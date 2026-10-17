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Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

La actriz evocó la boda celebrada en Italia, reveló qué impresión le dejó el entorno de Cruise y explicó cómo relacionó aquella experiencia con la cienciología

Jenny McCarthy
La presentadora afirmó que Tom Cruise intentó acercarla a la cienciología cuando ella mantenía una relación sentimental con Jim Carrey.(Composición/GROSBY/REUTERS)
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Jenny McCarthy recordó una experiencia que la hizo sentir intimidada durante la boda de Tom Cruise y Katie Holmes en noviembre de 2006.

La actriz y presentadora aseguró que el protagonista de Misión imposible intentó acercarla a la cienciología y describió dos situaciones incómodas que vivió durante las celebraciones, en las que también estuvo presente David Miscavige, líder de la organización religiosa. Así lo contó mientras entrevistaba a Anne Gollert Hill, una exintegrante de la Sea Org que pasó 20 años en la cienciología, en su podcast The Jenny McCarthy Wahlberg Show.

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La conversación llevó a McCarthy, de 53 años, a recordar su experiencia junto a Jim Carrey, con quien mantenía una relación sentimental en aquella época.

La incómoda escena con la hija de Tom Cruise y Katie Holmes

Jim Carrey acompañó a Jenny McCarthy a la boda de Cruise y Holmes, en una época en la que ambos mantenían una relación sentimental.
Jim Carrey acompañó a Jenny McCarthy a la boda de Cruise y Holmes, en una época en la que ambos mantenían una relación sentimental.

McCarthy y Carrey fueron invitados a la boda de Cruise y Holmes, celebrada en noviembre de 2006 en un castillo de Bracciano, Italia. Durante la cena de ensayo previa a la ceremonia, la pareja se sentó frente a los novios y su círculo más cercano.

En ese momento, una niñera llevó a Suri, la hija de Cruise y Holmes, que entonces tenía siete meses, hasta su madre. McCarthy, quien se describió como una persona a la que le encantan los bebés, preguntó si podía sostenerla. Según su relato, la petición provocó un silencio repentino entre los asistentes.

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“Fue como en El bebé de Rosemary. Recibí la mirada de la cienciología”, recordó, en alusión a la película de terror de 1968. Holmes le pasó a la niña lentamente, pero McCarthy aseguró que la atención de los invitados la hizo sentir incómoda.

“Solo dije: ‘Hola, bebé’, porque nadie hablaba”, relató. Cuando devolvió a Suri a su madre, las conversaciones se reanudaron como si nada hubiera ocurrido.

“Pensé para mis adentros: ‘Está bien, estoy en el vientre de la bestia en este momento’ Nunca había estado tan asustada“, contó McCarthy.

Jenny McCarthy dedicó un episodio de su podcast a hablar de su experiencia con integrantes de la Cienciología (AFP)
Jenny McCarthy dedicó un episodio de su podcast a hablar de su experiencia con integrantes de la Cienciología (AFP)

Otro momento incómodo ocurrió cuando Cruise le presentó a Miscavige como su padrino de boda. McCarthy respondió con ironía: ‘Ja, te eligieron a ti. Felicitaciones’. Según explicó, su comentario sonó despectivo y no agradó al líder religioso. Cruise se rio, aparentemente para aliviar la tensión.

La percepción de McCarthy sobre Katie Holmes

La presentadora también relató que, después de la boda, ella y Carrey compartieron más reuniones con Cruise y Holmes. En esas ocasiones, McCarthy aprovechaba para hablar en privado con la actriz y preguntarle si estaba bien o necesitaba ayuda.

“En ese momento parecía un ciervo frente a los faros de un auto”, dijo sobre Holmes. “Durante la boda, todavía parecía Katie. Ya dentro del matrimonio, noté un cambio en ella”.

Cruise y Holmes estuvieron casados durante cinco años. En junio de 2012, la actriz solicitó el divorcio para “proteger a su hija de la Cienciología”, según los documentos judiciales.

Ton Cruise y Katie Holmes se casaron en el 2006 y se divorciaron en el 2012 (AFP)
Ton Cruise y Katie Holmes se casaron en el 2006 y se divorciaron en el 2012 (AFP)

Por otro lado, McCarthy añadió que Cruise habría intentado acercar también a Carrey a su comunidad religiosa. Según recordó, el actor le contó que ya había rechazado intentos anteriores de reclutamiento.

“Hubo varias ocasiones en las que Tom llamaba a Jim y le decía: ‘Oye, ¿por qué no vienen a nuestra casa de Aspen?’“, relató McCarthy. Según su versión, Carrey respondía que no podían ir porque temía que intentaran convencerlos de unirse a la organización.

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