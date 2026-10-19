Jubilaciones y pensiones especiales: cuál es el haber promedio y qué sectores reciben los montos más altos

El haber medio de los regímenes especiales administrados por la Anses fue 4,4 veces superior al del régimen general en septiembre. Mientras que el monto promedio de estas prestaciones alcanzó los $2.805.311, en el sistema general se ubicó en $644.005.
Según un informe del organismo, de los 7.523.714 beneficios contributivos registrados en septiembre, 7.247.317 correspondían al régimen general y 276.397 a los regímenes especiales. Estos últimos representaron apenas el 3,7% del total de prestaciones contributivas, pero concentraron el 14,2% de las erogaciones.
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Los regímenes especiales se diferencian del régimen general por las condiciones de acceso y cálculo de los beneficios, entre ellas la edad jubilatoria, los años de servicio requeridos, la determinación del haber inicial, la movilidad y las tasas de aportes personales y contribuciones patronales.
Cuáles son los regímenes con los haberes más altos
El Servicio Exterior encabezó la lista en septiembre, con un haber medio de $13.466.943. Le siguieron el Poder Judicial de la Nación, con $9.104.006, y los poderes judiciales de provincias con cajas transferidas, con $7.520.667.
En los otros regímenes, los promedios fueron de $3.462.778 para investigadores científicos y tecnológicos, $3.058.545 para docentes universitarios, $2.544.404 para docentes y $2.330.160 para trabajadores de Luz y Fuerza.
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La comparación con los parámetros del régimen general permite dimensionar las diferencias. El haber medio de los regímenes especiales equivalió a 6,5 veces el haber mínimo y al 100% del haber máximo del régimen general.
La brecha fue aún mayor en algunas categorías. El haber promedio del Servicio Exterior equivalió a 31,4 veces el mínimo del régimen general y a 20,9 veces su haber medio. En el Poder Judicial de la Nación, esas relaciones fueron de 21,2 y 14,1 veces, respectivamente; en los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas, de 17,5 y 11,7 veces.
Para los investigadores científicos y tecnológicos, el promedio representó 8,1 veces el haber mínimo y 5,4 veces el medio del régimen general. En docentes universitarios, la relación fue de 7,1 y 4,7 veces; en docentes, de 5,9 y 4 veces; y en Luz y Fuerza, de 5,4 y 3,6 veces.
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El informe también advierte que cinco regímenes especiales tienen haberes medios superiores al tope del régimen general. En conjunto, agrupan al 12,6% de los beneficios.
Si se excluyen de la comparación las prestaciones otorgadas por moratoria, la relación entre el haber medio de los regímenes especiales y el del régimen general se reduce de 4,4 a 3,2 veces.
Los docentes concentran tres de cada cuatro beneficios
El régimen docente concentró 209.325 prestaciones en septiembre, el 76% del total de los regímenes especiales. Le siguió Luz y Fuerza, con 32.369 beneficios; luego los docentes universitarios, con 13.904, y los investigadores científicos y tecnológicos, con 11.432.
Por su parte, el Poder Judicial de la Nación contabilizó 6.501 beneficios, los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas sumaron 2.110 y el Servicio Exterior, 756.
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En el conjunto de los regímenes especiales, el 85% de los beneficios correspondió a jubilaciones y el 15% a pensiones. En septiembre se contabilizaron 235.867 jubilaciones, con un haber medio de $2.944.972, y 40.530 pensiones, cuyo promedio fue de $1.992.544.
Sin embargo, la proporción de pensiones varía según la categoría. En Luz y Fuerza representaron el 45% de los beneficios, mientras que en el Servicio Exterior alcanzaron el 35%. En el Poder Judicial de la Nación, las pensiones explicaron el 25% del total, y en los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas, el 23%.
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En cambio, las pensiones tuvieron una participación menor en el régimen de docentes universitarios, con el 14%; en el de investigadores científicos y tecnológicos, con el 13%; y en el régimen docente, con el 10%.
Durante septiembre, la Anses registró 1.551 altas de beneficios correspondientes a los regímenes especiales. El 81% de esas nuevas prestaciones correspondió a docentes.
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