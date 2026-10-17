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La protesta de Paul McCartney por su altura en una película: “No me hagas más bajo que John”

El músico británico pidió al director Sam Mendes corregir la diferencia física entre los personajes durante una recreación del cruce de Abbey Road

Sam Mendes dirige cuatro películas sobre The Beatles contadas desde la perspectiva individual de cada integrante del grupo, con estreno previsto para abril de 2028 (NATIONAAL ARCHIEF, DEN HAAG)
Sam Mendes dirige cuatro películas sobre The Beatles contadas desde la perspectiva individual de cada integrante del grupo, con estreno previsto para abril de 2028 (NATIONAAL ARCHIEF, DEN HAAG)
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En el rodaje de una nueva reconstrucción de Abbey Road, cuatro actores volvieron a cruzar la calle que quedó grabada en la historia de The Beatles. La escena llegó después a Paul McCartney, quien se detuvo en un detalle de la imagen: el intérprete de su personaje parecía más bajo que el actor elegido para representar a John Lennon.

El comentario se conoce mientras avanza un proyecto compuesto por cuatro largometrajes, cada uno narrado desde la perspectiva de uno de los integrantes de la banda.

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Paul Mescal interpretará a McCartney, Harris Dickinson asumirá el papel de Lennon, Barry Keoghan encarnará a Ringo Starr y Joseph Quinn representará a George Harrison.

Según publicó People, las cuatro películas dirigidas por Mendes tienen previsto estrenarse en abril de 2028. McCartney habló sobre el tema en Good Hang, el pódcast de Amy Poehler, donde explicó por qué la diferencia de altura entre los actores le resultó relevante.

Los actores del biopic de The Beatles
Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan y Joseph Quinn interpretarán a los cuatro integrantes del grupo (Sony Pictures)

La anécdota surgió a partir de una imagen enviada por Mendes durante el rodaje. McCartney advirtió que Mescal parecía más bajo que Dickinson en la recreación de una caminata por el paso peatonal, una de las postales más identificadas con The Beatles.

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McCartney recordó que los integrantes tenían estaturas similares

McCartney sostuvo ante Poehler que las imágenes de la banda no debían mostrarlo más bajo que Lennon. “Todos teníamos la misma altura”, afirmó. Luego precisó: “Todos teníamos la misma altura y Ringo era un poco más bajo. Si se miran las fotos, todos tenemos la misma altura”.

El músico vinculó esa inquietud con Nowhere Boy, la película de 2009 sobre los años iniciales de Lennon. En ese film, Aaron Taylor-Johnson interpretó a Lennon y Thomas Brodie-Sangster encarnó a McCartney, quien cuestionó que la puesta mostrara a su compañero como físicamente más imponente que él.

Paul McCartney sentado frente a un micrófono y una taza sobre una mesa, con una planta y un panel de madera detrás
Paul McCartney advirtió una disparidad de estatura entre los actores durante la recreación de la portada de Abbey Road (YouTube/@Good-Hang-with-Amy-Poehler)

En referencia a Aaron Taylor-Johnson, quien interpretó a Lennon y más tarde se casó con la directora Sam Taylor-Johnson, McCartney recordó: “El personaje de John, Aaron, con quien ella se casó después, es más grande que yo en la película”. Y agregó: “Mi personaje es medio enclenque. Más chico que John. John me tira al suelo. Y es como decir: ‘Sam, esto no es verdad’”.

Taylor-Johnson, según recordó McCartney, le respondió: “Es una película, no es un documental”. El músico explicó su reacción: “No me gusta esa explicación”.

También señaló que no podía modificar la película porque ya estaba hecha y describió el contraste que veía en pantalla: “Ahí estaba yo, el pequeño Paul. John, el gran héroe. Y es como decir: ‘¡No! No es verdad’”.

El reclamo sobre las estaturas surgió a partir de una imagen del rodaje que recrea la portada del álbum Abbey Road de 1969 (Foto AP/Richard Drew, archivo)
El reclamo sobre las estaturas surgió a partir de una imagen del rodaje que recrea la portada del álbum Abbey Road de 1969 (Foto AP/Richard Drew, archivo)

Ese antecedente explica el reclamo que trasladó a Mendes. Para McCartney, la diferencia de estatura no era un detalle aislado: era una forma de representación que, según dijo, ya había objetado en una producción anterior sobre la historia del grupo.

Una imagen de Abbey Road llevó el reclamo al nuevo proyecto de Mendes

McCartney contó que el reparto de las próximas películas sobre The Beatles volvió a plantearle la cuestión de la estatura. Al referirse a Paul Mescal, elegido para interpretarlo, señaló: “Es más bajo que el actor que interpreta a John”. Luego recordó una conversación con el director Sam Mendes: “Le dije: ‘Sam, tengo una sola cosa que necesito decirte. Sabés que Paul es un poco más bajo’”.

Los actores del biopic de The Beatles recrearon la famosa portada de “Abbey Road” en Londres
El reclamo sobre las estaturas surgió a partir de una imagen del rodaje que recrea la portada del álbum Abbey Road de 1969 (Instagram/Apple Records)

La situación volvió a surgir cuando Mendes le compartió una imagen del rodaje. “Me mandó una foto de la filmación, y están cruzando el paso peatonal de Abbey Road, y el personaje de Paul es claramente más bajo”, relató McCartney. Ante esa escena, el músico respondió con un mensaje al director: “Sam, ¿más bajo? No hagas esto. Dijiste que no lo harías”.

Paul McCartney sentado ante un micrófono y una taza sobre una mesa, con una planta y un panel de madera al fondo
Paul McCartney recordó su disconformidad con la representación de su figura en la película biográfica Nowhere Boy lanzada en 2009 (YouTube/@Good-Hang-with-Amy-Poehler)

La escena recrea una de las fotografías más asociadas con The Beatles: los cuatro integrantes cruzan la calle frente a los estudios Abbey Road, en una imagen vinculada al álbum publicado en 1969. McCartney advirtió la diferencia de altura en esa secuencia, que forma parte de la historia visual de la banda.

Mendes respondió al mensaje con una explicación sobre la toma. “No, está bien, es solo la forma de caminar”, le dijo el director, según McCartney. El músico añadió que Mendes luego le envió otra foto de la misma escena “en la que estaban a la misma altura”.

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