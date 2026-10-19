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“Estoy más que destrozada”: Cindy Crawford se expresó en las redes tras la muerte de su hijo Presley Gerber

La modelo publicó en Instagram un mensaje de despedida, acompañado por una fotografía, en el que agradeció el apoyo recibido y destacó las luchas personales que el joven afrontó de manera pública

La modelo compartió una imagen y agradeció las muestras de afecto tras la pérdida de su hijo de 27 años, a quien describió como un alma dulce y hermosa.
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La modelo Cindy Crawford habló tras la muerte de su hijo Presley Gerber, quien falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación en California. “Estamos más que destrozados por haber perdido a nuestro amado hijo y hermano”, escribió la supermodelo en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en blanco y negro del joven con plumas de ave en forma de alas.

Según registros del médico forense del condado de Los Ángeles obtenidos por la revista People, Gerber murió el 20 de septiembre de 2026 en una clínica de rehabilitación de Santa Mónica. El deceso fue declarado a las 9:45 a.m. —hora local— por los paramédicos que acudieron al lugar, de acuerdo con la información proporcionada por la oficina forense a la revista.

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Crawford se despidió de su hijo con un mensaje cargado de orgullo y dolor

Captura de pantalla de una publicación digital con un retrato en blanco y negro de un hombre de perfil con alas de plumas y un texto adjunto
Cindy Crawford despide a Presley Gerber con un mensaje de dolor y orgullo en Instagram (Captura de video)

En su publicación, la modelo acompañó la imagen con un extenso mensaje en el que destacó la bondad y la vulnerabilidad con las que su hijo se presentó ante el mundo. “Es un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre”, expresó Crawford, quien también se mostró orgullosa de la manera en que el joven enfrentó sus luchas personales de forma pública.

“Agradecemos las numerosas muestras de cariño y apoyo de tantas personas que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que sienten nuestro dolor”, añadió la supermodelo. La publicación cierra con un mensaje dirigido directamente a su hijo: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos siempre, mamá, papá y Kaia”, seguido por las fechas de nacimiento y fallecimiento de Presley.

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La hermana menor del modelo, Kaia Gerber, también dedicó un homenaje ese mismo domingo. La actriz compartió un video de ambos de niños mientras bailaban juntos, una imagen cerca del océano y una carta manuscrita de cuatro páginas dirigida a “Prez”, como lo llamaba.

“Estoy aprendiendo a quererte sin poder verte. A decirte algo sin tomar el teléfono para llamarte. A ser tu hermana en un mundo en el que no puedo tenderte la mano”, expresó Kaia en la misiva escrita con letras azules sobre fondo celeste. En su mensaje, recordó que de niña le daba miedo perforarse las orejas, por lo que él lo hizo primero. “Siempre tú ibas primero”, señaló, y añadió con dolor: “De verdad desearía que no hubieses sido tú primero esta vez”.

Presley Gerber luchó abiertamente contra la adicción y la depresión

Cindy Crawford con gafas de sol acostada en una reposera junto a su hija Kaia Gerber en una playa con sombrillas de fondo
La modelo destacó el cariño de familiares, amigos y desconocidos que acompañaron a su familia después del fallecimiento del joven de 27 años, ocurrido el 20 de septiembre de 2026 (Instagram: Cindy Crawford)

Durante los últimos años de su vida, Gerber compartió de forma abierta sus dificultades con el consumo de sustancias y los trastornos emocionales. Con frecuencia difundía videos en su cuenta de la red social bajo el nombre “Lunes de Salud Mental”, donde abordaba su proceso de recuperación.

En diciembre de 2025, publicó un video —luego eliminado— en el que reveló que tomaba medicamentos para tratar sus ataques de pánico, según informó el medio estadounidense. En esa misma época, el joven expresó su deseo de encontrar “una buena comunidad de personas que puedan ser buenas influencias para mí”.

Nacido el 2 de julio de 1999 en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, Presley siguió los pasos de su madre en el mundo del modelaje y debutó en la pasarela de la firma italiana Moschino con apenas 16 años. Su última aparición pública fue en junio de 2026, durante un evento benéfico en Malibú dedicado a organizaciones de bienestar emocional, donde participó como panelista.

La policía investiga una sobredosis y un paro cardíaco como causa del deceso

Presley Gerber
El joven modelo compartía videos sobre sus dificultades emocionales y el consumo de sustancias, además de expresar que buscaba una comunidad que le aportara buenas influencias (Instagram/@presleygerber)

Grabaciones de las llamadas obtenidas por People revelaron que a las 9:35 a.m. del 20 de septiembre se registró un paro cardíaco en la cuadra 1000 de Berkeley Street, en Santa Mónica. Un segundo registro confirmó que los servicios de emergencia respondieron a una sobredosis en la misma dirección.

El Departamento de Policía de Santa Mónica emitió un comunicado donde indicó que sus agentes encontraron a Gerber sin vida al arribar al establecimiento. Los detectives “investigan el fallecimiento como una sobredosis sospechada” y descartaron indicios de actividad criminal, precisó el cuerpo policial.

La entidad forense practicó una autopsia el lunes 21 de septiembre, pero la causa y la forma de la muerte quedaron diferidas, lo que implica que se requieren análisis y estudios adicionales para determinarlas. La investigación permanece abierta.

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