El romántico intercambio entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen a días de confirmar su reconciliación

Al aire de Implacables, de El Nueve, la modelo habló de la segunda oportunidad que se dieron con el padre de sus hijos, Malaika y Vigo

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Tras confirmarse la reconciliación de la pareja, Jakob Von Plessen compartió una imagen de Zaira Nara junto a sus hijos y le dejó un corazón rojo por el Día de la Madre. La modelo replicó la publicación en sus historias de Instagram junto a otro emoji de amor.

El gesto tuvo lugar este domingo, durante la celebración del Día de la Madre. Von Plessen eligió una postal familiar para saludar a la modelo, madre de Malaika y Viggo, los dos hijos que tuvo con el empresario. En la imagen, la conductora aparece sonriente al aire libre, sobre un caballo, con los chicos durante una excursión en la montaña.

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La fotografía parece corresponde a unos años atrás. Malaika, que ahora tiene 10 años, en la imagen luce pequeña y Viggo todavía es un bebé. Más allá de que se trata de una escena cotidiana, la publicación llamó la atención por el momento personal que atraviesa la pareja y por el perfil bajo que Von Plessen suele mantener en las redes sociales y ante los medios.

El empresario publicó la imagen en su cuenta de Instagram, y colocó un corazón rojo sobre la foto. La modelo compartió luego la historia en su propio perfil, con la expresión “Aww” y un emoji de corazón. La interacción fue una de las primeras demostraciones públicas de afecto entre ambos desde que trascendió que volvieron a apostar por su vínculo.

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Zaira Nara pasea a caballo junto a sus dos hijos en un entorno montañoso en una imagen difundida por el empresario en redes sociales

Durante buena parte de su relación, los padres de Malaika y Viggo buscaron mantener la intimidad de su familia lejos de la exposición. Esa decisión se sostuvo también después de la separación. Aunque ambos atravesaron el distanciamiento sin hacer declaraciones extensas sobre los motivos, mantuvieron el contacto por sus hijos y evitaron alimentar versiones.

Por eso, el mensaje de Von Plessen adquirió otra lectura a partir de la reconciliación. Hasta hace poco, sus intercambios públicos estaban vinculados sobre todo a momentos familiares o a los cumpleaños de los chicos. Esta vez, el corazón sobre la imagen y la respuesta de Zaira sumaron una señal de cercanía entre ellos.

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La versión de un acercamiento entre ellos comenzó a circular en las últimas semanas y fue confirmada por el entorno de la modelo. Según trascendió, Zaira Nara le pidió a su madre, Nora Colosimo, que hablara del tema en LAM.

Colosimo explicó que el acercamiento se dio de forma gradual y desde un lugar afectuoso. También remarcó que, pese a la separación, Zaira y Jakob no habían tenido una mala relación. La prioridad de ambos, según se conoció, fue preservar a sus hijos y sostener una dinámica familiar sin conflictos expuestos en público.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen formaron una familia hasta que se separaron en 2022 como una de las consecuencias del Wandagate

La modelo, por su parte, optó por no brindar demasiados detalles. En una nota con el ciclo Implacables, El Nueve, reconoció que está bien y confirmó que su situación sentimental cambió.

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Consultada sobre si su “corazón se abrió” a una reconciliación, respondió sin rodeos: “Sí, estoy muy bien”.

Ante la pregunta por el reencuentro con el padre de sus hijos y por los cambios dentro de la familia, Zaira fue cauta. “Es un cambio enorme y es algo que lo mantenemos como bastante en privado”, expresó.

La conductora también se refirió a la exposición que acompaña su vida pública. “La verdad que yo que soy la que está expuesta, me pasa que no me gusta tanto exponer mi vida privada, mis hijos, mi familia, pero estoy muy bien”, sostuvo.

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La reconciliación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen quedó confirmada, aunque ambos mantienen la decisión de no convertir su vida familiar en tema habitual de conversación pública. El saludo por el Día de la Madre se inscribió dentro de esa misma lógica: una publicación breve, sin explicaciones ni declaraciones, pero con una imagen que los mostró unidos alrededor de sus hijos.