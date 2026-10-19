Chris Hemsworth confirmó que Extraction 3 se está filmando en Tailandia y mostró su entrenamiento para las escenas de combate

Chris Hemsworth confirmó que la filmación de Extraction 3 se realiza en Tailandia

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Entre golpes sobre manoplas y patadas ensayadas en un cuadrilátero de Tailandia, Chris Hemsworth confirmó que filma Extraction 3 y mostró parte de la preparación para las escenas de combate con las que volverá a interpretar al mercenario Tyler Rake.

Los videos publicados por el actor lo muestran en un cuadrilátero, practicando golpes sobre manoplas y patadas junto al entrenador Jack Boonsanong, mientras avanza el rodaje de la tercera película de la serie de acción.

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La publicación aporta una actualización puntual sobre el proyecto para el que Netflix había anunciado el regreso de Hemsworth, Idris Elba y Golshifteh Farahani. La plataforma también informó que Sam Hargrave dirigirá la película, aunque todavía no dio a conocer la trama ni una fecha de estreno.

El actor ensayó combinaciones de golpes y patadas en un cuadrilátero junto al entrenador Jack Boonsanong

Según publicó Men’s Health, Hemsworth compartió seis videos de práctica y explicó que se encuentra filmando en Tailandia. Las imágenes no adelantan una escena ni revelan aspectos de la historia, pero confirman que el actor trabaja en el país asiático durante el rodaje.

La novedad de los videos está en ese dato. Luego del anuncio oficial sobre el elenco y la dirección, el mensaje del protagonista ubica a Extraction 3 en plena filmación y ofrece una referencia pública sobre su preparación para volver a encarnar a Tyler Rake.

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El mensaje de Hemsworth sitúa el rodaje de la tercera película en Tailandia

“Estoy filmando Extraction 3 en Tailandia y he tenido la suerte de entrenar golpes con manoplas junto a mi buen amigo Jack Boonsanong”, escribió Chris Hemsworth en la publicación. Al final del mensaje, agradeció al entrenador.

Netflix ratificó la participación de Idris Elba y Golshifteh Farahani en el elenco de la saga (Instagram/@chrishemsworth)

Los videos muestran ejercicios con combinaciones de puños, patadas y movimientos dentro de un cuadrilátero.

Boonsanong sostiene las manoplas durante parte de la práctica, mientras Hemsworth alterna golpes y trabajo de piernas. El contenido no indica a qué personaje o a qué secuencia responde cada ejercicio.

La publicación permite distinguir dos datos. El primero es que el actor se entrena con Boonsanong durante su estadía en Tailandia. El segundo es que Hemsworth afirma de forma directa que filma la nueva entrega.

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Durante unas vacaciones en Costa Rica en julio, Hemsworth había compartido una rutina de cuerpo completo con 17 ejercicios, una pesa rusa y bandas de resistencia.

Hemsworth compartió una rutina de cuerpo completo durante sus vacaciones en Costa Rica en julio

Ese antecedente muestra una preparación previa a la difusión de las imágenes de combate desde Tailandia, pero no permite afirmar que ambas rutinas formen parte de un mismo plan elaborado para la película.

Netflix anunció el regreso de Hemsworth, Idris Elba y Golshifteh Farahani

La confirmación de que el rodaje continúa se suma a la información que Netflix difundió en abril sobre Extraction 3. En ese anuncio, la plataforma comunicó que Hemsworth volverá a ser Tyler Rake y que Elba y Farahani regresarán a la serie.

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Sam Hargrave asumió la dirección de la tercera entrega tras liderar las dos películas anteriores (YouTube/@Netflix)

Netflix también anunció el retorno de Sam Hargrave como director. Hargrave dirigió las dos películas anteriores y la tercera entrega será producida por AGBO, la compañía liderada por Anthony y Joe Russo, de acuerdo con la información de la plataforma.

El anuncio oficial mantiene en reserva el argumento de la nueva película y no establece una fecha de lanzamiento. Por eso, los videos difundidos por Hemsworth no permiten anticipar el conflicto de Rake ni determinar si los ejercicios practicados en Tailandia formarán parte de una escena concreta.

La información disponible permite establecer que la filmación está en marcha y que el protagonista se encuentra en uno de los lugares elegidos para el rodaje. Fuera de esos datos, Netflix no comunicó detalles sobre el desarrollo de la historia ni sobre las próximas etapas de la producción.

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La compañía AGBO, fundada por Anthony y Joe Russo, encabeza la producción del largometraje (YouTube/@Netflix)

Las imágenes muestran una práctica de combate, no un adelanto de la película

El entrenamiento que aparece en los videos combina golpes de puño, patadas y desplazamientos. Hemsworth practica esos movimientos sobre las manoplas que sostiene Boonsanong.

Las imágenes muestran su trabajo físico, pero no son un adelanto oficial ni confirman el contenido de una secuencia.

Esa diferencia permite ubicar el alcance de la novedad. El hecho confirmado es que Extraction 3 se filma y que Hemsworth prepara movimientos de combate durante su estadía en Tailandia.

Cualquier relación más precisa entre los ejercicios y la historia requeriría información de Netflix, del director o del equipo de producción.

Men’s Health México y Latinoamérica difundió detalles sobre los seis videos de práctica publicados por el protagonista (Instagram/@chrishemsworth)

Por ahora, el anuncio de abril y el mensaje difundido desde Tailandia delimitan lo conocido sobre la nueva entrega.

Hemsworth, Elba y Farahani integran el elenco confirmado, Hargrave dirige la película y el protagonista informó que el rodaje continúa. Netflix no comunicó todavía la fecha de estreno ni nuevos datos sobre el argumento.

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