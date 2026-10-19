El conmovedor recuerdo de Saula Benavente a 6 meses de la muerte de Luis Brandoni: “A sus pies la eternidad, Sr. Beto”

Saula Benavente recordó a Luis Brandoni a seis meses de su muerte mediante una publicación en redes sociales

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Una foto frente al espejo de un hotel, un abrazo, una alfombra roja, el campo, un museo, un gato sobre el diario. Saula Benavente abrió su álbum más íntimo para recordar a Luis Brandoni a casi seis meses de su muerte. Con una selección de escenas de su vida juntos, la directora y productora dedicó unas palabras al actor, su compañero durante 13 años.

“Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”, escribió Benavente en Instagram, junto a las imágenes que eligió para retratar su vínculo con quien llamaba Beto.

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El posteo reúne instantes lejos de los personajes, los estrenos y las funciones. En una de las fotos, ambos se abrazan. En otra, comparten un banco de diseño en un museo de arte. También aparece una postal en blanco y negro: miran hacia el sol y el actor levanta una mano frente a sus ojos, como una visera.

Hay espacio para los eventos públicos, como una alfombra roja, y para las escenas domésticas. Una imagen muestra a Luis leyendo el diario en una mesa, con un gatito sobre las hojas. Otra los encuentra con batas blancas frente al espejo de un hotel. El recorrido suma viajes, días de campo y una dedicatoria que Robert De Niro le escribió al actor argentino.

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Saula Benavente homenajeó al actor con un carrete de imágenes de su vida juntos

“Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices”, continuó Saula. La publicación no busca explicar cada fotografía. Deja que las imágenes acompañen la evocación de esos años compartidos, entre conversaciones, recorridos y afectos en común.

“A sus pies la eternidad, Sr. Beto”, cerró. La frase puso un punto final al mensaje y recuperó el nombre con el que el círculo íntimo de Brandoni lo reconocía.

Benavente conoció al actor en 2013, durante una celebración organizada por Claudio Segovia. Ambos se movían en ámbitos ligados al teatro, aunque aquella noche marcó el comienzo de una relación que encontró su propia forma desde el inicio. Ella, hija del escenógrafo Saulo Benavente y de la vestuarista Graciela Galán, desarrolló su carrera como directora, productora y guionista. Él sostuvo una trayectoria central en el teatro, el cine y la televisión argentina.

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Viajes, salidas y paseos se reflejaron en el álbum de fotos que la productora de cine compartió en su cuenta de Instagram

La diferencia de edad, de 33 años, nunca ocupó el centro de la pareja. En cambio, los unieron el interés por la cultura, las charlas largas y una forma particular de estar juntos. Saula Benavente y Luis Brandoni eligieron no convivir: él mantenía su casa en Retiro y ella vivía en Palermo.

“No convivimos porque cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo porque evitamos el desgaste de la convivencia”, dijo Brandoni en una entrevista con Jey Mammón durante la pandemia. El acuerdo no limitaba la cercanía. Hablaban con frecuencia, compartían salidas y acompañaban los proyectos profesionales del otro.

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La productora recordó sus días junto al actor en un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram

A 6 meses de la muerte del artista, su esposa recordó sus días cotidianos junto al actor, en una mañana cualquiera leyendo el diario con la compañía de su gato

En la casa de Benavente, los animales eran parte del día a día. Perros, gatos, tortugas y otras especies formaban parte de una rutina que el actor conoció de cerca. Brandoni tenía mayor afinidad con los perros, pero ese mundo también integró la cotidianeidad de la pareja.

El actor entabló, además, un vínculo cercano con Baldomero, hijo de Saula. Lo cuidó y lo llevó al teatro, donde el adolescente advirtió la dimensión pública de aquel hombre que, dentro de su entorno familiar, era simplemente Beto.

La productora recordó a su amor, a 6 meses de su fallecimiento

Durante más de una década, la pareja sostuvo una relación marcada por la independencia, el trabajo y la compañía. Se acompañaron en presentaciones, viajes y encuentros con amigos, sin exponer cada aspecto de su intimidad. Ahora, las fotos que Saula eligió para Instagram ofrecen una mirada a esa historia desde los detalles: una lectura, un paseo, una mesa compartida, una sonrisa frente a un espejo.

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