Laurie Morton y tuvo dos hijos, David y Miriam. Murió en 2012 a los 82 años.

Helena Bonham Carter - Señora Bucket

Helena Bonham Carter, la señora Bucket en "Charlie y la fábrica de chocolate", también integró "Harry Potter", "The Crown", "Ocean’s 8" y "Enola Holmes" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Helena Bonham Carter, que interpretó a la madre resistente y optimista de Charlie, fue una de las colaboradoras más frecuentes de Burton.

Tras Charlie y la fábrica de chocolate, asumió además el papel de Bellatrix Lestrange en la saga cinematográfica de Harry Potter entre 2007 y 2011. Su carrera posterior incluyó Ocean’s 8 (2018) y la serie de películas Enola Holmes de Netflix, donde comparte elenco con Millie Bobby Brown.

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Recibió dos nominaciones al Emmy por su interpretación de la princesa Margarita en las temporadas tres y cuatro de The Crown, además de dos nominaciones al Oscar por Las alas de la paloma (1997) y El discurso del rey (2010).

Su relación con Burton terminó en 2014, aunque ambos mantuvieron una relación cordial. Tienen dos hijos, Billy y Nell, y desde 2018 Bonham Carter mantiene una relación con el historiador del arte Rye Dag Holmboe.

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Noah Taylor - Señor Bucket

Noah Taylor interpretó al señor Bucket en "Charlie y la fábrica de chocolate" y luego participó en series como "Game of Thrones" y "Preacher" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noah Taylor asumió el papel del señor Bucket, el padre de Charlie, que lucha por sostener a su familia tras ser despedido de la fábrica de pasta dental.

Desde la película, construyó una trayectoria constante en televisión, sobre todo en series de ciencia ficción y fantasía. Participó como Locke en la tercera y cuarta temporada de Game of Thrones y volvió a interpretar a Hitler en Preacher de AMC, después de haberlo hecho antes en Max (2002).

Taylor se casó con la diseñadora de moda australiana Dionne Harris en 2012.

Missi Pyle - Señorita Beauregarde

Después de la película, Missi Pyle siguió por un tiempo una carrera en la música country (Imagen Ilustrativa Infobae)

Missi Pyle dio vida a la madre volcada en la carrera de su hija Violet Beauregarde, la campeona del chicle que termina convertida en arándano.

Después de la película, Pyle siguió brevemente una carrera en la música country junto a la actriz Shawnee Smith en el dúo “Smith & Pyle”. La banda se separó en 2011.

Más tarde apareció en la película ganadora del Oscar El artista (2011), en el thriller psicológico Perdida (2014), en la serie Another Period de Comedy Central y en la segunda temporada de Dirty John.

Pyle estuvo casada con el autor Antonio Sacre entre 2000 y 2005. Después se casó con el naturalista Casey Anderson en 2008, se divorció en 2012 y tiene una hija adoptiva, Zooey, nacida en 2015.

James Fox - Señor Salt

Después de "Charlie y la fábrica de chocolate", James Fox interpretó a Sir Thomas Rotheram en "Sherlock Holmes" de 2009 (Imagen Ilustrativa Infobae)

James Fox interpretó al señor Salt, otro padre imprudente, consentidor de su hija Veruca y arrastrado tras ella por el conducto de basura.

Sus créditos se remontan a los años 60. Después de Charlie y la fábrica de chocolate, interpretó a Sir Thomas Rotheram en Sherlock Holmes (2009) y apareció en dramas británicos como Midsomer Murders, Crimen en el paraíso y Downton Abbey.

Fox se casó con Mary Elizabeth Piper en 1973 y siguieron juntos hasta la muerte de ella en 2020. Tuvieron cinco hijos: Robin, Thomas, Laurence, Jack y Lydia.

Deep Roy - Oompa-Loompas

Deep Roy interpretó a todos los Oompa-Loompas de "Charlie y la fábrica de chocolate" y más tarde actuó en las tres películas del reinicio de "Star Trek" (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor, titiritero y especialista keniano-británico Deep Roy interpretó a todos los Oompa-Loompas bailarines de la película. Burton lo había contratado en un principio para cinco personajes, pero el papel se amplió mucho más.

Tras Charlie, participó como Keenser en las tres películas de reinicio de Star Trek: Star Trek (2009), Star Trek: en la oscuridad (2013) y Star Trek: sin límites (2016). También apareció en la segunda temporada de Eastbound & Down de HBO. En tanto, Roy se casó con Millie Farris en 2014.

Christopher Lee - Dr. Wonka

Christopher Lee encarnó al Dr. Wonka en "Charlie y la fábrica de chocolate" y mantuvo su vínculo con Burton tras una carrera de más de 200 películas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christopher Lee apareció en más de 200 películas a lo largo de seis décadas de carrera y fue ampliamente conocido por sus villanos, entre ellos Saruman el Blanco en las trilogías de El señor de los anillos (2001-2003) y El Hobbit (2012-2014).

En Charlie y la fábrica de chocolate interpretó al Dr. Wonka, el padre dentista de Willy, que desprecia los dulces. También trabajó en otras cuatro películas de Burton: La leyenda del jinete sin cabeza, El cadáver de la novia, Alicia en el país de las maravillas y un breve cameo en Sombras tenebrosas.

Lee se casó con la pintora y antigua modelo danesa Birgit “Gitte” Kroncke en 1961. Tuvieron una hija, Christina, y el actor murió en 2015 poco después de cumplir 93 años.

AnnaSophia Robb - Violet Beauregarde

AnnaSophia Robb protagonizó la comedia dramática "El Perro Sonriente" en el papel de Opal (Imagen Ilustrativa Infobae)

AnnaSophia Robb debutó en el cine con dos películas estrenadas en 2005. Además de interpretar a la ultracompetitiva Violet Beauregarde en Charlie y la fábrica de chocolate, protagonizó la comedia dramática El Perro Sonriente como Opal.

Poco después encabezó otra adaptación de una conocida novela infantil, Puente hasta Terabithia (2007). Ya en su etapa adulta, sumó títulos de cine y televisión como Jumper (2008), La montaña embrujada (2009), la precuela de Sex and the City The Carrie Diaries y la miniserie de Hulu The Act.

Yendo al plano personal, Robb se casó con Trevor Paul en 2022.

Adam Godley - Señor Teavee

El actor inglés Adam Godley tuvo pequeños papeles en "Realmente amor" y "La nana mágica" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adam Godley, actor inglés conocido por su trabajo en los escenarios de Nueva York y Londres, debutó en Broadway en 2002 con Private Lives de Noël Coward.

Más tarde recibió dos nominaciones al Tony por la reposición de Anything Goes en 2011 y por la obra The Lehman Trilogy. En el cine había tenido pequeños papeles en Realmente amor (2003) y La nana mágica (2005), pero su papel secundario como el abatido señor Teavee en Charlie y la fábrica de chocolate quedó entre sus trabajos más reconocibles en pantalla.

Desde entonces, consolidó una trayectoria en televisión con apariciones recurrentes en Breaking Bad, Suits y The Copenhagen Test. También formó parte del elenco coral de The Umbrella Academy de Netflix y asumió un papel destacado como el arzobispo Archie en la comedia histórica The Great, de Hulu.

Según Entertainment Weekly, vive con su pareja, el guionista Jon Hartmere, quien escribió el libreto del musical de 2023 Once Upon a One More Time, donde Godley actuó en Broadway como narrador.