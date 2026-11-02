Diez películas de espionaje que recorren casi un siglo de cine

El British Film Institute seleccionó diez películas de espionaje que reflejan la evolución del género, desde el cine mudo hasta las historias de conspiraciones políticas y operaciones encubiertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tensiones, guerras, conspiraciones contemporáneas... Son todos términos que se vinculan al cine de espionaje y su tradición en la gran pantalla. El British Film Institute (BFI) recurrió a este género para reunir diez películas que reflejan su diversidad, desde el cine mudo alemán hasta las grandes producciones de Hollywood.

Las historias de agentes secretos cambiaron de forma con cada época: pasaron del misterio de identidades falsas a los relatos de operaciones encubiertas, paranoia política y dilemas morales. Esta selección recorre casi ocho décadas de cine.

PUBLICIDAD

1. “Spione” (1928)

Dirigida por Fritz Lang en 1928, Spione es una de las bases del género. La historia comienza con el robo de documentos en la embajada francesa de Shanghái y el asesinato de un ministro. Rudolf Klein-Rogge interpreta a Haghi, un villano rodeado de cámaras ocultas, tinta invisible, disfraces y traiciones. Pese a sus restricciones presupuestarias, la película incluye un accidente ferroviario que anticipa la ambición visual de las producciones posteriores.

2. “Dishonored” (1931)

En 1931, Marlene Dietrich encarnó a X-27, una mujer reclutada por los servicios secretos austríacos para obtener información de un coronel ruso. Bajo la dirección de Josef von Sternberg, la película desarrolla una sucesión de identidades y apariencias que vuelve incierta la verdadera personalidad de la protagonista. Dietrich comparte pantalla con Victor McLaglen en una trama que vincula seducción, espionaje y sacrificio.

PUBLICIDAD

3. “Contraband” (1940)

Michael Powell dirigió "Contraband", una trama de espías en el Londres de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial (Captura de video)

Michael Powell dirigió en 1940 esta producción británica protagonizada por Conrad Veidt y Valerie Hobson. Veidt interpreta a un marinero danés cuyo permiso para bajar a tierra es robado mientras su barco permanece retenido frente a la costa de Kent. La búsqueda lo conduce al Londres bajo apagón, donde descubre una red de espías nazis. La película combina suspenso, humor y recursos visuales cercanos al expresionismo.

4. “North by Northwest” (1959)

Alfred Hitchcock retomó el espionaje en 1959 con Cary Grant como Roger Thornhill, un ejecutivo publicitario confundido con un agente llamado George Kaplan. A partir de ese equívoco, el personaje queda bajo la mira de una organización liderada por James Mason. La película despliega su acción entre Nueva York y el monte Rushmore, con secuencias que quedaron asociadas al cine de suspenso, como el ataque de una avioneta en medio de un campo.

PUBLICIDAD

5. “Our Man in Havana” (1959)

Carol Reed adaptó en 1959 la novela de Graham Greene y situó su historia en Cuba, poco después de la caída del régimen de Fulgencio Batista. Alec Guinness interpreta a un vendedor de aspiradoras reclutado por los servicios de inteligencia británicos. Sin información real que entregar, inventa reportes sobre armas sofisticadas para financiar su nueva vida. Noël Coward y Ralph Richardson completan una comedia que expone la burocracia y el absurdo de las operaciones secretas.

La película de John Frankenheimer, estrenada en 1962, plantea el secuestro y lavado de cerebro de soldados estadounidenses durante la guerra de Corea. Frank Sinatra interpreta a un mayor atormentado por sueños recurrentes que revelan una conspiración política. Laurence Harvey encarna al militar condicionado para asesinar, mientras Angela Lansbury compone a su madre. La manipulación mental y el miedo a un enemigo interno anticiparon los thrillers conspirativos de la década de 1970.

PUBLICIDAD

7. “From Russia with Love” (1963)

Sean Connery enfrentó a la organización SPECTRE en la película de espionaje "From Russia with Love" (Captura de video)

La segunda aparición de Sean Connery como 007, dirigida por Terence Young en 1963, trasladó a Bond a una operación vinculada con una máquina de cifrado. La organización SPECTRE intenta enfrentar a los bloques de la Guerra Fría mientras prepara una trampa para el agente británico. Robert Shaw interpreta a Donald Grant, el asesino enviado para eliminarlo, y Lotte Lenya da vida a Rosa Klebb. El enfrentamiento de Bond y Grant en un tren figura entre los momentos centrales de la saga.

8. “The Spy Who Came in from the Cold” (1965)

Martin Ritt dirigió en 1965 la primera adaptación cinematográfica de una obra de John le Carré. Richard Burton interpreta a Alec Leamas, jefe de estación en Berlín, quien se hace pasar por un alcohólico resentido para atraer la atención de la inteligencia de Alemania Oriental. Lejos de la sofisticación de Bond, la trama presenta a los espías como funcionarios expuestos a maniobras crueles y sacrificios personales.

PUBLICIDAD

9. Misión Imposible (1996)

Tom Cruise asumió el papel protagónico del agente Ethan Hunt en la película de 1996

Brian De Palma llevó al cine en 1996 la serie televisiva Misión Imposible, con Tom Cruise en el papel de Ethan Hunt. La película abre con una operación que incluye pantallas, máscaras y decorados falsos, recursos que anuncian una trama dominada por engaños y dobles agentes. Su secuencia más recordada muestra a Hunt suspendido sobre una bóveda de seguridad, obligado a evitar cualquier movimiento que active las alarmas.

10. “Munich” (2005)

Steven Spielberg estrenó Munich en 2005 y reconstruyó las operaciones de un equipo israelí tras el asesinato de atletas de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Eric Bana interpreta a Avner, uno de los integrantes del grupo encargado de asesinar a los responsables palestinos del atentado. La película se concentra en las consecuencias humanas y políticas de esa campaña clandestina, con operaciones que se suceden en distintas ciudades europeas.

PUBLICIDAD