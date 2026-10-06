Tom Cruise resta importancia al fracaso inicial de ‘Digger’: “No estoy pensando en el fin de semana de estreno”

Tom Cruise enfrenta un inesperado revés con ‘Digger’ durante su primer fin de semana de estreno. (Warner Bros.)

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Tom Cruise habló sobre su manera de medir el éxito de una película después de que Digger, su más reciente producción dirigida por Alejandro González Iñárritu, registrara uno de los peores estrenos de su carrera en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

La cinta recaudó alrededor de 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en esta región, una cifra que contrasta con un presupuesto de producción estimado entre 160 y 180 millones de dólares.

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A esa cantidad se suma un presupuesto de marketing de aproximadamente 100 millones de dólares. En su estreno mundial, Digger obtuvo cerca de 20 millones de dólares.

En una entrevista con el pódcast On Film With Kevin McCarthy, publicada el mismo día del estreno, Cruise explicó que no considera la recaudación del primer fin de semana como el principal parámetro para valorar una película.

Tom Cruise aseguró que no pensó en filmar la película para recaudar dinero.

El actor señaló que, durante el proceso de producción, su atención está puesta en crear una obra que pueda permanecer en el tiempo.

“Cuando estoy haciendo películas, no pienso en ‘¡Fin de semana de estreno!’. Siento que vamos a crear algo que sea una obra cinematográfica perdurable”, explicó.

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Durante la conversación, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu mencionaron Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, como un ejemplo de una película que recibió una respuesta limitada en sus primeros días de exhibición y posteriormente adquirió reconocimiento.

Ambos la describieron como una película que fue una “obra maestra” que “todo el mundo aclamó”.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu señalaron que hay otras películas que no fueron lo que se esperaba al momento de estrenarse. (Instagram/@tomcruise)

Cruise recordó además una época en la que algunas películas permanecían durante meses en cartelera. Mencionó títulos como Rain Man y Born on the Fourth of July, producciones en las que participó durante las décadas de 1980 y 1990.

“Estas películas se proyectaban una y otra vez durante un año. ¿Cómo puedo hacer una película que trascienda, perdure y evolucione? Y siento que es así… esa es ‘Digger’, es una de esas películas”, dijo.

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En el caso de Digger, las cifras iniciales de taquilla plantean un escenario financiero complejo. De acuerdo con las estimaciones difundidas, la película necesitaría recaudar aproximadamente 350 millones de dólares en todo el mundo para recuperar sus costos de producción y comercialización.

Con un inicio global cercano a los 20 millones de dólares, alcanzar esa cifra en salas cinematográficas se presenta como un objetivo difícil.

"Digger" necesita recaudar 350 millones de dólares a nivel mundial para ser rentable. (Warner Bros. Pictures via AP)

La película es la primera producción de Tom Cruise fuera del género de acción en casi una década. Digger combina elementos de comedia negra y sátira con una historia sobre una amenaza global.

En ella interpreta a Digger Rockwell, un empresario petrolero que enfrenta una situación relacionada con el fin del mundo después de que una de sus plataformas en la Antártida sufre un accidente que provoca el desplazamiento de grandes masas de hielo hacia Europa y otras regiones.

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La producción también representa la primera colaboración entre Cruise e Iñárritu, director mexicano reconocido por películas como Birdman y The Revenant.

"Digger" es la primera película en la que Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise colaboran. (Instagram/@tomcruise)

Durante el fin de semana de estreno, Tom Cruise también utilizó sus redes sociales para referirse a la producción.

“Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”, expresó.