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Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Durante una charla con Amy Poehler, el bajista contó cómo las críticas directas y los juegos cotidianos alimentaban la creación junto a sus antiguos compañeros de banda antes de alcanzar la fama mundial

Paul McCartney sentado frente a un micrófono y una taza sobre una mesa, con una planta y un panel de madera detrás
Paul McCartney repasó la historia de The Beatles y su método creativo en una entrevista para el podcast Good Hang con Amy Poehler
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Paul McCartney repasó su vínculo con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, describió su método de composición y compartió recuerdos familiares durante una entrevista en el podcast Good Hang, conducido por Amy Poehler. El músico británico abordó desde la ruptura de The Beatles hasta la vigencia de los conciertos extensos, sus primeras experiencias laborales y el lugar que la amistad todavía ocupa en su vida creativa.

McCartney, de 84 años, sostuvo que aún conserva una conexión estrecha con su juventud. “En mi cabeza tengo 25 años”, afirmó. Según explicó, ese impulso también funcionaba como guía dentro de The Beatles: cuando tenían que tomar una decisión artística, se preguntaban qué habría pensado su versión de 17 años.

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La conversación incluyó una intervención previa de Stella McCartney, hija del artista y diseñadora de moda, quien propuso dos preguntas para su padre: cuál era su primer recuerdo y qué significaba “Monkberry Moon Delight”, canción incluida en el álbum Ram, de 1971.

McCartney se definió como un “adicto a tocar” música

Consultado por su constancia en los escenarios y estudios, McCartney rechazó la idea de que su actividad pueda entenderse solo como trabajo. “No se trabaja la música, se toca”, dijo, antes de definirse como “un adicto a tocar”.

El exintegrante de The Beatles recordó que, antes de consolidar su carrera, tuvo un empleo en una fábrica donde enrollaba bobinas para componentes de motores. El proyecto de ascenso dentro de la empresa quedó atrás cuando Lennon y Harrison lo fueron a buscar con una propuesta para tocar en The Cavern Club de Liverpool.

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Paul McCartney mantiene una actividad constante en escenarios y estudios de grabación (REUTERS/Toby Melville)
Paul McCartney mantiene una actividad constante en escenarios y estudios de grabación (REUTERS/Toby Melville)

Miré las bobinas, miré el sueldo y pensé que tenía que decidir”, relató. Finalmente dejó el puesto para sumarse al grupo, una elección que desembocó en la formación que marcó la música popular del siglo XX.

El cantante también se refirió a su forma de enseñar composición a estudiantes del Liverpool Institute for Performing Arts, institución que ayudó a fundar. Allí, asegura, empieza cada encuentro con una advertencia: “No sé cómo se hace esto”. Para McCartney, cada canción tiene un recorrido particular y no existe una fórmula única para escribirla.

La amistad con Lennon y Harrison sostuvo la dinámica de The Beatles

En la entrevista, McCartney señaló que el vínculo entre los integrantes de The Beatles se construyó antes de la fama, durante los años de escuela, los viajes y las presentaciones en pequeños clubes de Hamburgo.

Sobre George Harrison, explicó que lo conoció en un autobús escolar y que las primeras conversaciones giraban alrededor de guitarras y rock and roll. Con el tiempo, McCartney lo propuso para integrarse al grupo cuando buscaban otro guitarrista. “John quedó muy impresionado y George se unió a la banda”, recordó.

Al hablar de Lennon, Harrison y Ringo Starr, McCartney afirmó que hoy se considera un admirador de lo que hicieron juntos. “Cuanto más pasa el tiempo, más fan soy”, sostuvo. En particular, recordó la experiencia de escribir junto a Lennon y la posibilidad de intercambiar críticas sin filtros dentro del grupo.

Paul McCartney afirmó que el vínculo de The Beatles se construyó antes de la llegada de la fama (AP)
Paul McCartney afirmó que el vínculo de The Beatles se construyó antes de la llegada de la fama (AP)

“Podía decirle que no me gustaba una línea, y él podía decirme que algo era malo”, explicó. Para McCartney, esa confianza artística era un recurso central: permitía discutir ideas, improvisar y convertir juegos cotidianos en material para canciones.

Los conciertos largos y el vínculo con nuevas generaciones

Poehler le preguntó por la exigencia física de los recitales contemporáneos, en un contexto en el que figuras como Bruce Springsteen y Taylor Swift han popularizado funciones de más de tres horas.

Sin embargo, destacó que el principal incentivo sigue siendo la relación con el público. “Eso es de lo que se trata”, afirmó. También subrayó que en sus conciertos encuentra asistentes de distintas edades, algo que no esperaba al inicio de su carrera solista.

McCartney dijo que disfruta las colaboraciones y el trabajo en grupo por “la compañía”, la amistad y la presencia de otra opinión en la sala. Esa dinámica, sostuvo, se parece a la de niños que juegan juntos: una idea se transforma mientras los participantes prueban alternativas.

Durante la charla, el músico mencionó a Billie Eilish entre los artistas actuales que considera interesantes, aunque aclaró que no siente deseos de haber escrito sus canciones. También señaló que le habría gustado componer “Just the Way You Are”, de Billy Joel.

Paul McCartney aseguró que el paso del tiempo aumentó su apreciación por el trabajo de The Beatles (Foto AP/Richard Drew, archivo)
Paul McCartney aseguró que el paso del tiempo aumentó su apreciación por el trabajo de The Beatles (Foto AP/Richard Drew, archivo)

Stella McCartney llevó la conversación a los recuerdos familiares

La entrevista tomó un tono más íntimo cuando Stella McCartney preguntó por el primer recuerdo de su padre. El músico respondió que cree recordar su nacimiento en el Walton Hospital de Liverpool, aunque admitió que no sabe si se trata de una memoria auténtica o de una imagen reconstruida.

McCartney describió azulejos blancos, instrumentos metálicos y ruidos que asocia con el parto por fórceps. Poehler contó que también nació de esa manera, y ambos bromearon sobre la experiencia.

Respecto de “Monkberry Moon Delight”, McCartney explicó que la expresión nació de una pronunciación infantil de la palabra milk (leche en inglés). Según relató, imaginó una bebida y luego desarrolló una letra cargada de juegos de palabras, ketchup, sopa, puré y gatos.

El episodio cerró con otra definición de McCartney sobre su repertorio y su vida pública: se reconoció como un romántico, dijo que prefiere las películas de amor a las de acción y resumió su visión con una frase que volvió a conectar la música con sus vínculos personales: “Todo lo que necesitás es amor”.

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