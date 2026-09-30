Presley Gerber habría recaído en el consumo de sustancias momentos antes de su muerte: esto reveló un nuevo video de TMZ

Presley Gerber murió a los 27 años de edad en una clínica de rehabilitación (Instagram/@presleygerber)

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La muerte de Presley Gerber permanece bajo investigación mientras las autoridades aguardan los resultados toxicológicos que determinarán qué sustancias pudieron intervenir. El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber fue hallado sin vida el 20 de septiembre en una residencia de recuperación de Santa Mónica, tras una llamada de emergencia por un posible consumo excesivo de drogas.

El modelo, de 27 años, había ingresado al centro Resolutions Living la noche anterior. La Policía de Santa Mónica indicó que acudió a una propiedad de la calle Berkeley por una alerta de posible sobredosis, encontró a un hombre adulto fallecido y no detectó, hasta ahora, indicios de intervención de terceros.

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Un video mostró a Presley Gerber en la residencia horas antes de su muerte

El portal TMZ difundió imágenes que, según el sitio, fueron grabadas cerca de las 22:00 horas del sábado dentro de la residencia. En la secuencia, Gerber recorría solo distintas habitaciones de la casa mientras filmaba con su teléfono.

El joven vestía una camiseta blanca sin mangas, gafas negras y una cadena plateada. Las imágenes mostraban sus tatuajes y un recorrido por un dormitorio y otros sectores de la propiedad.

Un video compartido por TMZ mostró a Presley Gerber horas antes de su muerte y aparentemente bajo el influjo de sustancias (Créditos: TMZ)

El sitio sostuvo que Gerber parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, una apreciación que no fue confirmada oficialmente por los investigadores. La causa de muerte continúa pendiente de la evaluación del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

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Según fuentes citadas por TMZ, el modelo había consumido drogas durante la tarde del sábado y pidió ayuda porque temía perder el control. Su acompañante especializado en sobriedad contactó a la residencia para consultar si podía alojarlo temporalmente antes de un tratamiento previsto para el lunes.

Las mismas fuentes señalaron que ese acompañante advirtió al personal del centro que Gerber había consumido drogas. Un encargado de admisiones aceptó recibirlo, de acuerdo con la información publicada por el portal.

El plan era que Presley Gerber pasara el fin de semana en Resolutions Living antes de trasladarse a una clínica de rehabilitación. TMZ afirmó que, tras su ingreso, el joven habría continuado consumiendo sustancias dentro de la propiedad.

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El portal también informó que el encargado que aprobó su admisión fue apartado de sus funciones después de la muerte. Esa versión no cuenta con confirmación pública de la residencia.

Daily Mail indicó que solicitó comentarios a representantes de Crawford, Rande Gerber y Resolutions Living, sin obtener respuesta. El establecimiento tampoco difundió una declaración pública sobre las circunstancias del ingreso del modelo.

La residencia se presenta en su sitio web como un centro mixto orientado a personas con problemas de salud mental, adicciones y trastornos simultáneos. Ofrece alojamiento, comidas preparadas, actividades grupales, acompañamiento del personal durante todo el día y programas para desarrollar habilidades de vida.

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De acuerdo con TMZ, Gerber permanecía en una vivienda separada dentro del predio y compartía el lugar con otros residentes. Las fuentes vinculadas con el centro indicaron que fue encontrado en un dormitorio, aunque no detallaron el punto exacto de la habitación.

La llamada de emergencia cambió de prioridad en cinco minutos

El audio de la comunicación al 911, obtenido por Daily Mail, mostró que el aviso inicial ingresó a las 9:35 horas del domingo por un paro cardíaco. Tres minutos después, el incidente fue reclasificado como una posible sobredosis.

A las 9:40 horas, la emergencia volvió a elevarse de categoría, según el registro. La Policía de Santa Mónica confirmó que sus agentes llegaron al lugar y declararon muerto al hombre hallado en la vivienda.

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Aunque el caso sigue bajo investigación, los primeros reportes apuntan a que Presley murió por una sobredosis (Instagram/@presleygerber)

“El caso sigue bajo investigación”, señaló el departamento policial en un comunicado citado por el diario. Los detectives tratan el hecho como una muerte por presunta sobredosis.

El examen post mortem ya fue completado y los restos quedaron disponibles para su entrega, aunque el organismo forense aún no estableció una causa oficial. TMZ informó que el cuerpo fue cremado en Rose Family Funeral Home y que sus cenizas quedarían bajo resguardo de sus padres.

La familia había acompañado sus intentos de tratamiento

Gerber había hablado en redes sociales sobre sus problemas de adicción y salud mental durante una década. En marzo compartió que se había sometido a un tratamiento con ibogaína en una clínica de Cancún, México.

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La sustancia psicoactiva procede de una planta africana y está clasificada como sustancia controlada de la Lista I en Estados Unidos. Algunos centros especializados de otros países la emplean en tratamientos para aliviar síntomas de abstinencia.

como parte de su tratamiento contra las drogas, el hijo de Cindy Crawford compartió su experiencia con la ketamina, sustancia que alcanzó un gran nivel de popularidad tras relacionarse directamente con la muerte de Matthew Perry

Cindy Crawford reaccionó con un mensaje de apoyo a su hijo. Kaia Gerber y Rande Gerber también destacaron su decisión de buscar ayuda y su disposición a hablar de sus dificultades.

En los últimos meses, Presley Gerber había reducido su actividad en las redes sociales para atender su salud mental y comenzó a publicar videos bajo el nombre de “Mental Health Mondays”, donde habló de ataques de pánico, terrores nocturnos y el uso de medicamentos.

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Su hermana había contado a Vogue que los problemas de Presley afectaron a toda la familia y valoró que él decidiera exponer su experiencia públicamente, en contraste con el perfil reservado que sus padres mantuvieron durante años.