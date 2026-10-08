La transformación a la que se sometió Tom Cruise para interpretar a Digger

Tom Cruise interpreta al magnate Digger Rockwell en la comedia negra satírica dirigida por Alejandro G. Iñárritu (Warner Bros.)

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La imagen de Tom Cruise como héroe de acción quedó al margen en Digger, la película de Alejandro G. Iñárritu en la que interpreta a Digger Rockwell. El personaje es un magnate vinculado a un desastre ambiental y exigió una caracterización que lo alejara de la apariencia asociada al agente Ethan Hunt.

El cambio físico formó parte de la preparación previa al rodaje. Las prótesis de maquillaje modificaron el rostro y la silueta de Cruise, quien optó por usarlas durante gran parte de los ensayos en los estudios Pinewood, con el objetivo de afianzar la presencia del personaje antes de filmar.

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El maquillaje redefinió la apariencia de Tom Cruise

La trama de Digger sitúa a Digger Rockwell al frente de una crisis ecológica de la que es responsable. La película adopta el tono de una comedia negra satírica, un registro que requería apartar al personaje de los códigos visuales con los que el público identifica a la franquicia Misión Imposible.

Iñárritu explicó que su intención era convertir a Cruise en alguien cercano, “alguien que pudiera ser tu tío”, según recogió SensaCine. El cineasta señaló que las piezas protésicas sorprendieron primero al actor, que después aceptó incorporarlas a su trabajo.

El responsable de la transformación fue Kazu Hiro, especialista en maquillaje protésico. Una de las piezas fue una papada artificial que resultó decisiva para la apariencia de Rockwell. La propuesta no buscaba hacer irreconocible a Cruise, sino establecer una distancia concreta con el héroe atlético que ha interpretado en los últimos años.

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La trayectoria reciente de Cruise se concentró en producciones de gran escala. Desde 2011 encabezó varias entregas de Misión Imposible y participó en títulos como Al filo del mañana (2014), La momia (2017) y Top Gun: Maverick (2022). Por ese recorrido, Digger Rockwell supone un cambio visible de registro dentro de su filmografía.

El equipo redujo el proceso de caracterización de seis horas a menos de una mediante ensayos cronometrados (Captura/IMDb)

La preparación de las prótesis pasó de seis horas a menos de una

La aplicación inicial de la caracterización demandaba seis horas de maquillaje. Cruise contó en el pódcast New Heights que ese tiempo reducía de forma considerable sus períodos de descanso entre las actividades de la producción. Por ello, propuso al equipo reducir el proceso a menos de una hora.

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El actor organizó ensayos con cronómetro para cada una de las piezas y repitió los procedimientos de colocación. Según su relato, el equipo dudaba de que pudiera alcanzarse esa meta, pero la práctica permitió acortar el tiempo sin alterar el resultado visual.

Durante las semanas de preparación en Pinewood, Cruise llevó con frecuencia el maquillaje completo. Iñárritu afirmó que el equipo terminó por acostumbrarse más a Digger que al actor sin caracterizar y que resultaba extraño encontrarlo fuera de esa apariencia. Esa rutina le permitió ajustar la conducta corporal y el tono del personaje.

La caracterización opera como una herramienta narrativa dentro de la película. La producción muestra a Cruise con una presencia distinta de la que domina su cine más reciente y acompaña el conflicto de un empresario ligado a una catástrofe ambiental.

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El estreno abrió por debajo de las previsiones de taquilla

Digger llegó a los cines de Estados Unidos y Canadá el 2 de octubre de 2026, después de una presentación en Londres el 22 de septiembre. La cinta fue escrita y dirigida por Iñárritu y reúne a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy.

El debut quedó por debajo de las previsiones previas al estreno. La película recaudó USD 8 millones en su primer fin de semana en Norteamérica, según informó NME. La cifra correspondió a 3.321 salas y dejó al largometraje en el quinto puesto de la taquilla local.

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El presupuesto de producción se estima entre USD 160 millones y USD 180 millones. Antes de su lanzamiento, las primeras críticas reflejaron una recepción dividida. Deadline definió el proyecto como una comedia negra satírica y destacó el cambio de registro de Cruise bajo el maquillaje de Hiro.