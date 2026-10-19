Cuba

Cuba registra una caída del 64.4% en las llegadas internacionales entre enero y agosto

Los datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística e Información sitúan el flujo en 450,353 personas, 813,979 menos que en igual período de 2025, según un análisis de Cuba Economic Review

Cuba recibió 450.353 turistas internacionales entre enero y agosto de 2026, lo que representó una caída interanual del 64,4%. EFE/ Ernesto Mastrascusa
Cuba recibió 450.353 turistas internacionales entre enero y agosto de 2026, lo que representó una caída interanual del 64,4%. EFE/ Ernesto Mastrascusa
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Cuba recibió 450,353 turistas internacionales entre enero y agosto de 2026, una caída del 64.4% frente al mismo período de 2025, en medio de la falta de combustible, la cancelación de vuelos y el deterioro de los servicios del sector.

La reducción dejó al país con 813,979 visitantes menos que un año antes, según cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística e Información analizadas por Cuba Economic Review.

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Durante los primeros ocho meses de 2025, la isla había contabilizado 1,264,332 llegadas internacionales. El volumen registrado este año equivale al 35,6% de los visitantes recibidos en la misma etapa del año anterior.

La comunidad cubana residente en el extranjero aportó 103,481 viajeros, un 35.6% menos que en 2025. Sin embargo, su participación dentro del total subió del 12.7% al 23%, debido a que la caída de los mercados extranjeros fue más pronunciada.

La suspensión de vuelos desde Canadá y el desplome posterior a febrero

La contracción se aceleró después del 9 de febrero, cuando Air Canada suspendió sus operaciones por la falta de combustible para la aviación. Otras compañías canadienses también interrumpieron sus conexiones con Cuba, lo que afectó al principal mercado emisor de visitantes.

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Air Canada, WestJet y Air Transat suspendieron sus vuelos hacia la isla por la falta de combustible de aviación y los problemas operativos. (Imagen de cortesía)
Air Canada, WestJet y Air Transat suspendieron sus vuelos hacia la isla por la falta de combustible de aviación y los problemas operativos. (Imagen de cortesía)

Entre febrero y agosto llegaron 265,520 turistas, frente a 1,063,968 durante esos mismos meses de 2025. La reducción fue del 75%, uno de los peores resultados desde 1992, con la excepción de 2021, cuando las restricciones sanitarias de la pandemia limitaron los viajes internacionales.

Desde marzo, las llegadas se mantuvieron cerca de 30.000 personas mensuales, unas 1,000 por día. Agosto cerró con 30,490 visitantes, un volumen que no permitió recuperar una actividad que durante años estuvo entre las principales fuentes de divisas del país.

Canadá aportó 128,400 visitantes hasta agosto, un 75.6% menos que el año anterior. La pérdida de 397.839 viajeros canadienses representó casi la mitad de la reducción total registrada en el período.

Periódico Cubano había informado en junio que Air Canada, WestJet y Air Transat suspendieron sus vuelos hacia la isla de manera indefinida, debido a las dificultades operativas y la crisis que atraviesa el país.

Los viajes familiares ganan peso ante la caída de mercados extranjeros

Rusia conservó apenas el 26.7% de los visitantes que había enviado en 2025. España alcanzó el 31,7% e Italia el 38.8%, una caída extendida a mercados de distintas regiones.

El aumento de la participación de los cubanos emigrados revela una mayor gravitación de los viajes familiares dentro de una industria con menos capacidad para atraer turistas extranjeros. Esa modificación ocurre mientras el sector pierde volumen en sus principales mercados.

La crisis turística coincide con dificultades económicas nacionales que restringen la recuperación de la actividad. El régimen cubano priorizó durante décadas las inversiones hoteleras, sin garantizar un suministro energético estable ni servicios competitivos.

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