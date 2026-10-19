Economía

Jubilaciones y pensiones especiales: cuál es el haber promedio y qué sectores reciben los montos más altos

Los montos promedios son 4,4 veces mayores que los pagados en el régimen general de la Anses. Representan el 3,7% de los beneficiarios pero se llevan más del 14% del gasto

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El haber medio de los regímenes especiales administrados por la Anses fue 4,4 veces superior al del régimen general en septiembre. Mientras que el monto promedio de estas prestaciones alcanzó los $2.805.311, en el sistema general se ubicó en $644.005.

Según un informe del organismo, de los 7.523.714 beneficios contributivos registrados en septiembre, 7.247.317 correspondían al régimen general y 276.397 a los regímenes especiales. Estos últimos representaron apenas el 3,7% del total de prestaciones contributivas, pero concentraron el 14,2% de las erogaciones.

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Los regímenes especiales se diferencian del régimen general por las condiciones de acceso y cálculo de los beneficios, entre ellas la edad jubilatoria, los años de servicio requeridos, la determinación del haber inicial, la movilidad y las tasas de aportes personales y contribuciones patronales.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Los regímenes especiales se diferencian del régimen general por las condiciones de acceso y cálculo de los beneficios

Cuáles son los regímenes con los haberes más altos

El Servicio Exterior encabezó la lista en septiembre, con un haber medio de $13.466.943. Le siguieron el Poder Judicial de la Nación, con $9.104.006, y los poderes judiciales de provincias con cajas transferidas, con $7.520.667.

En los otros regímenes, los promedios fueron de $3.462.778 para investigadores científicos y tecnológicos, $3.058.545 para docentes universitarios, $2.544.404 para docentes y $2.330.160 para trabajadores de Luz y Fuerza.

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La comparación con los parámetros del régimen general permite dimensionar las diferencias. El haber medio de los regímenes especiales equivalió a 6,5 veces el haber mínimo y al 100% del haber máximo del régimen general.

Gráfico de barras y puntos con cifras de beneficios y haberes medios del régimen general y regímenes especiales según la ANSES
Beneficios y haberes medios del sistema previsional

La brecha fue aún mayor en algunas categorías. El haber promedio del Servicio Exterior equivalió a 31,4 veces el mínimo del régimen general y a 20,9 veces su haber medio. En el Poder Judicial de la Nación, esas relaciones fueron de 21,2 y 14,1 veces, respectivamente; en los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas, de 17,5 y 11,7 veces.

Para los investigadores científicos y tecnológicos, el promedio representó 8,1 veces el haber mínimo y 5,4 veces el medio del régimen general. En docentes universitarios, la relación fue de 7,1 y 4,7 veces; en docentes, de 5,9 y 4 veces; y en Luz y Fuerza, de 5,4 y 3,6 veces.

El informe también advierte que cinco regímenes especiales tienen haberes medios superiores al tope del régimen general. En conjunto, agrupan al 12,6% de los beneficios.

Gráfico de barras con datos numéricos comparativos organizados por sectores laborales sobre un fondo blanco con leyendas explicativas inferiores
El haber promedio del Servicio Exterior equivalió a 31,4 veces el mínimo del régimen general y a 20,9 veces su haber medio

Si se excluyen de la comparación las prestaciones otorgadas por moratoria, la relación entre el haber medio de los regímenes especiales y el del régimen general se reduce de 4,4 a 3,2 veces.

Los docentes concentran tres de cada cuatro beneficios

El régimen docente concentró 209.325 prestaciones en septiembre, el 76% del total de los regímenes especiales. Le siguió Luz y Fuerza, con 32.369 beneficios; luego los docentes universitarios, con 13.904, y los investigadores científicos y tecnológicos, con 11.432.

Por su parte, el Poder Judicial de la Nación contabilizó 6.501 beneficios, los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas sumaron 2.110 y el Servicio Exterior, 756.

En el conjunto de los regímenes especiales, el 85% de los beneficios correspondió a jubilaciones y el 15% a pensiones. En septiembre se contabilizaron 235.867 jubilaciones, con un haber medio de $2.944.972, y 40.530 pensiones, cuyo promedio fue de $1.992.544.

Sin embargo, la proporción de pensiones varía según la categoría. En Luz y Fuerza representaron el 45% de los beneficios, mientras que en el Servicio Exterior alcanzaron el 35%. En el Poder Judicial de la Nación, las pensiones explicaron el 25% del total, y en los poderes judiciales provinciales con cajas transferidas, el 23%.

En cambio, las pensiones tuvieron una participación menor en el régimen de docentes universitarios, con el 14%; en el de investigadores científicos y tecnológicos, con el 13%; y en el régimen docente, con el 10%.

Durante septiembre, la Anses registró 1.551 altas de beneficios correspondientes a los regímenes especiales. El 81% de esas nuevas prestaciones correspondió a docentes.

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