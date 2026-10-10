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Ryan Reynolds exigió a Sony que defendiera a Blake Lively durante la crisis de “It Ends With Us”: “Deberían protegerla”

Mensajes del actor revelados en documentos judiciales muestran cómo reaccionó ante las críticas que recibió su esposa durante la promoción de la película

Los mensajes privados de Reynolds revelan su enojo con el estudio por la falta de una respuesta contundente ante los cuestionamientos contra su esposa (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Los mensajes privados de Reynolds revelan su enojo con el estudio por la falta de una respuesta contundente ante los cuestionamientos contra su esposa (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
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Ryan Reynolds exigió a Sony Pictures que defendiera públicamente a Blake Lively cuando la actriz enfrentaba una fuerte reacción negativa por la promoción de It Ends With Us. Los mensajes privados del actor, revelados en documentos judiciales, muestran su frustración con el estudio y su insistencia en que respondiera a lo que él consideraba una campaña coordinada para perjudicar la imagen de su esposa.

Según publicó Page Six el pasado 9 de octubre de 2026, los documentos relacionados con la disputa legal entre Lively y Justin Baldoni incluyen conversaciones que Reynolds mantuvo en agosto de 2024 con Warren Zavala, un agente de talentos. En ellas, el protagonista de Deadpool instó a que Sony adoptara una postura pública más firme frente a las críticas que recibía la actriz durante la campaña promocional de la película.

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En ese entonces, Lively era cuestionada por su forma de promocionar el filme cuya historia estaba centrada en la violencia doméstica y el abuso emocional. Mientras algunos espectadores consideraban que su tono era demasiado ligero para abordar esos temas, otros la acusaban de aprovechar las entrevistas para promocionar sus propios negocios, entre ellos su marca de cuidado capilar y su línea de bebidas.

Por ejemplo, se viralizó negativamente la invitación que hizo a las salas: “Reúne a tus amigos, ponte prendas con flores y ve a verla”.

Romper el círculo - Colleen Hoover
La promoción de It Ends With Us generó críticas contra Blake Lively por el tono de sus entrevistas sobre una película centrada en la violencia doméstica.(Photo by Guy Aroch for Sony Pictures)

Al mismo tiempo, comenzaron a circular informaciones sobre un supuesto conflicto entre Lively y Baldoni, director y coprotagonista del filme. Los reportes sobre presuntas conductas inapropiadas en el set y las versiones sobre las tensiones entre ambos alimentaron la atención mediática.

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Los mensajes de Ryan Reynolds a Sony Pictures

En una conversación del 17 de agosto de 2024, Reynolds reprochó que Sony no saliera públicamente en defensa de su esposa. El actor consideraba que el estudio debía presentar las críticas como parte de una estrategia organizada para perjudicarla, en lugar de mantenerse al margen.

“¡Tienen que plantearlo de la manera correcta! Esto no es difícil”, escribió, según los mensajes obtenidos por Page Six. “La frase tiene que empezar con… Parece que están intentando encontrar un punto intermedio. Simplemente tienen que ir directamente al grano”.

En otro mensaje, el protagonista de Deadpool calificó de “imperdonable” la manera en que, a su juicio, la compañía había dejado desprotegida a Lively. El actor aseguró que incluso había redactado una declaración para que el estudio la publicara, aunque el texto nunca salió a la luz.

El actor de Deadpool llegó a redactar una declaración para Sony con la intención de que la compañía respaldara a Lively, aunque el texto nunca se publicó (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor de Deadpool llegó a redactar una declaración para Sony con la intención de que la compañía respaldara a Lively, aunque el texto nunca se publicó (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Esto debe abordarse de inmediato. Es lo más perturbador que he visto en esta industria”, escribió. En otro pasaje, reclamó: “Sony tiene que dar un paso al frente de verdad. ¡BASTA YA!”

Reynolds también acusó a la compañía de no actuar con suficiente determinación y sostuvo que Baldoni debía comprender que todo un estudio conocía lo que, según él, estaba ocurriendo. Cuando Zavala le explicó que Sony intentaba protegerse ante posibles consecuencias legales y de reputación, el actor respondió que la situación había llegado a un punto crítico.

Los mensajes también revelan la preocupación de Reynolds por el costo personal que la promoción había supuesto para su esposa. En una conversación del 9 de agosto, afirmó que estaba “sumamente frustrado” por los ataques que veía en internet. Le parecía injusto pues Lively había dormido poco y se había perdido numerosos momentos con sus hijos para sacar adelante la película.

“Deberían proteger a B”, escribió, en referencia a Blake. Además, sostuvo que la actriz “bajo ninguna circunstancia debería tener que limpiar este desastre (...)”.

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El actor expresó su frustración por el desgaste que, según él, había sufrido su esposa durante la producción y promoción de la película. (Crédito: Columbia Pictures)

Cómo terminó la disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni

En diciembre de 2024, Lively acusó formalmente a Baldoni de acoso sexual y de participar en una campaña para dañar su reputación. El conflicto derivó en demandas y contrademandas, mientras el actor y director negó las acusaciones y sostuvo que las diferencias entre ambos se debían a desacuerdos creativos.

Sony finalmente publicó una declaración de respaldo a Lively en diciembre de 2024. “Reiteramos plena y firmemente ese apoyo hoy”, afirmó un portavoz de Sony Pictures Entertainment. El estudio también condenó los ataques contra la reputación de la actriz y señaló que no tenían cabida en la industria ni en una sociedad civilizada.

La batalla judicial tuvo varios giros. En abril de 2026, un tribunal desestimó 10 de las 13 reclamaciones de Lively, incluida la de acoso sexual, por motivos jurisdiccionales. Las reclamaciones restantes se resolvieron mediante un acuerdo extrajudicial en mayo, dos semanas antes del juicio previsto. Ninguna de las partes recibió dinero como parte del acuerdo.

Justin Baldoni - Blake Lively
Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo extrajudicial en mayo de 2026 (REUTERS)

Después, Lively solicitó a Baldoni más de USD 7,4 millones en honorarios legales y otros USD 539.514 por gastos del litigio. En agosto, el tribunal le concedió USD 400.000, una cantidad muy inferior a la solicitada.

La disputa también tuvo consecuencias en el entorno profesional de la actriz. En septiembre de 2026, Page Six informó que Lively había prescindido de su publicista de larga trayectoria, Leslie Sloane, y contratado a Kelly Bush Novak, conocida por representar a Lady Gaga.

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