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La industria del anime alcanzó un récord de USD 28.500 millones y casi triplicó su tamaño en dos décadas

Según informó The Hollywood Reporter, el auge de las producciones japonesas en los mercados extranjeros y el fenómeno cinematográfico de “Demon Slayer” impulsaron una expansión que transformó su presencia en el sector

La película "Demon Slayer: Castillo Infinito" recaudó USD 800 millones en el mundo y fijó un récord histórico de taquilla en Japón
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El negocio de la animación japonesa cerró 2025 con un nuevo máximo: la industria del anime registró ventas globales por USD 28.500 millones, equivalentes a 4,5 billones de yenes.

La cifra supuso un alza interanual de 15,8% y consolidó una expansión que llevó al sector a casi triplicar su dimensión desde 2002.

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El crecimiento llegó tanto desde el público local como desde los mercados internacionales, donde las licencias, las plataformas de transmisión, las películas, los productos derivados y los eventos ampliaron la presencia comercial de las producciones japonesas.

El fenómeno de Demon Slayer estuvo entre los principales motores de ese avance, según informó The Hollywood Reporter.

Las ventas fuera de Japón superaron los USD 16.000 millones

La Asociación de Animación Japonesa (AJA) presentó los datos del Informe de la Industria del Anime 2026 durante TIFFCOM, el mercado de contenidos vinculado al Festival Internacional de Cine de Tokio. El balance incluyó los ingresos del sector por taquilla, televisión, streaming, licencias, mercancías y actividades relacionadas.

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Attack on Titan. Shingeki no Kyojin (Crunchyroll)
Attack on Titan fue el anime más visto a nivel mundial durante los primeros meses de 2023

El mercado internacional aportó cerca de USD 16.000 millones, mientras que la facturación dentro de Japón rondó los USD 12.000 millones. Las operaciones fuera del país asiático superaron por primera vez a las domésticas en 2020, una tendencia que se sostuvo en los años siguientes.

La expansión externa respondió a una base de seguidores cada vez más amplia en distintos territorios, con franquicias que lograron presencia simultánea en salas de cine, plataformas digitales y circuitos de productos licenciados.

El resultado de 2025 quedó por encima del récord previo, cuando el negocio había alcanzado unos USD 25.000 millones, tras un crecimiento cercano al 15%.

Death Note (Netflix)
Death Note se consolidó como uno de los animes más populares del catálogo internacional de Netflix y funcionó como puerta de entrada a la animación japonesa para buena parte del público occidental (Netflix)

La AJA comenzó a publicar sus mediciones en 2002. Desde entonces, el mercado pasó de una industria orientada de forma predominante al consumo interno a una estructura con ingresos internacionales superiores a los generados en el propio Japón.

Demon Slayer impulsó los ingresos dentro y fuera del país

El desempeño de la película “Demon Slayer: El castillo infinito” tuvo incidencia en las cifras de 2025. La producción recaudó alrededor de USD 800 millones en todo el mundo, aunque una parte de esos ingresos correspondió a 2026.

En el mercado japonés, la película sumó cerca de USD 250 millones. Ese resultado la ubicó como la película de anime y la producción japonesa con mayor recaudación de todos los tiempos en el país, de acuerdo con la información difundida por The Hollywood Reporter.

La entrega anterior de la franquicia también había alcanzado 40.000 millones de yenes en Japón. Su resultado internacional, sin embargo, quedó por debajo del desempeño de El castillo infinito, que elevó la dimensión global de la saga.

La presidenta de la entidad del sector, Kazuko Ishikawa, reclamó un ecosistema de trabajo favorable para los creadores de las obras (Captura de video)
La presidenta de la entidad del sector, Kazuko Ishikawa, reclamó un ecosistema de trabajo favorable para los creadores de las obras (Captura de video)

La presidenta de la AJA y de Nippon Animation, Kazuko Ishikawa, puso el foco en las condiciones de trabajo de quienes desarrollan las obras.

“Más que nada, es vital que construyamos un buen ecosistema para los creadores que desarrollan las producciones y para todas las personas que los rodean, para que puedan concentrarse en crear historias”, afirmó durante su discurso de apertura, según recogió el medio estadounidense.

El gobierno japonés fijó una meta de USD 130.000 millones para 2033

Ishikawa también mencionó la estrategia gubernamental IP360, que proyecta alcanzar USD 130.000 millones en ventas internacionales de contenidos japoneses para 2033. De ese total, el anime tendría como meta 6 billones de yenes.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito_Tráiler
La facturación de los estudios de animación creció un 8,4% y la debilidad del yen favoreció el retorno de ganancias desde el exterior (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

Los estudios de animación acompañaron el aumento del mercado. Sus ingresos crecieron 8,4% y llegaron a USD 3.200 millones. Las operaciones de estudios en el exterior alcanzaron un récord de USD 880 millones, o 140.000 millones de yenes.

La debilidad del yen redujo la magnitud de las cifras cuando se las expresó en dólares, aunque favoreció los ingresos de las compañías japonesas que repatriaron ganancias obtenidas en otros mercados.

El editor jefe del informe, Masahiro Hasegawa, señaló además que varias series de anime figuraban entre las producciones televisivas mejor valoradas por el público en IMDb. Attack on Titan encabezó esa clasificación, mientras que Death Note ocupó el tercer puesto, entre Rick and Morty y Los Simpson.

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