Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

El cantante británico Harry Styles se presenta en el escenario del Madison Square Garden de Nueva York. Durante el concierto, el artista interpreta en directo el tema inédito “What Is Enough”, dedicado a la memoria de Liam Payne, su excompañero en la agrupación musical One Direction.

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Harry Styles rindió homenaje a Liam Payne durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, el viernes 16 de octubre, cuando se cumplieron dos años de la muerte de su excompañero de One Direction.

El cantante británico presentó por primera vez en vivo “What Is Enough”, una canción inédita que escribió para su amigo, y compartió unas palabras que conmovieron al público.

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El tributo tuvo lugar durante la residencia de 30 conciertos que Styles ofrece en el emblemático recinto neoyorquino como parte de su gira Together, Together. Antes de interpretar el tema, el artista se dirigió a los asistentes y recordó el significado que tienen para él las personas que lo acompañaron a lo largo de su vida y su carrera.

“Me siento increíblemente afortunado de poder dar estos conciertos aquí, en Nueva York, y este recinto significa mucho para mí”, expresó.

La actuación tuvo lugar el 16 de octubre de 2026, la misma fecha en que Payne murió en Buenos Aires en 2024.

“Hay tantas personas en mi vida, amigos y gente con la que he trabajado, sin las cuales no habría podido hacer esto. Y hace dos años, en este mismo día, perdí a uno de esos amigos”, dijo en referencia a Payne, quien murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años.

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El cantante también dedicó un mensaje a quienes atraviesan una pérdida. “Estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por algo parecido. Espero que no. Pero, en realidad, se trata de cuidarnos unos a otros”, señaló. “Tantas personas han tocado mi vida de maneras muy especiales. No estaría aquí sin ellas”.

“Voy a tocarles una canción que escribí para mi amigo hace unos dos años, si les parece bien”, dijo antes de presentar “What Is Enough”. En la canción, Styles se dirige a Liam en una carta, mientras reflexiona sobre el duelo de perder a un ser querido.

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Antes de interpretar el tema, Styles recordó cuánto significó para él la amistad con el exintegrante de One Direction.(Ian West/PA via AP, archivo)

Payne alcanzó la fama internacional junto a Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik como integrante de One Direction. La banda se formó en 2010, después de que sus miembros coincidieran en el programa británico The X Factor, y entró en una pausa en 2016. Durante su trayectoria, el grupo consiguió un éxito comercial extraordinario, con cuatro álbumes consecutivos en el primer puesto del Billboard 200.

Payne murió en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el balcón de un hotel el 16 de octubre de 2024. La fiscalía argentina informó que la causa de su muerte fueron múltiples traumatismos y hemorragias internas y externas.

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El recuerdo de Payne también ha estado presente en las reflexiones de otros integrantes de One Direction. En los dos años transcurridos desde su muerte, Horan y Tomlinson han hablado públicamente sobre el dolor de haber perdido a su amigo. Niall también escribió el tema “End of an Era” inspirado en sus recuerdos de Liam Payne.

Styles, por su parte, había reconocido anteriormente que la muerte de su antiguo compañero lo llevó a replantearse su manera de ver la vida.

La boyband se convirtió en un fenómeno internacional durante sus 6 años de actividad (@onedirection)

La letra de “What Is Enough”

Harry Styles solo ha interpretado la canción en vivo y no ha publicado la versión de estudio ni la letra oficial. Por ello, la transcripción que aparece a continuación es provisional y podría contener errores.

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In the early morning rain

And the flicker of the light

In the kisses of the waves

I’m rustling through the shades [letra poco clara]

[Letra poco clara]

Is it just another lie?

Instead of my arms are wide

You dance until you’re tired

Among the stars above, the friend in all those satellites

Do you?

I’m not wise enough

But I wrote you a letter just to burn it up

And watch it rise

Like you’re in the sky

[Letra poco clara]

Just wasn’t enough

To help you understand what you leave behind

I could tell you what it’s like

To bury friends on a Wednesday nights

Gathered in the garden ‘round a fire

You dance until you’re tired

Now you don’t

Now you never will, will you?

I’m not wise enough to call for a conversation

And then back it up

Why?

Like you in the sky