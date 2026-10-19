“Todo sigue en pie, vamos para adelante”: el arzobispo de Luján ratificó el viaje del Papa León a la Argentina

El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig confirmó que continúan los preparativos para recibir al Papa León XIV

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El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, confirmó que se mantiene en pie la visita del Papa al país y aseguró que la organización trabaja para recibirlo entre los días 8 y 11 de noviembre, con una actividad prevista en la ciudad bonaerense el último día de la gira.

“Todo sigue en pie. Vamos para adelante”, afirmó Scheinig durante una entrevista a Radio Mitre, al ser consultado por el estado de los preparativos luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice.

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El arzobispo indicó que la Iglesia local no recibió instrucciones para modificar el cronograma. “A nosotros no nos dijeron: ‘Bueno, bajen esto’. Seguimos trabajando y preparando todo para recibirlo del ocho al once, acá en Luján el once”, sostuvo.

Scheinig señaló que la organización se concentra en garantizar el ingreso y la salida de los asistentes ante una convocatoria que podría ser masiva. “Nos sentimos muy responsables de recibir. Creemos que va a venir mucha gente”, explicó.

El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheining

El arzobispo evitó fijar una estimación de público, aunque admitió que la situación de salud del Papa puede aumentar la expectativa por su llegada. “Que la gente llegue bien y se vaya bien también”, remarcó al describir las prioridades logísticas para la jornada en Luján.

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En este sentido, Scheinig respondió que la figura del pontífice despierta una adhesión difícil de medir y vinculó esa respuesta con la necesidad de referentes espirituales.

“Cómo repercute la figura de un líder espiritual en la vida de las personas es un misterio también”, dijo. A la vez, recomendó que quienes asistan tengan paciencia frente a la magnitud que podría alcanzar la movilización.

El arzobispo también se refirió a la aparición pública del Papa durante el Ángelus, pocos días después de la cirugía. Y describió como “asombrosa” su recuperación y asoció su actitud con la convicción con la que ejerce su misión religiosa.

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“El Papa está enfocado en entregar su vida”, expresó Scheinig. Según consideró, una vocación profunda puede aportar fortaleza para atravesar circunstancias de salud complejas, aunque aclaró que cada caso requiere explicaciones médicas particulares.

El Papa León XIV reapareció este domingo en el Vaticano para encabezar el rezo del Ángelus, pocos días después de la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón a raíz de un adenocarcinoma. Ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro, agradeció las oraciones recibidas durante su internación y aseguró que retomará sus obligaciones de forma progresiva.

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La Basílica de Luján, donde estará el Papa León XIV el próximo 11 de noviembre (REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro)

“Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, expresó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico. También afirmó que, tras superar una “fase delicada”, volverá gradualmente a sus actividades. Los asistentes lo recibieron con una ovación y destacaron la rapidez de su retorno a la vida pública.

León XIV recibió el alta el sábado, antes de completar la semana de internación que estaba prevista en el hospital Gemelli de Roma. La cirugía se realizó el martes 13 de octubre, luego de que el propio Papa informara que debía ser intervenido por un nódulo pulmonar. Los médicos aguardan ahora los estudios histológicos, moleculares y genéticos para determinar si requerirá tratamientos posteriores, como quimioterapia, inmunoterapia o terapia dirigida.

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El regreso del Papa coincide con los preparativos de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. El cirujano Stefano Margaritora sostuvo que no existen impedimentos clínicos para que realice la gira y estimó que su recuperación completa podría demandar unos diez días más.