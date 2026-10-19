Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

El promedio de interés minorista para personas humanas se ubicó en 19,82% al 15 de octubre de 2026.

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Un depósito de $1.000.000 a 30 días puede dejar entre $13.150,68 y $19.726,03 de intereses, de acuerdo con las tasas nominales anuales informadas por los bancos relevados. La diferencia entre entidades alcanza más de $6.500 para el mismo plazo y capital, por lo que comparar las propuestas antes de constituir un plazo fijo resulta determinante para el resultado final.

La mayor tasa del listado corresponde a Reba Compañía Financiera, con 24% anual. Bajo esa condición, el monto al vencimiento asciende a $1.019.726,03. Le siguen Banco Meridian, con 23,75%, y Banco CMF y Banco de Comercio, ambos con 23,5%. En esos casos, el resultado estimado para una colocación de $1.000.000 supera $1.019.300 al cabo de 30 días.

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La tasa más baja entre las entidades relevadas corresponde a Banco Patagonia, con 16% anual. El depósito llegaría entonces a $1.013.150,68 al finalizar el período. Banco Santander Argentina y Banco de la Ciudad de Buenos Aires informan 17%, mientras que Banco Galicia ofrece 18,25% y Banco Credicoop, 18,5 por ciento.

Las tasas más altas superan en ocho puntos a las ofertas más bajas

La distancia entre la tasa más alta y la más baja del relevamiento es de 8 puntos porcentuales. Esa brecha se traduce en una diferencia concreta para un ahorrista que coloca el mismo monto durante un mes: el rendimiento bruto de Reba es $6.575,35 superior al de Banco Patagonia.

La infografía que acompaña esta nota permite comparar banco por banco la tasa más elevada informada por cada entidad y el monto final estimado para $1.000.000. Cuando un banco publica más de una tasa, se tomó la mayor de las disponibles. La selección incluye entidades que ofrecen plazo fijo online para clientes y, en ciertos casos, para personas que no son clientes.

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Entre los bancos de mayor tamaño, Banco de la Provincia de Buenos Aires informa una tasa de 22%, que deja un monto final de $1.018.082,19. Banco Macro ofrece 21%, equivalente a $1.017.260,27 al vencimiento. El Banco de la Nación Argentina, por su parte, registra 19,25%, con un resultado de $1.015.821,92 para el mismo capital y plazo.

También aparecen propuestas de 23% anual en Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera. En todos esos casos, el depósito de $1.000.000 llega a $1.018.904,11 tras 30 días. Banco Hipotecario se ubica en 22%, mientras que BiBank ofrece 21,5% y Banco de la Provincia de Córdoba, 20,75 por ciento.

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El cálculo parte de la tasa nominal anual informada por cada entidad

Los rendimientos de la comparación se calcularon con la fórmula $1.000.000 × [1 + (((tasa/365) × 30)/100)]. El resultado expresa el monto total al vencimiento, es decir, el capital inicial más los intereses brutos generados durante los 30 días de la colocación.

Una tasa nominal anual no equivale al retorno que recibe el ahorrista en un mes. Para estimar el rendimiento del período, se prorratea la tasa por la cantidad de días de la inversión sobre un año de 365 días. Así, una tasa de 24% anual genera intereses estimados por $19.726,03 en 30 días, mientras que una de 20% anual implica $16.438,36.

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El cálculo es orientativo y parte de las tasas informadas en el relevamiento. Antes de confirmar una operación, el usuario debe verificar la tasa vigente, el plazo elegido y las condiciones del canal de contratación. Las entidades pueden modificar las tasas y algunas ofertas pueden depender de si el inversor ya tiene o no una cuenta en el banco.

Las tasas promedio del sistema bajaron desde los picos de octubre de 2025

La segunda infografía muestra la trayectoria de las tasas promedio de depósitos a plazo fijo en el sistema financiero argentino y de las correspondientes a personas humanas. La serie refleja una baja pronunciada desde octubre de 2025, una recuperación parcial en enero de 2026 y una etapa posterior de valores más estables.

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El promedio general del sistema alcanzó 58,36% el 16 de octubre de 2025. La tasa promedio para personas humanas llegó ese día a 45,74%. A fines de ese mes, ambos indicadores ya mostraban una corrección y la reducción se extendió durante noviembre y diciembre.

Para el 12 de diciembre de 2025, la tasa promedio del sistema se había ubicado en 24,87%, mientras que la de personas humanas marcaba 23,59%. Luego hubo un repunte en enero: el promedio general llegó a 35,71% el 23 de enero de 2026 y el segmento de personas humanas alcanzó 28,11% cuatro días más tarde.

Desde mitad de año, los rendimientos minoristas se movieron cerca del 20%

Después de ese rebote, las tasas retomaron una tendencia descendente. El promedio general tocó 19,98% el 10 de junio de 2026 y el indicador de personas humanas registró 18,67% el 13 de mayo. Desde entonces, ambos niveles se estabilizaron con oscilaciones acotadas.

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El último dato de la serie, correspondiente al 15 de octubre de 2026, muestra una tasa promedio de 23,21% para el total del sistema financiero y de 19,82% para las personas humanas. Las propuestas más altas del relevamiento de bancos se ubican por encima de ese promedio minorista, mientras que varias entidades tradicionales ofrecen rendimientos cercanos o inferiores a esa referencia.

La comparación entre las dos infografías permite observar esa diferencia: el promedio de personas humanas funciona como una referencia del mercado, pero las tasas efectivamente disponibles dependen de cada banco, del canal de contratación y de las condiciones de acceso. Para una colocación de 30 días, incluso variaciones pequeñas en la tasa anual modifican el interés que se acredita al vencimiento.

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