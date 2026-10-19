Michael Douglas contó cómo el cáncer cambió sus prioridades y recordó los momentos que marcaron su carrera

Michael Douglas repasó los hitos de su trayectoria cinematográfica durante su participación en el podcast de Joe Rogan (YouTube/@joerogan)

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En The Joe Rogan Experience, el podcast conducido por Joe Rogan, la conversación con Michael Douglas comenzó con un elogio a Falling Down. “He sido admirador suyo durante mucho tiempo”, le dijo el entrevistador antes de recordar una de las escenas de la película.

A partir de allí, el actor y productor recorrió momentos de su carrera, desde la adaptación de Atrapado sin salida hasta las reacciones que provocaron Un día de furia, Wall Street y Atracción fatal.

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Salud, vínculos y prioridades personales

Douglas recordó que atravesó un cáncer en estadio cuatro unos 16 años antes de la entrevista. “No parecía bueno”, dijo sobre aquel diagnóstico, que, según explicó, modificó el orden de sus prioridades.

El actor superó un cáncer en estadio cuatro diagnosticado dieciséis años antes de la entrevista, lo cual transformó sus prioridades personales (REUTERS/Eric Gaillard)

El actor señaló que varias amistades se habían distanciado durante el tratamiento porque no sabían cómo acompañarlo. “No sabían si venían a despedirse o a acompañarme”, resumió sobre las reacciones de su entorno.

Douglas destacó el apoyo de Shane Salerno, guionista con quien había trabajado años atrás y que le envió mensajes de aliento durante su tratamiento. Según recordó el actor, esas palabras le transmitían confianza en su recuperación: “Podés hacerlo”.

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La producción de “Atrapado sin salida”

La charla se detuvo en Atrapado sin salida, la primera película que Douglas produjo. El intérprete relató que su padre, Kirk Douglas, había adquirido los derechos de la novela de Ken Kesey e intentó llevarla al cine durante años.

Michael Douglas produjo One Flew Over the Cuckoo's Nest junto a Saul Zaentz tras obtener los derechos cinematográficos de manos de su padre (Richard Shotwell/Invision/AP)

Cuando supo que Kirk consideraba vender el proyecto, Douglas le pidió una última oportunidad para llevarlo al cine. “Te daré un año”, recordó que le respondió su padre. Luego se asoció con Saul Zaentz y avanzó con la adaptación, aunque más adelante debió afrontar una decisión clave para definir el reparto.

El director Miloš Forman y Zaentz consideraron que Kirk Douglas ya no era adecuado para interpretar a Randle P. McMurphy. Douglas debió comunicárselo: “Papá, no va a suceder”. Más tarde, Kirk vio la versión final y le dijo: “Es una gran película”.

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“Un día de furia” y “Wall Street”, dos películas y sus reacciones

Rogan definió Un día de furia como una de sus películas favoritas y evocó una escena en la que el personaje de Douglas cuestionaba una obra vial. El actor sostuvo que, tres décadas después del estreno, el relato todavía tenía puntos de contacto con preocupaciones contemporáneas.

Una escena de "Un día de furia" en una tienda provocó el reclamo de una asociación de comerciantes coreanos tras el estreno de la película (20th Century Fox)

“También era una de mis favoritas, esa clase de comedia oscura”, dijo Douglas sobre la película. Luego explicó qué le resultaba inquietante de esa vigencia: “Encajaba con la actualidad”. El comentario se refería a la frustración del personaje central y a su conflicto con el entorno.

Douglas también relató que una escena ambientada en una tienda coreana provocó reclamos de una asociación de comerciantes. Semanas más tarde, entró en su comercio habitual de Nueva York y vio a los empleados con insignias de caras sonrientes. Interpretó ese gesto como una señal de que la película había trascendido la discusión inicial.

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El entrevistado comparó esa recepción con la de Gordon Gekko, el personaje que interpretó en Wall Street. Douglas recordó que algunos corredores de bolsa lo trataban como una figura digna de admiración, aunque él lo consideraba el villano. “¿De qué hablan? Yo era el villano”, les respondía, según contó.

Varios corredores de bolsa elogiaban el estilo de Gordon Gekko en Wall Street a pesar de que el personaje encarnaba al villano de la historia

Esa reacción le mostró que parte del público se quedaba con la apariencia del personaje antes que con su conducta. “Les gustaban el estilo y la ropa; la moral no importaba”, explicó Douglas al describir la admiración que Gekko despertaba entre algunos hombres de Wall Street.

El desenlace de “Atracción fatal”

Otro tramo se centró en Atracción fatal. Douglas admitió que el equipo dudó antes de elegir a Glenn Close para interpretar a Alex Forrest, aunque la actriz aceptó hacer una prueba. Después de verla, el productor reconoció el error: “Qué equivocados estábamos”.

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El equipo de Fatal Attraction modificó la escena final del filme debido al rechazo que la audiencia de prueba manifestó ante el suicidio de Alex Forrest

El desenlace cambió después de las funciones de prueba. En la versión inicial, el personaje de Close se quitaba la vida y dejaba indicios que comprometían al personaje de Douglas. El público rechazó esa resolución y, según el actor, expresó una demanda directa: “No, mátenla”.

Close se resistió a filmar una nueva escena porque consideraba que aquel final era coherente con el personaje. “Así es como funciona todo”, sostuvo. Douglas la convenció con una comparación teatral: “Si esto fuera una obra que se prueba fuera de la ciudad, nos dirían que hay que cambiarlo”.