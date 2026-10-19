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Lizy Tagliani sacó a la luz frente a todos las internas de MasterChef Celebrity: “Hay quilombos en el grupo”

La humorista se despachó en pleno programa contando los conflictos en WhatsApp entre los concursantes, las peleas que hubo y hasta un inconveniente que se desató en el debut

La conductora se despachó en pleno programa contando los conflictos en WhatsApp entre los concursantes, las peleas que hubo y hasta un conflicto que se desató en el debut (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Durante la gala de última chance en MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes expusieron al aire los roces que surgieron en el grupo de WhatsApp del programa. Lizy Tagliani hizo público el conflicto en pleno programa y Wanda Nara quiso saber todos los detalles. El principal motivo fue una invitación de Luck Ra a su casa para ver el debut del ciclo, a la que finalmente no asistió ningún compañero.

El episodio arrancó cuando Lizy alertó a la conductora del reality culinario sobre las tensiones entre los concursantes. “Wanda, hay quilombos en el grupo”, dijo antes de contar que el cantante había convocado al resto del elenco a su casa para seguir el programa.

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Los conflictos en el grupo de WhatsApp del programa ya habían tomado estado público en las semanas posteriores al inicio del programa, según versiones difundidas por ciclos de espectáculos. El desplante al cuartetero fue uno de los episodios que se conocieron: el cantante habría invitado a sus compañeros a ver el estreno y compartir un asado, pero la convocatoria, realizada sobre la hora, no tuvo asistentes ni respuestas en el chat.

masterchef celebrity
Participantes y jurados de la edición actual de MasterChef Celebrity

La salida de Hernán Coronel, líder de Mala Fama, también sumó tensión al grupo de participantes. En una entrevista con SQP (América TV), el cantante confirmó que dejó el chat porque sus publicaciones no recibían respuesta. “Me fui porque yo mucho no interactuaba y por ahí subía alguna invitación, algún video y casi nadie me daba bola”, explicó.

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El cantante contó que compartía invitaciones a sus shows, videos musicales y contenidos ligados a canciones de la década de 1980. Según relató, mientras sus posteos quedaban sin reacciones, otros mensajes del grupo sí eran celebrados. “Ni un corazoncito, un dedito me ponían. Entonces ya fue, me rajé”, afirmó.

El músico también cuestionó la circulación de videos cotidianos, como preparaciones de cocina, a los que describió en tono de broma como “íntimos”. Aunque algunos compañeros le pidieron que volviera al grupo, aseguró que no tenía intención de regresar.

Luck Ra quedó en el medio de un conflicto cuando invitó a todos los participantes de MasterChef Celebrity a ver en su casa el debut, pero nadie asistió
Luck Ra quedó en el medio de un conflicto cuando invitó a todos los participantes de MasterChef Celebrity a ver en su casa el debut, pero nadie asistió

Pablo Giralt también fue señalado por su actividad en el chat. Yanina Latorre sostuvo en SQP que el periodista era uno de los participantes más activos, con saludos, fotos de comidas y videos de sus preparaciones. Pía Shaw añadió que Giralt integraba el grupo de cuatro administradores y que algunos concursantes habrían mostrado fastidio ante la frecuencia de sus mensajes motivadores.

Ante la consulta de Wanda, Edith Hermida explicó que la propuesta se hizo el mismo día de la emisión y que la mayoría ya tenía otros compromisos. “Yo le avisé. Yo me moría de ganas de conocer la casa de Luck Ra”, sostuvo la conductora de Bendita.

Otros participantes coincidieron con esa versión. China Ansa señaló que el aviso llegó con apenas una hora de anticipación, mientras que Marta Fort cuestionó el horario elegido para organizar un asado: “Invitó a las ocho de la noche y la gente tiene otros planes”.

Un hombre vestido con traje negro sonríe frente a un panel negro con logotipos de MasterChef Celebrity y HBO Max
Pablo Giralt tuvo una pelea con China Ansa (Telefe)

Sebastián Presta afirmó que el encuentro se organizó sobre la hora. Diego Ramos, en cambio, aseguró que respondió que asistiría, aunque no obtuvo confirmación del resto. “Yo fui el único que dije: ‘Ay, yo voy’. Pero nadie me contestó”, expresó.

La conversación también incluyó referencias a otros conflictos dentro del chat grupal. Además, la humorista mencionó que Pablo Giralt se habría angustiado por las discusiones. Según Lizy Tagliani, el periodista tuvo un cruce con La China, quien habría considerado que sus mensajes eran insistentes.

La conductora intentó poner en contexto la situación al remarcar que los desacuerdos aparecieron pocas semanas después del comienzo de la competencia. China Ansa pidió bajar el tono de la discusión y sostuvo que los integrantes tenían otros asuntos que atender además de responder los mensajes del grupo.

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