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El complicado inconveniente que sufrió Marley durante su viaje por Noruega: “Hay que adaptarse”

El reconocido conductor dio a conocer el particular problema que vivió durante su travesía por el país nórdico. El video

Marley contó que la aerolínena le perdió sus valijas y intentó ponerle buen humor a la situación (Instagram)
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Marley demostró una vez más que sabe adaptarse a los imprevistos que surgen durante sus viajes. Mientras recorría Noruega, el conductor sufrió un inconveniente inesperado que alteró parte de su recorrido, aunque decidió tomárselo con humor y continuar con la aventura. A través de sus redes sociales, compartió un video en el que mostró cómo siguió adelante pese a la situación y relató algunas de las experiencias que vivió en el país nórdico.

Quiero agradecer a la aerolínea noruega”, expresó Marley con ironía al comenzar la grabación. Luego mostró las pertenencias que tenía consigo y explicó que viajaba con muy pocas. “Me perdió (la empresa) la valija. Miren lo liviano que estoy viajando. Una bolsita con ropa que me compré, pero bueno”, contó. “Con mi única campera. Me compré dos calzoncillos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse, hay que reírse”, comentó frente a la cámara.

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Poco después de ese descargo, el clima sumó otro elemento inesperado al recorrido: comenzaron a registrarse fuertes ráfagas de viento y lluvia. A pesar del cambio en el tiempo y de la pérdida de sus valijas, Marley mantuvo el tono distendido y continuó con la grabación desde la embarcación. “Bueno, ya estoy acá en el crucero”, anunció antes de mostrar parte del paisaje que lo rodeaba y explicarles a sus seguidores qué características tenían los fiordos, unos imponentes lugares donde el mar se funde con las montañas en Noruega.

Marley sacó a relucir su lado humorístico ante la pérdida de sus valijas (Instagram)
Marley sacó a relucir su lado humorístico ante la pérdida de sus valijas (Instagram)

Estamos yendo por los fiordos, que es lo que se produce entre las montañas cuando los glaciares se retiraron y queda como una especie de pozo así redondo”, explicó. Según relató, algunas de esas formaciones alcanzan una profundidad de 1.300 metros. Marley también se detuvo en los fenómenos naturales que pudo observar durante la navegación y destacó la cantidad de arcoíris que aparecían en distintos sectores del recorrido.

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Nunca vi unos arcoíris como los que hay acá. Hay uno cada 20 metros más o menos, y son de un color súper, súper fuerte”, contó. En medio de la descripción del paisaje, el conductor mencionó además otra de las imágenes que había captado su atención: la presencia de salmones en el agua. Sin embargo, tuvo una confusión al intentar nombrar la especie y lo reconoció entre risas.

“Está lleno de... salmonela es la enfermedad, creo”, dijo. “El salmón noruego es como el salmón más famoso del mundo”, señaló. “Creo que hay algunos, creo que del lado chileno, que les tiran medicamentos, colorantes, de todo para que crezca más rápido. Y los de acá están certificados que son realmente saludables”, afirmó Marley. “Estoy con el único sweater que tengo, sin valija, pero no me importa. Siempre con una sonrisa”, expresó hacia el final de la grabación. Así, Marley continuó con su viaje por Noruega, entre paisajes montañosos, arcoíris, lluvia, viento y una travesía en barco por los fiordos.

Problema con antecedentes: la otra complicación que sufrió Marley en un viaje

No es la primera vez que el conductor debe atravesar un momento inesperado durante una producción vinculada con sus viajes. En agosto de 2025, mientras grababa una emisión de Por el Mundo, de Telefe, protagonizó un accidente durante una excursión que quedó registrado por las cámaras. En aquella oportunidad, Marley se encontraba en Asia junto a Karina Jelinek, con quien recorría unas catacumbas para mostrar una experiencia diferente a los espectadores del programa.

En una de sus aventuras junto a Karina Jelinek, Marley obtuvo una herida que lo dejó sangrando frentea las cámaras (A la Barbarossa - Telefe)

La jornada parecía transcurrir con normalidad hasta que la modelo manifestó temor al atravesar una zona particularmente estrecha del recorrido. Según relató la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa, Jelinek tuvo miedo al pasar por ese sector y Marley intentó ayudarla. “Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”, explicó la periodista.

Por su parte, Marley aclaró lo ocurrido: “Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”. De acuerdo con lo informado en ese momento, los integrantes del equipo atravesaron instantes de preocupación al verlo cerca de desmayarse.

A diferencia de aquel accidente, el inconveniente que Marley atravesó ahora en Noruega no estuvo relacionado con una lesión, sino con la pérdida de su equipaje. Sin embargo, ambas situaciones quedaron vinculadas por la manera en que el conductor decidió reaccionar frente a los imprevistos: continuar con sus recorridos, compartir lo ocurrido con sus seguidores y mantener el humor mientras avanzaba con sus compromisos de viaje.

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