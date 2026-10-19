El Salvador

Mayteé Iraheta: la apuesta femenina de ARENA para disputar la Presidencia salvadoreña en 2027

La postulación reúne una trayectoria parlamentaria y una apuesta partidaria durante los próximos meses, mientras la organización prepara su estrategia frente al oficialismo

Mayteé Gabriela Iraheta encabeza la fórmula presidencial de ARENA junto a Verónica Henríquez para las elecciones de 2027 en El Salvador. /(Foto cortesía)
Mayteé Gabriela Iraheta encabeza la fórmula presidencial de ARENA junto a Verónica Henríquez para las elecciones de 2027 en El Salvador. /(Foto cortesía)
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Mayteé Gabriela Iraheta Escalante encabeza la fórmula presidencial de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para las elecciones del 28 de febrero de 2027, junto con Verónica Henríquez como candidata a la Vicepresidencia.

La exdiputada por Sonsonate será la primera mujer postulada por el partido para la Presidencia y, según sostiene la propia dirigente, integrará la primera fórmula presidencial compuesta por dos mujeres en El Salvador.

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La nominación ubica a Iraheta como una de las figuras que ARENA buscará proyectar en su intento de recuperar espacio frente al oficialismo. El presidente del partido, Carlos García Saade, presentó la candidatura y definió a ambas aspirantes como dirigentes con experiencia política.

La fórmula también representa una apuesta por renovar el perfil público de una organización que perdió peso institucional en los últimos años.

Iraheta nació en Sonsonate y construyó allí buena parte de su identidad política. Es abogada, comunicadora y madre. Antes de ingresar a la Asamblea Legislativa, trabajó en radio y televisión. En una entrevista radial el pasado 7 de septiembre, relató que comenzó su exposición pública a los 19 años y que luego llegó al Congreso como diputada propietaria por Sonsonate, cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2021.

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La exlegisladora llegó a la Asamblea Legislativa a los 26 años. Ella afirma que fue la mujer más joven en obtener un curul en ese momento. Durante su carrera parlamentaria vinculó su imagen con asuntos de niñez, desarrollo local, agricultura, turismo, economía y medio ambiente.

La aspirante se desempeñó como diputada por Sonsonate durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2021./ (ARENA)
La aspirante se desempeñó como diputada por Sonsonate durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2021./ (ARENA)

Su actividad legislativa incluyó participación en comisiones relacionadas con familia, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, economía y cambio climático. Iraheta reivindica una reforma al Código Municipal orientada a crear unidades de atención para niños, niñas y adolescentes en las alcaldías. También promovió el turismo en Sonsonate bajo la marca “Sonsonate, todo está cerca”, una de las referencias que ahora conecta con su discurso de desarrollo territorial.

La candidata combina esa trayectoria con un perfil comunicacional. Ha dicho que su experiencia en medios y en certámenes de belleza provocó cuestionamientos sobre su capacidad política. En respuesta, plantea que esas experiencias no deberían invalidar su formación jurídica ni sus estudios en gestión pública y seguridad nacional.

En sus primeras intervenciones como candidata, Iraheta evitó desconocer los resultados que una parte de la población atribuye al gobierno de Nayib Bukele en materia de seguridad. Su posición busca mantener esos avances, aunque con un marco institucional distinto.

Estoy realmente comprometida en proteger la seguridad y la paz de la que ya gozamos”, afirmó. La dirigente propone reemplazar la lógica excepcional por una política permanente que asegure que los delincuentes cumplan sus condenas, con respeto de los derechos y garantías constitucionales. También ha planteado fortalecer a la Fiscalía, los juzgados especializados y las unidades de investigación policial.

La exlegisladora promovió durante su gestión parlamentaria una reforma al Código Municipal para crear unidades de atención a la infancia en las alcaldías./ (ARENA)
La exlegisladora promovió durante su gestión parlamentaria una reforma al Código Municipal para crear unidades de atención a la infancia en las alcaldías./ (ARENA)

Su discurso incorpora críticas a la falta de transparencia estatal, al endeudamiento y a la concentración de poder. En ese sentido, presenta su candidatura como una alternativa para recuperar el equilibrio entre los órganos del Estado y ampliar la fiscalización pública.

Las sanciones que pesan sobre su trayectoria

El principal flanco de Iraheta está en sus antecedentes éticos y electorales. En 2017, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) la sancionó por intervenir en la contratación de su hermana como asistente técnica en la Asamblea Legislativa.

La resolución determinó que la entonces diputada incumplió su deber de excusarse de participar en asuntos donde existiera un conflicto de interés con familiares. El TEG impuso una multa de USD 1,006.80.

Iraheta reconoció el hecho y señaló que su hermana trabajó tres meses en el Legislativo. “Cometí un error. Pagué la multa y se acabó la historia”, declaró a Diario El Mundo.

La fórmula con Henríquez será el eje de la campaña de ARENA en los próximos meses. Su desafío será sostener la promesa de renovación partidaria, detallar su propuesta de seguridad y responder por los antecedentes que sus adversarios previsiblemente colocarán en el centro de la contienda.

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