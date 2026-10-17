Prince, el cantante que no quería exclusividad: una expareja contó cómo fue su relación

Prince mantuvo relaciones con distintas mujeres durante su carrera, (AP Photo/Kevork Djansezian, File)

Guardar

Prince fue conocido tanto por su música como por su vida sentimental. A lo largo de su carrera, el intérprete de “Purple Rain” estuvo vinculado con varias mujeres famosas, entre ellas Madonna y Kim Basinger. Sin embargo, no todas las damas que formaron parte de su entorno aceptaron las condiciones de sus relaciones con el artista.

Elisa Fiorillo, cantante que mantuvo un romance con Prince a principios de los años 90, contó que, aunque se sintió querida por el músico, nunca estuvo cómoda con la posibilidad de que él tuviera otras parejas. Sus declaraciones aparecen en la biografía Prince: A Sign o’ the Times, del autor John McKie, publicada el 13 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

“Me sentía muy amada, pero sentía que no era la única y no podía lidiar con eso”, recordó Fiorillo en el libro. La artista explicó que su postura también estaba relacionada con su historia familiar.

“Crecí en una familia italiana y mis hermanos y mi padre eran muy mujeriegos, y eso es precisamente lo que no me atrae de un hombre”, afirmó.

Elisa Fiorillo trabajó junto a Prince y también fue su pareja sentimental (eBay)

Aunque describió a Prince como una persona “muy dulce” y “muy amable”, Fiorillo recordó que pasó aproximadamente un año antes de que él la llamara su novia. Según su relato, el cantante le dijo que le gustaba que nadie supiera que ella era su pareja.

PUBLICIDAD

Para Fiorillo, aquella preferencia no era exclusiva de su relación: “Así salía con todas las personas”, aseguró en la biografía.

De pareja a compañera musical

La relación sentimental entre ambos fue breve, pero el vínculo profesional continuó durante años. Fiorillo participó como corista en algunos álbumes de Prince, entre ellos Graffiti Bridge y Diamonds and Pearls. En 2010 se incorporó a su banda, New Power Generation, y siguió trabajando con él durante los últimos años de su vida.

Desde esa posición, pudo observar una dinámica similar a la que había conocido durante su romance. La artista recordó que, en los ensayos, veía a mujeres entrar y salir del entorno privado del cantante.

PUBLICIDAD

La cantante aseguró que Prince era cariñoso con ella, aunque sus preferencias amorosas terminaron por separarlos.

“Disfrutaba de la gente hermosa y talentosa, y le encantaba la energía de la juventud”, añadió Fiorillo.

Pese a las diferencias que tuvieron, la cantante conserva un recuerdo afectuoso de aquella etapa. “Tuve una experiencia hermosa”, dijo. Y destacó que, después de 20 años, reencontrarse con Prince fue como si nunca se hubieran separado.

“Era como si nada hubiera pasado y nunca nos hubiéramos alejado. Él se sentía muy cómodo conmigo y yo me sentía cómoda con él”, expresó.

Carmen Electra también recordó su romance con Prince

Meses antes de las declaraciones de Fiorillo, Carmen Electra también habló de su relación con el músico. En abril de 2026, cuando se cumplieron diez años de la muerte del artista, la actriz de Baywatch compartió un homenaje en redes sociales y recordó la intensidad de su historia sentimental.

PUBLICIDAD

Prince le dio a Tara Leigh Patrick el nombre artístico de Carmen Electra y contribuyó a sus primeros pasos en la música (Reddit)

“Al principio éramos amigos, pero nos enamoramos rápida e intensamente. Eras mi todo, quiero decir, mi todo, pero me lastimaste profundamente y yo también te lastimé, porque era demasiado joven para entender cómo comunicar mis sentimientos”, escribió Electra. “Todo eso ya quedó atrás y todavía te amo”.

Según recordó Electra en una entrevista con Vanity Fair en 2023, conoció a Prince en 1991, cuando se mudó a Minneapolis. El artista no solo impulsó su carrera musical, sino que también le dio el nombre artístico por el que se hizo conocida. Sin embargo, después de aproximadamente un año de relación, ella decidió abandonar Paisley Park.

PUBLICIDAD