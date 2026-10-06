Entretenimiento

Tom Cruise resta importancia al fracaso inicial de ‘Digger’: “No estoy pensando en el fin de semana de estreno”

La cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu recaudó 20 millones de dólares a nivel mundial durante su primer fin de semana

Digger - Tom Cruise
Tom Cruise enfrenta un inesperado revés con ‘Digger’ durante su primer fin de semana de estreno. (Warner Bros.)
Guardar

Tom Cruise habló sobre su manera de medir el éxito de una película después de que Digger, su más reciente producción dirigida por Alejandro González Iñárritu, registrara uno de los peores estrenos de su carrera en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

La cinta recaudó alrededor de 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en esta región, una cifra que contrasta con un presupuesto de producción estimado entre 160 y 180 millones de dólares.

PUBLICIDAD

A esa cantidad se suma un presupuesto de marketing de aproximadamente 100 millones de dólares. En su estreno mundial, Digger obtuvo cerca de 20 millones de dólares.

En una entrevista con el pódcast On Film With Kevin McCarthy, publicada el mismo día del estreno, Cruise explicó que no considera la recaudación del primer fin de semana como el principal parámetro para valorar una película.

digger tom cruise
Tom Cruise aseguró que no pensó en filmar la película para recaudar dinero.

El actor señaló que, durante el proceso de producción, su atención está puesta en crear una obra que pueda permanecer en el tiempo.

“Cuando estoy haciendo películas, no pienso en ‘¡Fin de semana de estreno!’. Siento que vamos a crear algo que sea una obra cinematográfica perdurable”, explicó.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu mencionaron Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, como un ejemplo de una película que recibió una respuesta limitada en sus primeros días de exhibición y posteriormente adquirió reconocimiento.

Ambos la describieron como una película que fue una “obra maestra” que “todo el mundo aclamó”.

Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise, Digger
Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu señalaron que hay otras películas que no fueron lo que se esperaba al momento de estrenarse. (Instagram/@tomcruise)

Cruise recordó además una época en la que algunas películas permanecían durante meses en cartelera. Mencionó títulos como Rain Man y Born on the Fourth of July, producciones en las que participó durante las décadas de 1980 y 1990.

“Estas películas se proyectaban una y otra vez durante un año. ¿Cómo puedo hacer una película que trascienda, perdure y evolucione? Y siento que es así… esa es ‘Digger’, es una de esas películas”, dijo.

En el caso de Digger, las cifras iniciales de taquilla plantean un escenario financiero complejo. De acuerdo con las estimaciones difundidas, la película necesitaría recaudar aproximadamente 350 millones de dólares en todo el mundo para recuperar sus costos de producción y comercialización.

Con un inicio global cercano a los 20 millones de dólares, alcanzar esa cifra en salas cinematográficas se presenta como un objetivo difícil.

"Digger" necesita recaudar 350 millones de dólares a nivel mundial para ser rentable. (Warner Bros. Pictures via AP)
"Digger" necesita recaudar 350 millones de dólares a nivel mundial para ser rentable. (Warner Bros. Pictures via AP)

La película es la primera producción de Tom Cruise fuera del género de acción en casi una década. Digger combina elementos de comedia negra y sátira con una historia sobre una amenaza global.

En ella interpreta a Digger Rockwell, un empresario petrolero que enfrenta una situación relacionada con el fin del mundo después de que una de sus plataformas en la Antártida sufre un accidente que provoca el desplazamiento de grandes masas de hielo hacia Europa y otras regiones.

La producción también representa la primera colaboración entre Cruise e Iñárritu, director mexicano reconocido por películas como Birdman y The Revenant.

Alejandro González Iñárritu, Tom Cruise, Digger
"Digger" es la primera película en la que Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise colaboran. (Instagram/@tomcruise)

Durante el fin de semana de estreno, Tom Cruise también utilizó sus redes sociales para referirse a la producción.

“Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue realmente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”, expresó.

Temas Relacionados

Tom CruiseDiggerAlejandro G. Iñárrituestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la expulsión escolar al cine independiente: el camino poco conocido de Owen Wilson al estrellato

En el podcast de Conan O’Brien, el actor relató que una sanción por copiarse en un examen de geometría lo llevó a un colegio militar que terminó por acercarlo a Wes Anderson

De la expulsión escolar al cine independiente: el camino poco conocido de Owen Wilson al estrellato

Kim Kardashian admite que cinco niñeras la ayudan a cuidar a sus cuatro hijos

La empresaria y estrella de televisión explicó cómo combina su carrera con las responsabilidades familiares

Kim Kardashian admite que cinco niñeras la ayudan a cuidar a sus cuatro hijos

El exprometido de Hayden Panettiere denuncia que sus joyas fueron empeñadas sin autorización

Wladimir Klitschko presentó documentos judiciales para solicitar a la policía la recuperación de los bienes

El exprometido de Hayden Panettiere denuncia que sus joyas fueron empeñadas sin autorización

Final explicado de ‘Al este del Edén’: qué pasó con Cathy, Cal y Aron en el final de la serie de Netflix

La adaptación de la novela de 1952 llegó a Netflix con Florence Pugh al frente de una historia de secretos, rivalidades y tragedias familiares

Final explicado de ‘Al este del Edén’: qué pasó con Cathy, Cal y Aron en el final de la serie de Netflix

Un sencillo de Led Zeppelin que la banda ordenó destruir sobrevivió más de 50 años y apareció en televisión

Atlantic Records fabricó 500 copias del sencillo sin autorización de la banda. Una de ellas apareció y fue valuada en más de mil dólares

Un sencillo de Led Zeppelin que la banda ordenó destruir sobrevivió más de 50 años y apareció en televisión

DEPORTES

Se abrieron las puertas del estadio para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

Se abrieron las puertas del estadio para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

Los sentidos mensajes de los capitanes de las selecciones de rugby a Messi por su partido despedida: “Sos una inspiración”

El video que le dedicó la selección argentina a Lionel Messi en su despedida y emocionó a Antonela Roccuzzo

Cristiano Ronaldo dio a conocer las causas de su inesperada salida de la selección de Portugal a través de un explosivo comunicado

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

TELESHOW

Graciela Alfano recordó cuando Ernesto Sábato la disuadió de dejar Ingeniería: “Dedicate al espectáculo, te vas a divertir más”

Graciela Alfano recordó cuando Ernesto Sábato la disuadió de dejar Ingeniería: “Dedicate al espectáculo, te vas a divertir más”

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

INFOBAE AMÉRICA

Tres extranjeros reciben 11 años de prisión tras decomiso de 2,852 paquetes de marihuana en Panamá

Tres extranjeros reciben 11 años de prisión tras decomiso de 2,852 paquetes de marihuana en Panamá

Honduras invierte US$94.300 para reactivar un centro productor de tilapia

Sector privado pide que el crecimiento económico de Panamá se traduzca en empleos de mayor calidad

La Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala emite las reglas para la exoneración de impuestos a combustibles hasta diciembre de 2026

Las puntas de lanza de la Edad de Hielo revelan cómo los primeros americanos aprendieron a sobrevivir en territorios desconocidos