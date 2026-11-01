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AuronPlay prepara un viaje a El Salvador para despedir a Komanche con un "homenaje de flores"

El creador español Raúl Álvarez Genes prevé acudir con Polispol a la tumba de su amigo antes de que termine 2026, tras no poder asistir al funeral por cambios de fecha y escalas aéreas

AuronPlay planea viajar a El Salvador para visitar la tumba de su amigo Komanche. (Foto cortesía Instagram)
AuronPlay planea viajar a El Salvador para visitar la tumba de su amigo Komanche. (Foto cortesía Instagram)
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La despedida de Komanche tiene un capítulo pendiente en El Salvador. AuronPlay planea viajar al país centroamericano para visitar la tumba de su amigo y dejarle un homenaje de flores, una promesa que realizó tras explicar que no logró llegar a tiempo para el funeral.

El creador de contenido español, Raúl Álvarez Genes, habló de la muerte de Komanche en un video que circuló en TikTok y explicó que había organizado el viaje junto a Polispol. La idea inicial era asistir al velorio y al entierro, pero los cambios de fecha y la dificultad para conseguir una ruta aérea que les permitiera arribar a tiempo alteraron esos planes.

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El popular streamer AuronPlay ha confirmado sus planes de viajar a El Salvador para visitar la tumba de su amigo Komanche y rendirle homenaje. Además, aprovechará para conocer el país.

“Paul y yo teníamos pensado ir”, contó AuronPlay al referirse a la despedida del streamer salvadoreño. Según relató, el traslado implicaba varias escalas y el cronograma del funeral fue cambiando en pocos días, una situación que describió como “bastante terrible” y confusa.

Ante la imposibilidad de estar presentes en el último adiós, ambos habrían decidido organizar una visita posterior. AuronPlay adelantó que el viaje podría concretarse en noviembre o diciembre de 2026, aunque no precisó una fecha exacta ni la duración de la estadía.

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El tributo para Komanche

El objetivo central de la visita será pasar por el lugar donde descansan los restos de Komanche. AuronPlay dijo que él y Polispol dejarán una gran cantidad de flores como gesto de recuerdo para quien fue una figura cercana dentro de la comunidad hispanohablante de creadores de contenido.

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Con su tono habitual, el streamer habló de “750,000 flores” para describir el homenaje que pretende llevar. Más allá de la cifra, la declaración dejó en claro su intención de realizar un tributo personal, lejos de las transmisiones y de las pantallas que marcaron gran parte de la relación entre ambos.

Komanche, cuyo nombre era Carlos José Rivera Alfaro, murió en México el 26 de octubre. Sus restos fueron trasladados a El Salvador, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para despedirlo en San Sebastián, en el departamento de San Vicente.

AuronPlay ya había enviado una corona floral para acompañar a la familia durante el velorio. El mensaje, firmado por “Auron y tus amigos de las carreritas”, fue una de las muestras de afecto que recibió el entorno del creador salvadoreño durante los días posteriores a su fallecimiento.

Fotografía que muestra una imagen del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera, conocido como El Komanche, fallecido el 25 de octubre en Monterrey, México, durante su funeral este sábado en San Sebastián, El Salvador. (EFE / Rodrigo Sura)
Fotografía que muestra una imagen del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera, conocido como El Komanche, fallecido el 25 de octubre en Monterrey, México, durante su funeral este sábado en San Sebastián, El Salvador. (EFE / Rodrigo Sura)

El Salvador también formará parte del recuerdo

El viaje no estará centrado únicamente en la visita al cementerio. AuronPlay anticipó que pretende recorrer algunos sitios de El Salvador, un plan que vinculó de manera directa con los deseos de su amigo.

“De paso veremos el país”, señaló. Para el español, conocer el territorio salvadoreño será una forma de acercarse a una faceta de Komanche que aparecía con frecuencia en sus conversaciones: el orgullo por su lugar de origen.

AuronPlay recordó que Komanche le hablaba con entusiasmo sobre El Salvador y lo definió como una persona muy patriota. Por eso, la visita combinará el homenaje en su tumba con un recorrido por puntos del país que, según el streamer “esto le habría hecho mucha ilusión”.

El anuncio dejó fijado un plazo: el viaje debería realizarse antes de que termine 2026. AuronPlay y Polispol esperan cumplir entonces con una despedida que no pudieron hacer en el funeral, pero que buscará mantener presente a Komanche en el lugar al que siempre se sintió ligado.

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