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Keegan Power, el adolescente viral de los conciertos pop, volvió a brillar en el show de Zara Larsson en Adelaida

El joven bailarín de 13 años fue invitado al escenario del Adelaide Entertainment Centre para interpretar la coreografía de "Lush Life" y cerró su rutina con acrobacias que enloquecieron al público

El bailarín de 13 años fue elegido entre miles de asistentes en Adelaida y cerró la coreografía del tema con volteretas que provocaron una ovación en toda la arena australiana (video instragram: @tyleishals)

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Keegan Power tiene 13 años y ya acumula tres momentos virales en conciertos de estrellas internacionales. El último ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando la cantante sueca Zara Larsson lo eligió entre miles de fanáticos para subir al escenario del Adelaide Entertainment Centre y bailar la coreografía de “Lush Life” durante la parada australiana de su Midnight Sun Tour. El adolescente cerró su intervención con una serie de volteretas y un backflip que desataron una ovación en toda la arena.

La estrategia del joven bailarín de Adelaida fue tan calculada como efectiva, según informó el sitio especializado Glam Adelaide. Power esperó dos días en las inmediaciones del recinto para asegurarse una ubicación privilegiada entre el público. En sus manos llevaba un cartel casero con una frase directa: “Llevo aquí dos días, ¿puedo ser tu Lush Life Boy?”. Larsson lo vio, lo señaló y lo invitó a acompañarla en el segmento más esperado de su espectáculo.

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La tradición del “Lush Life” nació en Amsterdam y se convirtió en fenómeno global

Una mujer con atuendo brillante y un hombre con camiseta blanca cantan en un escenario frente a una gran pantalla de color rosa
El bailarín de 13 años fue elegido entre miles de asistentes en Adelaida y cerró la coreografía del tema con volteretas que provocaron una ovación en toda la arena australiana (Captura de video)

Desde noviembre de 2025, cada fecha de la gira de Larsson incluye un ritual: la artista selecciona a un asistente para que ejecute junto a ella la coreografía del puente musical de “Lush Life”. La dinámica cobró fuerza cuando Julia Coster, una fanática de 16 años de Amsterdam, completó la rutina sin cometer un solo error. El clip de aquel momento se propagó en TikTok y motivó a miles de seguidores a memorizar los pasos con la esperanza de ser los próximos elegidos.

Larsson describió esta sección del show como “mi parte favorita del concierto” durante su presentación en el iHeartRadio Music Festival de Las Vegas, en septiembre de 2026. A lo largo de la gira, el formato se replicó en festivales europeos como el Open’er de Polonia y el Big Weekend de la BBC en Sunderland, donde distintos fanáticos ocuparon el lugar junto a la cantante.

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Power saltó a la fama con Dua Lipa y cumplió su sueño junto a Katy Perry

Keegan Power cumplió su sueño de bailar con Katy Perry y recibió una reverencia en Adelaida (Captura de video)
Keegan Power cumplió su sueño de bailar con Katy Perry y recibió una reverencia en Adelaida (Captura de video)

El historial de Power ante las cámaras comenzó en marzo de 2025. Con apenas 12 años, asistió a un recital de Dua Lipa en el Rod Laver Arena de Melbourne y cautivó a quienes lo rodeaban en las tribunas con sus movimientos. La repercusión del video lo llevó al programa de televisión The Project, donde reveló su mayor anhelo: “Me encantaría bailar con Katy Perry en un escenario”.

Ese deseo se concretó tres meses después. Perry lo divisó entre la multitud del Adelaide Entertainment Centre con un letrero que pedía una oportunidad. La cantante estadounidense lo subió al escenario durante su gira The Lifetimes Tour y le pidió que demostrara su talento.

El adolescente respondió con una coreografía de Swish Swish que incluyó piruetas, splits y saltos acrobáticos. Al finalizar, Perry se arrodilló ante él y declaró al público: “Adelaida, creo que tienen una estrella entre ustedes”. El video, difundido por el medio australiano, acumuló cerca de 400.000 reproducciones en pocas horas.

“Lush Life” volvió a las listas de éxitos una década después de su lanzamiento

Dos personas se abrazan en el centro de un escenario iluminado de rosa, rodeadas por bailarinas de espaldas
El éxito de Zara Larsson volvió a destacar en Alemania, Austria, República Checa y Noruega, alimentado por la tendencia de TikTok (Captura de video)

El impacto de la dinámica en cada show también repercutió en los números de la canción. “Lush Life”, publicada originalmente en 2015, regresó a los rankings y alcanzó los primeros puestos en Alemania, Austria, República Checa y Noruega en 2026, más de diez años después de su estreno. La viralización en TikTok y los clips generados por los propios asistentes en cada recital alimentaron ese resurgimiento.

Larsson agradeció el fenómeno durante su actuación en el festival Open’er. “Llevo cantando esta canción más de diez años y cada vez es mejor. Eso es gracias a ustedes”, expresó ante la primera fila. Tras el episodio del domingo en Adelaida, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre Power.

La cuenta Zara Larsson Feed en la red social X compartió el video y destacó el backflip final del joven. En junio de 2025, tras su aparición con Perry, el propio Keegan definió su meta: “Quiero salir de gira. De verdad. Quiero llenar estadios como este. Y simplemente quiero bailar”.

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