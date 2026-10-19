Costa Rica agotó su bono demográfico en 2025 y enfrenta nuevos desafíos para sostener las pensiones y la protección social

Costa Rica superó en 2025 el umbral de su bono demográfico, según un estudio del Programa Estado de la Nación que analiza las perspectivas regionales hacia 2030. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

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Costa Rica enfrenta una transformación demográfica que plantea importantes desafíos para su futuro económico y social.

El país superó en 2025 el umbral de su bono demográfico, una etapa caracterizada por una proporción favorable de población en edad de trabajar respecto a los grupos dependientes, lo que obliga a prestar mayor atención al envejecimiento, la sostenibilidad de las pensiones y los sistemas de protección social.

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Así lo revela el estudio Perspectivas de Centroamérica y República Dominicana 2030, elaborado por el Proyecto Estado de la Región del Programa Estado de la Nación, que analiza las condiciones de desarrollo de los países centroamericanos y República Dominicana, así como los principales retos que enfrentarán durante los próximos años.

La investigación examina 36 indicadores sociales, demográficos, económicos, políticos y ambientales, a partir de información correspondiente al período 2000-2024, con proyecciones hasta 2030.

Entre los principales hallazgos destaca que Costa Rica atraviesa una etapa demográfica diferente a la de otros países centroamericanos, debido a que su población está avanzando hacia una estructura con una mayor proporción de adultos mayores.

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Mientras naciones como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice y Guatemala alcanzarían alrededor de 2030 el punto más alto de su ventana de oportunidad demográfica, Costa Rica ya superó ese umbral en 2025.

Panamá llegaría a esa etapa alrededor de 2030, mientras República Dominicana mantendría su bono demográfico hasta aproximadamente 2040.

Esta diferencia representa un desafío para el país, pues la transición hacia una población más envejecida incrementa la importancia de garantizar sistemas de pensiones sostenibles, servicios de cuidados y mecanismos de protección social adecuados.

Envejecimiento obliga a replantear las prioridades nacionales

El informe destaca que la evolución demográfica debe considerarse al momento de establecer políticas públicas relacionadas con empleo, desarrollo económico y bienestar social.

Durante la etapa del bono demográfico, una mayor proporción de personas en edad laboral puede representar una oportunidad para aumentar la producción, fortalecer el capital humano y ampliar los recursos disponibles para financiar los servicios públicos.

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Sin embargo, cuando esa ventana de oportunidad comienza a cerrarse, las necesidades de la población cambian y adquieren mayor relevancia los sistemas destinados a atender a las personas adultas mayores.

En el caso de Costa Rica, el estudio identifica la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, el cuidado y la protección social como aspectos que requieren especial atención.

Este escenario también plantea la importancia de mantener condiciones que favorezcan la participación laboral y la generación de ingresos, debido a su relación con el financiamiento de los programas sociales.

Los investigadores señalan que las diferentes dimensiones del desarrollo están conectadas, por lo que los cambios demográficos pueden tener consecuencias económicas y sociales.

El envejecimiento de la población costarricense plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad de las pensiones, los sistemas de cuidados y la protección social durante los próximos años.

Costa Rica lidera la inversión educativa en Centroamérica

Aunque el análisis identifica desafíos importantes, también reconoce avances de Costa Rica respecto a otros países de la región.

Uno de ellos corresponde a la inversión pública en educación por habitante, rubro en el que el país ocupa la primera posición centroamericana según los resultados de la investigación.

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El contraste es especialmente marcado frente a Nicaragua, que en 2023 registró una inversión educativa de apenas 77,1 dólares anuales por habitante, la más baja de los países estudiados.

Según las proyecciones, si las tendencias permanecieran sin cambios, Nicaragua necesitaría más de cuatro siglos para alcanzar el nivel de inversión educativa por persona que actualmente registra Costa Rica.

Asimismo, le tomaría más de un siglo y medio llegar al promedio latinoamericano de inversión en educación.

El estudio también señala que Costa Rica, Panamá y República Dominicana lograron aumentar su inversión social por habitante durante los últimos 23 años, a diferencia de otras naciones que mantienen importantes rezagos.

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No obstante, los investigadores advierten que la región todavía enfrenta limitaciones para ampliar la cobertura y calidad de servicios como educación, salud y protección social, particularmente entre los sectores de menores ingresos.

La investigación evidencia que las diferencias entre los países no solo se reflejan en sus resultados económicos, sino también en la capacidad de destinar recursos públicos a servicios fundamentales para el desarrollo humano.

Costa Rica se mantiene como el país de Centroamérica que registra la mayor inversión en educación por habitante, de acuerdo con el análisis regional. Cortesía: INTEL

País destaca por crecimiento económico y recuperación de bosques

En materia económica, Costa Rica figura entre las naciones de la región que experimentaron un aumento considerable de su producción por habitante durante el presente siglo.

El estudio señala que Costa Rica, Panamá y República Dominicana multiplicaron entre 1,9 y 2,5 veces su producto interno bruto (PIB) real per cápita desde comienzos de siglo.

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Este desempeño contrasta con el de países del centro y norte de Centroamérica, que registraron crecimientos más modestos y mantienen importantes diferencias de ingresos.

En términos generales, Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un crecimiento económico promedio anual de 2,7% durante el período analizado, superior al 1,2% registrado por el resto de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, la investigación enfatiza que la expansión económica no ha sido uniforme y que varios países necesitarían décadas para reducir sus brechas.

Otro de los resultados favorables para Costa Rica aparece en materia ambiental, especialmente en la recuperación de la cobertura forestal.

Mientras Belice, Panamá y Honduras registraron reducciones de sus territorios cubiertos por bosques desde el año 2000, Costa Rica y República Dominicana consiguieron ampliarlos.

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De mantenerse las tendencias observadas, ambas naciones serían las únicas de la región que llegarían a 2030 con una cobertura forestal superior a la registrada en 2024.

No obstante, el panorama ambiental regional presenta desafíos importantes, pues la disponibilidad de agua dulce por habitante disminuiría en todos los países hacia 2030.

Además, se proyecta un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el transporte como uno de los principales sectores que requieren atención.

El informe proyecta que Costa Rica y República Dominicana serían los únicos países de la región que aumentarían su cobertura forestal entre 2024 y 2030, si continúan las tendencias actuales.

Estudio advierte posibles retrocesos en libertad de prensa

Uno de los capítulos más relevantes del informe examina las condiciones democráticas de Centroamérica y las perspectivas de sus instituciones políticas hacia 2030.

Los investigadores alertan sobre tendencias que podrían debilitar los mecanismos de control, la rendición de cuentas y la protección de derechos y libertades en diferentes países.

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Aunque Costa Rica continúa siendo una referencia regional en materia democrática, las proyecciones también identifican riesgos para sus indicadores de libertad de prensa.

Según el estudio, Costa Rica y Panamá podrían registrar disminuciones respecto a sus niveles actuales si se mantienen las tendencias analizadas.

La situación proyectada es todavía más crítica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde los indicadores de libertad de prensa se acercarían a niveles mínimos o prácticamente nulos hacia 2030.

El análisis también estima que Guatemala y República Dominicana necesitarían entre 78 y 96 años, respectivamente, para alcanzar el estándar democrático actual de Costa Rica, si las trayectorias observadas se mantuvieran.

En el caso de El Salvador y Nicaragua, los investigadores indican que no es posible proyectar una convergencia debido al comportamiento registrado durante las últimas décadas.

Estas estimaciones no representan resultados inevitables, sino escenarios construidos a partir de las tendencias históricas y del desempeño de los indicadores examinados.